Střet dvou světů: stadiony NFL se připravují na MS. Ten „český“ řeší trávu i střechu
Chystá se setkání dvou exkluzivních světů. Jedenáct ze šestnácti stadionů pro fotbalový mundial v Severní Americe tvoří vybraná skupinka nablýskaných chrámů klubů NFL. Na sedmi z nich musí vyrůst nová tráva, včetně Atlanty, kde budou Češi hrát s Jihoafrickou republikou. A kde byly dřív problémy. „Jsem přesvědčen, že je to bezpečné, opravdu dobré travnaté hřiště,“ řekl však před pár dny Adam Fullerton, viceprezident pro provoz atlantského stadionu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Na úvod Copy América to byl v červenci 2024 na stadionu v Atlantě pěkný trapas. „Hřiště bylo v hrozném stavu. Když jsme běhali, pružilo. Bylo to jako hrát na trampolíně,“ líčil Emiliano Martínez, gólman Argentiny, po úvodním zápase svého týmu proti Kanadě.
„Podmínky byly příšerné. Je ostuda, že musíme takový turnaj hrát na takovém hřišti. Ovlivnilo nás to, pro tohle neexistují omluvy,“ přidal se obránce Cristian Romero.
Světoví šampioni tehdy zvítězili, ale otázky zůstaly. A znovu se vracejí necelé dva měsíce před startem letošního mistrovství světa. V Atlantě se bude hrát osm zápasů, včetně jednoho semifinále. A ve čtvrtek 18. června tady nastoupí čeští fotbalisté proti Jihoafrické republice ve druhém zápase své základní skupiny.
Zdejší Mercedes-Benz Stadium patří k moderním chrámům, jejichž hlavním posláním je hostit zápasy NFL. Doma jsou tady Falcons a v roce 2019 se zde hrál Super Bowl. Letos v zimě pro domácí tým skončila sezona už čtyři dny po Silvestru, a brzy poté se hřiště v obrovském zastřešeném Domu pro 75 000 fanoušků zásadně proměnilo.
Zatímco před Copou América byly položeny pásy trávníku na asfaltový podklad, tentokrát se řemeslníci probourali pod zem a vytvořili testovací travnatý povrch, který byl obohacen experimentálními hybridními vlákny, které podle požadavků mezinárodní federace FIFA vytvořili vědci z univerzit Michigan State a Tennessee. Na novém povrchu už odehrál několik zápasů tým Atlanta United v MLS a v posledním reprezentačním okně se tady Američané utkali s Belgií a Portugalskem.
Atlanta kvůli sponzorovi dostala výjimku
Zásadní připomínky tentokrát nebyly. FIFA už v únoru poslala do Atlanty svého šéfa pro infrastrukturu hřišť Ewena Hodgeho, který proces příprav zkontroloval. V Mercedes-Domu je situace citlivější, protože jde o zastřešený stadion.
Malým problémem je, že se tráva vyšlapává v místech, kde ji zatěžují asistenti rozhodčího nebo ruch u laviček. O hybridní trávník pečuje dvanáct světelných systémů, které se po hřišti přesouvají, aby se zabránilo jeho přehřátí.
„Světla jsou bijícím srdcem hřiště. Tráva potřebuje světlo, tyhle světelné systémy jsou životně důležité,“ vysvětlil Hodge pro New York Times.
V Atlantě, podobně jako v Dallasu nebo v Houstonu, se dá střecha otevírat. Během mistrovství světa bude ale zavřená, protože se v aréně díky klimatizaci bude moct udržovat ideální teplota.
Právě zavřená střecha ale přinesla další problém. Trůní na ní totiž masivní sponzorská hvězda automobilky Mercedes-Benz.
Střecha je tvořena pohyblivými a do sebe zapadajícími panely, z nichž každý váží pět set tun a měří 67 metrů na délku. Dávají dohromady motiv okvětních lístků o rozloze několika akrů a tvoří integrální součást zastřešení. FIFA však pro světový šampionát zapověděla jakákoli sponzorská či marketingová loga, s výjimkou svých vlastních partnerů.
Citlivou situaci nakonec vyřešila výjimka, kterou aréna v Atlantě dostala jako jediná ze všech stadionů pro světový šampionát. Ostatní stánky by fanoušci NFL podle jména nepoznali. Levi's Stadium v Santa Claře se například promění na San Francisco Bay Area Stadium a finálový stadion MetLife se bude během mundialu jmenovat New York New Jersey Stadium.