Zvláštní návrh Trumpova zmocněnce? Ať Itálie jede na MS místo Íránu: Má čtyři tituly
Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Paolo Zampolli požádal mezinárodní fotbalovou federaci FIFA, aby na nadcházejícím mistrovství světa nahradila Írán Itálií, která se nekvalifikovala. Napsal to v noci na dnešek list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje. Podle nich jde o snahu napravit vztahy mezi šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Zampolli výměnu účastníků na mistrovství světa ve fotbale podle FT navrhl předsedovi FIFA Giannimu Infantinovi a Trumpovi jakožto vůdci země, která turnaj spolupořádá. Turnaj budou v červnu a červenci hostit kromě USA také Kanada a Mexiko. Zampolli tvrdil, že čtyři tituly Itálie z mistrovství světa ospravedlňují udělení místa na turnaji této zemi, uvedly zdroje obeznámené se záležitostí. Zampolli, jenž působí jako zvláštní zmocněnec pro globální partnerství, to deníku potvrdil.
FIFA se k lobbistickým snahám podle FT odmítla vyjádřit, ale odkázala na nedávné Infantinovo prohlášení. „Íránský tým přijede, to je jisté,“ řekl předseda mezinárodní fotbalové federace minulý týden. „Doufáme, že do té doby bude samozřejmě situace klidná. To by rozhodně pomohlo. Ale Írán musí přijet, pokud má reprezentovat svůj lid. Kvalifikovali se. Opravdu chtějí hrát a měli by hrát,“ uvedl Infantino. Komentář odmítli také zástupci Bílého domu a ministerstva zahraničí USA, píše FT.
Pravidla podle něj dávají řídícímu orgánu FIFA právo rozhodnout, jaké kroky podnikne, pokud by Írán odstoupil. Ten ale ve středu vydal prohlášení, že se turnaje plánuje zúčastnit.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, což Trump zdůvodnil obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Írán a jeho spojenci v regionu pak v odvetě začali ostřelovat Izrael a americké cíle i ropnou infrastrukturu v arabských zemích. V současnosti platí v této válce příměří.
Meloniová patří mezi Trumpovy nejbližší spojence. V poslední době se ale v některých věcech neshodli. Šéf Bílého domu italskou premiérku, stejně jako další evropské spojence, kritizoval za neochotu zapojit se do války, kterou vede s Izraelem proti Íránu. Meloniová se před časem také postavila proti Trumpovi, když vyjádřila podporu papeži v jeho slovní přestřelce s americkým prezidentem.