Stadiony NFL na fotbalovém MS: rozlučkový stánek Pelého i rekord hlasitosti
Pokud řeknete v USA „football“, vybaví se fanouškům jiný sport, než většině světa. Stadiony pro americký fotbal už jsou ale zvyklé hostit i klasický fotbal a jinak tomu nebude ani během letního mistrovství světa. Američané využili stávající infrastrukturu a bude se hrát hned na jedenácti stadionech, které slouží především pro NFL. Přehled všech jedenácti si projděte na webu iSport.
ATLANTA STADIUM
- Kapacita: 75 000
Oficiálně Mercedes-Benz Stadium je sídlem Falcons a patří k nejmodernějším a nejkrásnějším stadionům NFL. Otevřen byl v roce 2017 a kromě amerického fotbalu pravidelně hostí i zápasy v „socceru“. Před dvěma lety se tady hrála Copa América, vloni pak mistrovství světa klubů. Češi zde 18. června odehrají zápas základní skupiny s Jihoafrickou republikou.
BOSTON STADIUM
- Kapacita: 65 000
Ve Foxborough na Gillette Stadium sídlí New England Patritots, kteří v době quarterbacka Toma Bradyho vyhráli šest Super Bowlů. Fotbalové zápasy se tady hrají taky často, doma jsou tu New England Revolution z MLS. Pro MS byl víc než dvacet let starý stadion zrekonstruován a jeho ozdobou je obří obrazovka o rozloze přes 2000 metrů čtverečních.
DALLAS STADIUM
- Kapacita: 94 000
Klenot z Arlingtonu je oficiálně zvaný AT&T Stadium. V NFL zde pod odnímatelnou střechou hrají své zápasy slavní Dallas Cowboys, přezdívaní Americký tým. S náklady 1,15 miliardy dolarů jde o jeden z nejdražších sportovních stadionů. Během MS se zde odehraje devět zápasů, včetně jednoho semifinále.
HOUSTON STADIUM
KANSAS CITY STADIUM
- Kapacita: 73 000
Uprostřed moderních skvostů je tohle stará klasika. Arrowhead zažil v posledních letech spoustu velkých zápasů místních Kansas City Chiefs na cestě ke třem Super Bowlům. Místní fanoušci, přezdívání Chiefs Kingdom, hlučeli v roce 2014 tak moc, že s 142,2 decibely vytvořili nejhlasitější atmosféru v historii sportovních utkání. Může jít o velké loučení, Chiefs se chystají přesunout z Missoury do sousedního státu Kansas za novým areálem za 3 miliardy dolarů. Bude i toho i Leo Messi.
LOS ANGELES STADIUM
- Kapacita: 70 000
Fantastická stavba, pravý stánek NFL pokročilé fáze jednadvacátého století. SoFi Stadium v Arlingtonu slouží teprve od roku 2020 a jeho značkou je unikátní průsvitná střecha, která světelnou show vítá přilétající letadla. V NFL zde hrají Rams a Chargers. Aréna stojí jen půl hodiny cesty od stadionu Rose Bowl v Pasadeně, kde se hrálo finále MS 1994. Pokud Češi postoupí ze své skupiny jako druzí, v neděli 28. června se zde v prvním kole play off utkají s jedním ze čtveřice Švýcarsko, Bosna a Hercegovina, Katar a Kanada.
MIAMI STADIUM
- Kapacita: 65 000
Hard Rock Stadium v Miami Gardens je klasický stadion z osmdesátek, kde hrají v NFL místní Dolphins. Jezdí se tady formule 1, hraje se tu velký tenisový turnaj Miami Open a spousta velkých univerzitních zápasů amerického fotbalu. Šestkrát se tu hrál Super Bowl a je tu doma Messi z místního Interu.
NEW YORK NEW JERSEY STADIUM
- Kapacita: 82 500
Tady se bude hrát finále. Z pohledu fotbalové historie je stadion MetLife symbolickým místem. V minulosti na stejném místě stál původní Giants Stadium, na kterém v sedmdesátých letech působili New York Cosmos v čele s legendárním Pelém. Ten na tomto stadionu 1. října 1977 taky odehrál poslední zápas své kariéry. Nastoupil tehdy poločas za Cosmos a poločas za brazilský Santos. V roce 2010 byla stará aréna stržena a na tom samém místě vyrostl stadion MetLife s kapacitou 82 500 diváků, kde hrají Jets a Giants.
PHILADELPHIA STADIUM
- Kapacita: 69 000
Lincoln Financial Field je v NFL sídlem loňských šampionů Eagles, má ale i velkou historii fotbalových zápasů. Ten první se zde hrál už při otevření stadionu v roce 2003 mezi Manchester United a Barcelonou, první góly dali Ronaldinho a Patrick Kluivert. Vloni na MS klubů se tady hrálo osm zápasů.
SAN FRANCISCO BAY AREA STADIUM
- Kapacita: 71 000
Levi´S Stadium v Santa Claře je domovem vášnivých fanoušků San Francisco 49ers. V roce 2016 se tu hrál jubilejní padesátý Super Bowl, v němž se rozloučil s kariérou legendární quarterback Peyton Manning. Podruhé hostil titulový zápas NFL letos v únoru kdy Seattle vyhrál nad New England Patriots.
SEATTLE STADIUM
- Kapacita: 69 000
Lumen Field je především hnízdem fanoušků Seattle Seahawks, kteří jsou tak hlasití, že si přezdívají Dvanáctý hráč. K atmosféře přispívají unikátní strmé tribuny, díky nimž patří stadion k nejhlučnějším ve sportu. Američané ji využijí v zápase základní skupiny s Austrálií.