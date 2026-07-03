MS ve fotbale ONLINE: Změna u zápasu Mexika proti Anglii? Kvůli bouřkám hrozí i další posuny
Fotbalové mistrovství světa jde do vyřazovací fáze, která se hraje už bez české reprezentace. Turnaj hned v úvodním kole play off skončil pro Německo, které nezvládlo penalty proti Paraguayi. Novinky o dění na turnaji i o ostatních týmech sledujeme ONLINE na iSportu. Predikční model MS 2026 ve fotbale ZDE >>>
Zprávy ze dne 3. července 2026
Dojde na změny časů u zápasů play off? Hrozí, že duel domácího Mexika proti Anglii se kvůli možným bouřkám přesune z pondělních 02.00 na nedělních 20.00. A případné změny jsou údajně ve hře i u dalších utkání.
Kapitán chorvatských fotbalistů Luka Modrič po prohře 1:2 s Portugalskem a vyřazení z mistrovství světa zkritizoval videorozhodčí. Obě klíčové situace v zápase dopadly v neprospěch jeho týmu. Modrič se domnívá, že VAR není využíván správně a jeho posuzování se liší podle velikosti mužstva. Čtyřicetiletý záložník v rozhovoru s novináři také uvedl, že pokutový kop nařízený pro Portugalce, z něhož vyrovnali, by Chorvatům ve stejné situaci sudí neodpískali.
„Rozhodčí nebyl zrovna ve formě. U neuznané branky tvrdil, že se (Matanovič) dotkl míče, ale dívali jsme se na opakované záběry a tam to nikde nevidíte,“ prohlásil Modrič. Nezdála se mu ani penalta nařízená ve prospěch Portugalska. „Myslím si, že kdyby to bylo opačně, videorozhodčí by do toho nikdy nevstoupil. Není to penalta. Oba týmy se navzájem tahaly a strkaly. Vlašič ho (Veigu) nesrazil, jen ho držel a oba spadli. Proto v takto významném zápase nelze takovou penaltu odpískat,“ mínil držitel stříbra a bronzu z MS.
Alžírský kapitán Rijád Mahriz bezprostředně po vyřazení v úvodním kole play off se Švýcarskem oznámil konec reprezentační kariéry. Pětatřicetiletý záložník a nejlepší střelec týmu označil za hlavní příčinu neúspěchu na turnaji chyby v obraně. „Naším cílem byl postup a myslím, že jsme na to měli. Ale kvůli chybám jsme dnes inkasovali dva góly a na této úrovni přichází trest okamžitě,“ řekl Mahriz, jehož trenér stáhl ze hřiště po sedmdesáti minutách ve snaze posílit ofenzivu.
Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na turnaji opustí německou reprezentaci. Podle deníku Bild a televizní stanice Sky se dohodl se svazem na odstoupení. Německo na šampionátu v Severní Americe nečekaně vypadlo už v prvním kole play off. V úterý v Bostonu čtyřnásobní mistři světa prohráli s Paraguayí na penalty 3:4. Po 90 minutách i prodloužení zápas skončil 1:1. Bezprostředně po utkání Nagelsmann prohlásil, že chce u týmu zůstat, po čtvrtečním jednání s vedením svazu se však rozhodl odstoupit. Podle spekulací by se jeho nástupcem mohl stát bývalý kouč Dortmundu nebo Liverpoolu Jürgen Klopp.
Švýcaři porazili Alžírsko 2:0, v osmifinále už zbývají jen tři volná místa.
Jakmile se portugalští fotbalisté protlačili do osmifinále mistrovství světa přes Chorvatsko (2:1), televizní kamery si našly Cristiana Ronalda, zajímaly se o jeho bezprostřední reakci. Hvězdný útočník, který proměnil penaltu, sledoval poslední minuty dramatického zápasu jako náhradník, vůbec poprvé na turnaji. Po závěrečném hvizdu sevřel pěsti a opakovaně s nimi zapumpoval. Měl radost, pochopitelně, ale postupně zcela zvážněl. Více čtěte ZDE >>>
Cristiano Ronaldo vstřelil svůj jedenáctý gól v historii mistrovství světa.
