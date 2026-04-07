Repre řeší výškové skoky a plán před MS, velké slovo má FIFA. Co kyslíkové stany?
Vedení české fotbalové reprezentace řeší, jakým způsobem nejlépe aklimatizovat tým na vysokou nadmořskou výšku při zápasech letního mistrovství světa v Mexiku. Národní celek zřejmě nakonec bude na základně poblíž Dallasu trénovat nejen během šampionátu, ale už i před jeho začátkem. Aklimatizační kemp před turnajem na jiném místě aktuálně nemá v plánu. Vedení reprezentace dolaďuje časový harmonogram, jasno by mělo být v příštích dnech. Na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru Fotbalové asociace ČR to řekl její předseda David Trunda.
Český tým se bude muset během šampionátu vyrovnat s velkými výškovými „skoky“. Pobývat bude na základně v americkém Mansfieldu nedaleko Dallasu, kterou mu po postupu z kvalifikačního play off v minulém týdnu přidělila FIFA. Sám si místo vybrat nemohl.
Zatímco tréninkový kemp budou mít svěřenci trenéra Miroslava Koubka v nížině, první zápas skupiny odehrají v Guadalajaře s nadmořskou výškou téměř 1600 metrů nad mořem a třetí duel pak v metropoli Mexiku City dokonce ve více než dvou kilometrech. Mezitím je bude čekat utkání v Atlantě, která leží ve výšce přes 300 metrů nad mořem.
Před MS by se tak nabízel jakýsi aklimatizační kemp, na něj však prostor podle všeho nebude. I proto, že tým krátce po odletu do Ameriky odehraje v USA v prvních červnových dnech poslední přípravný duel před šampionátem. Dějištěm zápasu by mohl být New York, jednou z variant soupeřů pak Guatemala.
První přípravné utkání před mistrovstvím absolvují Koubkovi svěřenci ještě v Česku, a to pravděpodobně 31. května. Možným soupeřem je Chile. Trunda uvedl, že se bude hrát na jednom z pražských stadionů.
„Hned po tom zápase bychom měli odletět do USA. Někde padlo, že bychom měli jet na soustředění v Rakousku, ale to se časově nedá zvládnout. Pan trenér si přeje být co nejdřív v Americe. Teď je ve hře to, že bychom byli (už před šampionátem) na té základně (u Dallasu). Akorát řešíme to přípravné utkání. Bavíme se o tom, že by se mohlo letět na místo toho utkání. Do Dallasu bychom mohli přiletět až po utkání, které někde odehrajeme. Zítra máme schůzku s panem trenérem, věřím, že bude v brzké době hotovo,“ uvedl Trunda.
Staveniště v základně
Že by se reprezentace před šampionátem chystala na jiném místě než u Dallasu, je aktuálně nepravděpodobné. „Řešíme to, ale moc na výběr tam není. Není to ani moc na nás, je to všechno v koordinaci s FIFA. Tím, že jsme postoupili z baráže, jsme pod velkým časovým presem. Jediné, co diskutujeme, je přípravné utkání. S kým ho v USA odehrát, nějaké možnosti jsou. V podstatě nám doporučují i místo, kde to odehrát,“ řekl Trunda.
Realizační tým hledá cesty, jak hráčům aklimatizaci usnadnit. „Bavíme se o tom detailně, bavíme se o každém dni. Proto chceme odletět co nejdřív. Časové rozdíly nejsou takové, ale nadmořská výška je znatelná. Náš tým kondičáků i celý realizační tým už nad tím sedí a dívají se, jestli tomu třeba nejde nějak pomoci,“ řekl Trunda.
„Kyslíkové stany zatím neřešíme, ale naši kolegové nad tím tráví hodně času. Rozdíly v nadmořské výšce jsou velké, pro sportovce to je a bude strašně náročné. Úplně eliminovat to nejde, na druhou stranu nebudeme jediní, kteří budou tohle absolvovat,“ podotkl Trunda.
Stadion na základně českého týmu v Mansfieldu zatím ještě není hotový a připomíná spíše staveniště. „Máme v rámci FIFA pravidelně videohovory na všechna různá témata. Nemám žádnou informaci, že by něco nemělo být kompletní nebo optimální. Plánujeme samozřejmě inspekční cesty,“ podotkl šéf FAČR.