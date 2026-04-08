MS pohledem fanouška: splněný sen provětrá peněženku. Pod 100 tisíc se nedostanete
Michal Sadílek proměnil penaltu a nastala euforie. Česko jede na mistrovství světa! Po dvaceti letech se národní tým vrací na největší fotbalovou scénu a fanoušci okamžitě začali řešit, jak se dostat přímo do Severní Ameriky. Jenže jednoduchý výlet to rozhodně nebude. Mundial rozprostřený přes tři země přináší náročnou logistiku: kdo chce stihnout všechny české zápasy, musí zvládnout čtyři lety a zaplatí minimálně něco přes 100 tisíc korun.
Tři zápasy, tři města, dva státy a mezi nimi tisíce kilometrů. K tomu ještě na úvod cesta přes oceán a časový posun osm hodin. Kdekdo už má možná letenky a hotely zamluvené, ale začněme od začátku, tedy nákupem lístků. Čekat, že uspějete až na místě, by se totiž nemuselo vyplatit.
Vzhledem k tomu, že se reprezentace kvalifikovala teprve nedávno, kolem vstupenek stále není jasno. Přímo od FIFA dostane část vstupenek FAČR. „Už víme kvóty, víme, kolik vstupenek na jaké utkání zhruba budeme mít. Je to v řádu jednotek tisíců vstupenek na jednotlivá utkání,“ oznámil v úterý šéf asociace David Trunda. Bližší informace by měly následovat v nejbližší době.
Je nutné doplnit, že zájemci o nákup touto cestou musejí mít ověřený profil ve fanouškovském programu FC REPRE. „FIFA používá podobné pravidlo jako UEFA, určitou kapacitu vyčleňuje. I když v tomhle turnajovém případě se situace řídí trochu jinak. Třeba třetí zápas hrajeme na jednom z největších stadionů s kapacitou kolem 80 tisíc diváků, tak snad budeme moci uspokojit všechny zájemce,“ doplnil generální sekretář FAČR Stanislav Rýznar.
Mexiko za 40 tisíc
Dá se očekávat, že tyto vstupenky budou spíš levnější, tedy za oficiální nákupní ceny, ale to je zatím nejasné. Co se ví jistě, jsou částky na oficiálním tržišti přímo na stránkách FIFA. Mezinárodní federace totiž kvůli boji s překupníky pro tento turnaj zřídila vlastní portál, kde mohou lidé přeprodávat své vstupenky dál oficiální cestou. A jelikož všechny vlny prodeje již přešly, zbývá jen tato varianta.
A ceny už tak extrémně drahého šampionátu šplhají hodně vysoko. Navíc si FIFA z každé transakce bere 30procentní poplatek, což ve výsledku znamená často desítky tisíc korun. Jednoznačně nejdražší je zde pro českého fanouška poslední zápas ve skupině proti výběru Mexika na slavném Aztéckém stadionu. Zájem domácích vyšrouboval ceny vysoko. Jak?
Když se zaregistrujete na portálu FIFA, což zabere jen pár minut, a rozkliknete si toto utkání, otevře se vám mapa obrovského stadionu a na něm stovky, možná spíš tisíce barevných políček jednotlivých sedaček k prodeji.
Cifru pod 2 000 dolarů (přes 41 tisíc korun) prakticky nenajdete. Pokud byste chtěli třeba lepší místa ve spodním patře blízko k trávníku, připravte si minimálně 70 tisíc.
První dvě česká utkání jsou však o poznání příznivější. Znovu vás zavalí velké množství vstupenek za desetitisíce, ale pokud si mapku zápasu Jižní Korea - Česko prohlédnete důkladně, dostanete se i ke vstupenkám pod 400 dolarů (8 300 Kč). A nejde jen o výjimky. Proti Jihoafrické republice jsou pak ještě o pár stovek korun lacinější.
Navíc je možné, že prodávající půjdou s cenou postupně dolů. Pro neutrálního fanouška přece jen nejde o nejatraktivnější zápasy turnaje.
Patnáct dní, čtyři lety
Pokud už máte vstupenky v kapse, zbývá „jen“ vyřešit náročnou logistiku celé akce, která bude dost možná ještě složitější než samotný lov lístků.
Na úvod hrají Češi v Guadalajaře, konkrétně 11. června od 20 hodin večer tamního času, proti Jižní Koreji. Cesta z Prahy či Vídně do druhého největšího mexického města vyjde cenově i časově zhruba stejně. Zabere jistě 24 hodin, i vzhledem k tomu, že potřebujete dva nebo dokonce tři přestupy. Letenky se aktuálně prodávají kolem dvanácti až patnácti tisíc korun.
Ke druhému utkání nastoupí národní tým o necelý týden později ve víc než dva tisíce kilometrů vzdálené Atlantě. Autem by cesta trvala téměř 30 hodin, takže je znovu výhodnější letecká doprava. I zde je potřeba jeden přestup. Dohromady celý přesun zabere zhruba osm až třináct hodin a vyjde na pět až šest tisíc korun.