Portugalsko zvládlo dramatický zápas s Chorvatskem a po výhře 2:1 postupuje do osmifinále, ve kterém se ve velkém šlágru utká se Španělskem. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 2. července 2026
A Penélope Cruz na tribuně vstala a tančila a tleskala. Její Španělsko právě úplně bez potíží prošlo do osmifinále mistrovství světa přes neškodné Rakousko po výhře 3:0. Ta nula je asi vůbec nejvíc důležitá: díky ní gólman Unai Simón překonal historický rekord v počtu minut bez obdržené branky – je jich teď 519. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Španělska v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa v Americe porazili Rakousko hladce 3:0. Dvě branky favorita dal v Los Angeles Mikel Oyarzabal, jednou skóroval Pedro Porro. Úřadující evropští šampioni potvrdili formu a ani ve čtvrtém utkání na turnaji neinkasovali. Více o utkání ZDE>>>
Fanouškovský hit číslo jedna letošního mistrovství světa. Norsko, Ameriku a celý svět uchvátilo vikingské veslování. Z eskalátorů v Bostonu přes Times Square, fotbalové stadiony až do norských školek i parlamentu. Chytlavý a netradiční rituál je k vidění všude. Osvojili si ho i hráči a nyní už jde o nedílnou součást děkovačky po vítězném zápase: kapitán Odegaard určuje tempo a Haaland a spol. veslují společně s fanoušky. Kde vznikl nápad extrémně chytlavého chorálu? Více čtěte ZDE >>>
Tisková konference DR Kongo trvala po vyřazení s Anglií (1:2) zhruba sedm minut, za mikrofonem byl pochopitelně trenér mužstva Sébastien Desabre. „Máte ještě nějaké otázky?“ zeptal se na závěr vedle sedící mluvčí. Když žádná nepřišla, pokračoval: „Děkujeme a s lítostí oznamujeme, že trenér přišel o otce. Vyjadřujeme mu upřímnou soustrast.“ Desabre se na něj překvapeně podíval a odpověděl: „Děkuji.“
Fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2:0Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Skóre utkání v San Franciscu otevřel na konci první půle Folarin Balogun, jenž byl v 64. minutě vyloučen. Jeho zákrok je přirovnáván k podobnému faulu, který zapříčinil Lionel Messi v utkání s Alžírskem. Rozdíl? Hvězdný Argentinec vyvázl bez karty.Více čtěte ZDE>>>
To byl závěr! Belgičané po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole Senegal 3:2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým vedl v Seattlu až do 86. minuty o dvě branky zásluhou Habiba Diarry a Ismaily Sarra, v závěru normální hrací doby ale srovnali střídající Romelu Lukaku a Youri Tielemans, který ve 125. minutě po proměněné penaltě poslal svůj tým mezi 16 nejlepších celků. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 1. července 2026
Anglie otočila duel s DR Kongo, díky dvěma trefám Harryho Kanea vyhrála 2:1. V osmifinále bude hrát na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. Více čtěte ZDE >>>
Předseda FAČR David Trunda se kloní spíše k variantě, aby českou reprezentaci po odchodu Miroslava Koubka vedl zahraniční trenér. Žádná jednání s potenciálními adepty zatím FAČR nevede, ve čtvrtek se má sejít takzvaná gesční skupina, která se bude výběrem kouče zabývat. Trunda to řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Samozřejmě to rozhodnutí není jen o mně. Mám respekt ke všem českým trenérům, máme některé absolutně výborné trenéry, kterých si moc vážím. Ale osobně si myslím, že by mohl být čas zkusit získat zahraničního trenéra, který nám trochu pomůže vyskočit z krabice českého fotbalu,“ uvedl Trunda.
„Začali jsme pracovat dnes ráno. Zatím vůbec nedošlo ani k diskuzi s žádným trenérem. Zítra následuje schůzka gesční skupiny - (člen výkonného výboru FAČR) pan (Adolf) Šádek, (místopředseda) Zdeněk Grygera, (generální manažer reprezentací) Pavel Nedvěd. Jestli chceme udělat změnu, je potřeba totální rekonstrukce české reprezentace. Myslím, že je potřeba změnit spoustu věcí ve fungování reprezentace,“ podotkl Trunda.
Anglie po poločase nečekaně prohrává s DR Kongo 0:1, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Byl to další organizátorský oříšek. Aztécký stadion byl před výkopem prvního kola playoff mistrovství světa mezi Mexikem a Ekvádorem (2:0) zmáčen deštěm, na obloze se objevovaly i blesky. FIFA tak musela sáhnout z bezpečnostních důvodů k odložení utkání o hodinu, zároveň kvůli specifickým podmínkám ohlásila hrdě, že pro toto utkání ruší kritizované hydratační pauzy. Ale ejhle, odbylo 24 minut a sudí ukázal k postranní čáře.Více čtěte ZDE>>>
Martin Ödergaard vzal na fotbalovém šampionátu znovu do rukou paličky a miliony Norů po celém světě na oslavu vítězství nad Pobřežím slonoviny (2:1) předvedly imaginární jízdu. „Jsem rád, že si lidi veslování všimnou,“ usmívá se Ondřej Synek, pětinásobný mistr světa na skifu. Jeho velký soupeř Olaf Tufte v Oslu učil fanoušky, jak správně na to. Více čtěte ZDE>>>
Norské veslování je jedním ze symbolů aktuálního fotbalového šampionátu - a také fenoménem, který se objevuje po celém světě. I v jedné pražské pivnici, kde partička Norů na dovolené sledovala duel Norska s Pobřeží slonoviny a výhru řádně oslavila.