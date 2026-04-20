Ljevakovič o Bosně i Džekovi: Ještě to nezabalí. Proč už Bosňané nechodí do Česka?
Bosna jede! Podruhé během dvanácti let se probojovala na fotbalové mistrovství světa. Zásadně k tomu přispěl plzeňský Amar Memič, který je aktuálně jediným Bosňanem v Chance Lize. Přitom dřív byla česká první liga plná zástupců z této třímilionové balkánské země. Téměř každý klub chtěl najít nového Edina Džeka, jenže doba se změnila. „Hráči už ani z Bosny nechtějí moc odcházet do ciziny,“ říká Admir Ljevakovič (41), jenž v Teplicích před téměř dvaceti lety Džeka symbolicky střídal.
Když Bosna senzačně vyřadila Itálii na penalty, hned Džekovi napsal. Z teplického angažmá je dodnes pojí přátelství, Džeko kdysi Ljevakoviče dovezl na sever Čech stařičkým opelem, narazili na sebe už ale předtím, když Ljevakovič hrával za Tešanji a Džeko za béčko Željezničaru Sarajevo. „Měli toho po postupu hodně, ale Edin si vždycky najde čas na to, aby reagoval,“ prozrazuje Ljevakovič.
Jak jste jako rodák z Bosny prožíval senzační postup přes italského giganta? „Doma jsme si udělali klasický večírek, koukali jsme v televizi. Panovala velká nervozita. Super, že jsme to zvládli a pojedeme na mistrovství.“
Hned jste gratuloval Edinu Džekovi?
„Hned jsme si psali esemesky. Měli toho hodně, ale Edin si vždycky najde čas. Slavili to dva, možná i tři dny. Určitě jsme dál v kontaktu. A že natáčel videa v 7 ráno z diskotéky?