Následuje návrat zpět do Mexika, tentokrát do hlavního města. Přesun z Atlanty do Ciudad de México opět vyžaduje jeden přestup, na cestě strávíte osm až dvanáct hodin a zaplatíte zhruba čtyři až pět tisíc korun.
Zpáteční letenka je vždy trochu sázka v loterii, protože případný postup českého týmu může plán změnit. Pokud ale počítáte jen se základní skupinou, návrat z Mexico City do Prahy, Vídně nebo Mnichova vyjde na deset až dvanáct tisíc korun. Se dvěma přestupy strávíte na cestě opět celý den.
Celkem tak fanoušek absolvuje čtyři lety za zhruba 31 až 38 tisíc korun. A je potřeba počítat i s tím, že při přestupu v USA je nutné projít imigrační kontrolou, takže samotné cestování může být ještě o něco náročnější.
Mexiko levné, USA dražší
A na závěr ještě další nutné náklady. První povinnou položkou je logicky ubytování, které se za patnáct dní v Severní Americe může výrazně prodražit, ale dá se zvládnout i poměrně úsporně.
V Guadalajaře se nocleh pohybuje na relativně příznivých částkách. Hotel nebo apartmán lze sehnat kolem tří tisíc korun za noc, lacinější hostel dokonce pod tisícovku. Pět nocí tak zvládnete už za čtyři tisíce korun, při pohodlnější variantě se vejdete do patnácti tisíc.
Následuje přesun do USA, kde jsou ceny vyšší. Hotely se běžně pohybují kolem čtyř tisíc za noc, levnější varianty typu motelů či hostelů začínají zhruba na dvou tisících a často bývají dál od centra. Celkem tak za pět nocí zaplatíte přibližně 8 až 20 tisíc.
Největší výběr a také nejpříznivější ceny nabízí Mexico City. Hotel se dá sehnat kolem dvou tisíc za noc, lůžko v hostelu i za 300 korun. Za pět dní se tak vejdete zhruba mezi 1 500 a 10 tisíci korun. Náklady za ubytování tak na celé trase můžete dohromady zmáčknout pod čtrnáct tisíc, při pohodlnější variantě se samostatným pokojem v hotelu bude stačit 45 tisíc.
Když sečteme základní položky – vstupenky, letenky a nejlevnější variantu ubytování – dostáváme se na částku lehce přes 100 tisíc korun. K tomu připočtěme útratu za jídlo, která se při relativně levnější variantě může pohybovat od šesti do deseti tisíc, dále cestovní pojištění v řádu jednotek tisíc.
Tento součet by se mohl výrazně snížit za předpokladu, že se zájemce dostane ke vstupenkám od FAČR, kde by se dalo proti oficiálnímu tržišti FIFA ušetřit přes 30 tisíc korun. Levná záležitost to ani tak nebude, ale šance vidět národní tým na mistrovství světa se nemusí opakovat další desítky let.
Vstupenky na zápasy
soupeř
nejlevnější
nejdražší
Jižní Korea
8300 Kč
120 000 Kč
Jihoafrická republika
6900 Kč
310 000 Kč
Mexiko
41 700 Kč
240 000 Kč
celkem
57 000 Kč
670 000 Kč
Letenky
trasa
doba
přestupy
cena
Praha/Vídeň – Guadalajara
22–30 hodin
2–3
12–15 tisíc Kč
Guadalajara – Atlanta
8–13 hodin
1
5–6 tisíc Kč
Atlanta – Ciudad de México
8–12 hodin
1
4–5 tisíc Kč
Ciudad de México – Praha/Vídeň/
22–29 hodin
2
10–12 tisíc Kč
celkem
-
4 lety
31–38 tisíc Kč
Ubytování
město
hostel
hotel
Guadalajara
4000 Kč
15 000 Kč
Atlanta
8000 Kč
20 000 Kč
Ciudad de México
1500 Kč
10 000 Kč
celkem
13 500 Kč
45 000 Kč
* v každém městě cena za pět nocí
Víza
země
podmínky
Mexiko
Bez víza do 180 dnů
USA
Nutná ESTA (cca 830 Kč, vyřízení až 72 hodin)
Cestovní pojištění
odhad ceny
1500–3000 Kč
Jídlo
město
jeden den
pět dní
Guadalajara
300–500 Kč
1500–2500 Kč
Atlanta
600–900 Kč
3000–4500 Kč
Ciudad de México
300–500 Kč
1500–2500 Kč
celkem (denní průměr)
400–633 Kč
-
celkem za 15 dní
-
6000–9500 Kč
Výdaje jsou odhadovány podle cen v nejlevnějších supermarketech a fast foodech.