Fanoušci zuří kvůli lístkům na MS. FIFA měnila místa po nákupu, VIP jen pro vyvolené?
Vysoko nastřelené ceny lístků, které se ještě navíc postupně zvyšovaly kvůli americkým „dynamickým cenám“ a k tomu náročné cestování mezi Kanadou, USA a Mexikem. A teď další rána. Fanoušci, kteří se k nákladným vstupenkám dostali v oficiálních prodejích, se cítí „podvedení“ a „zneužití“. Dostali jiné lístky, než očekávali. Program MS ve fotbale 2026 >>>
„Láme mi to srdce. Cenová politika mistrovství světa je úplně odtržená od samotné duše fotbalu,“ napsal na sociální síti X bývalý šéf Liverpoolu FC a někdejší manažer Microsoftu či EA, Peter Moore. Fotbal podle něj nikdy neměl být luxusním produktem pro nejbohatší, ale sportem pro lidi. Právě ti nejvěrnější fanoušci, kteří roky šetří a cestují za svým týmem přes půl světa, jsou podle něj z aktuálního modelu postupně vytlačováni.
Sám 71letý podnikatel navštívil pět světových šampionátů a varuje, že takový směr může mít pro celý turnaj fatální následky. „Jakmile ztratíte autentického fanouška, ztratíte podstatu toho, co dělá mistrovství světa výjimečným,“ upozorňuje. A právě rostoucí ceny a způsob distribuce vstupenek teď vyvolávají mezi fanoušky po celém světě čím dál větší odpor.
Kritika se na FIFA snáší od začátku. Nejprve kvůli náročnému cestování mezi třemi zeměmi, poté kvůli rostoucím cenám vstupenek a teď přichází další problém, o němž reportuje server The Athletic.
Ve všech vlnách prodeje si totiž lidé kupovali lístky pouze do jedné ze čtyř kategorií, podle nichž byly stadiony barevně rozděleny. Nejdražší kategorie 1 měla být ve spodním patře nejblíž u trávníků, pár vstupenek čtvrté třídy zase úplně nahoře v rohu.
Až před týdnem se šťastní nákupčí dozvěděli přesnou sedačku, na kterou se se svým tiketem dostanou, a řada z nich se cítí podvedená. Část totiž dostala horší místo, než jaké si koupila. FIFA lehce změnila rozdělení kategorií, takže nejdražší vstupenky jsou někdy posunuté do vyššího patra, které bylo původně určené pro druhou třídu.
„Nemůžete změnit pravidla v průběhu hry – až potom, co už někdo odehrál,“ řekl pro The Athletic jeden z nespokojených fanoušků Jordan Likover, který dostal o úroveň horší lístky, než jaké si koupil. „Je frustrující, když si koupíte jednu věc a dostanete jinou,“ nadává další z nich se stejnou zkušeností.
Nejlepší sektory jen pro vyvolené?
Na oficiálním portálu pro nákup a přeprodej vstupenek je navíc většina těch úplně nejlukrativnějších sektorů v kategorii 1 nedostupná a nikdo se nechlubí tím, že by mu byla vylosovaná sedačka přímo v prvních řadách, nikdo ji nenabízí za násobně vyšší cenu, jak se to děje ve všech okolních částech stadionů.
Fanoušci tak logicky mají podezření, že na tato místa se k lidem se zakoupenými lístky vůbec nedostalo a organizátoři je schovávají pro partnery a VIP hosty. Na jiných pláncích se pak přesně tyto sektory objevují ke koupi v tzv. „hospitality balíčcích“, které jsou oproti běžným vstupenkám výrazně dražší. „Mám pocit, že nás FIFA záměrně balamutila. Je prostě těžké necítit se tak, že vás někdo napálil nebo obelhal,“ stěžuje si další z fanoušků.
Jejich případné protesty však nemají šanci na úspěch. Obchodní podmínky při nákupu lístků totiž přesně tuto variantu umožňují. „Jakékoli vizuální znázornění kategorií vstupenek na portálu s lístky slouží pouze pro orientaci a nemusí odpovídat skutečnému rozvržení a vymezení konkrétního stadionu. Držitel vstupenky bere na vědomí, že FIFA Ticketing nebo příslušné orgány stadionu mohou změnit umístění sedadla, a to i po zakoupení vstupenky a v den zápasu, pokud se nové místo nachází ve stejné nebo srovnatelné kategorii,“ stojí v podmínkách.
Někteří fanoušci sice posílají stížnosti a žádají o vyplacení rozdílu mezi zakoupenou a obdrženou vstupenkou, ale pravděpodobně se ničeho nedočkají. „Sám přemýšlím, jestli se hra, kterou jsem celý život miloval, pomalu nevzdaluje lidem, jako jsem já – a co je ještě důležitější, nové generaci, která by měla mít možnost zažít to, co jsem já zažil v roce 1986 na svém prvním šampionátu,“ posteskl si Moore v závěru své výzvy k FIFA.