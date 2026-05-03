Spor Argentinců před MS: Pojede Messi do USA? Trenér pod tlakem i korupční skandál
Argentina dál trne. Pojede, nepojede? Lionel Messi, který v červnu oslaví devětatřicet, stále mlčí. A to není jediný problém, který z argentinských fanoušků, jinak suverénních, vždyť ve třech velkých turnajích po sobě upíjeli ze zlatého poháru, dělá najednou o poznání nejistější tvory… Co Leo? Co Scaloni? V jaké formě jsou opory? Otázky, samé otázky. Prokletí věčně nepoznatelné skutečnosti, která se naplno odhalí až na šampionátu.
Trenér Lionel Scaloni se usadil na židli a vyčkával na první otázku novinářů. Uběhlo sotva pár minut od chvíle, kdy Argentina 31. března na proslulé Bomboneře v Buenos Aires smetla Zambii 5:0.
O tři dny dřív, na tomtéž modrožlutém stadionu a znovu před šedesáti tisíci diváků, vydřeli úřadující mistři světa proti Mauritánii těsnou výhru 2:1.
Fotbalový trpaslík ze severozápadní Afriky vzdoroval víc, než bylo komukoli milé, a zarputile odmítal ustoupit do stínu.
Fanoušci i experti ten výkon označili za jeden z nejslabších ve Scaloniho éře. Týmu vyčetli nízkou intenzitu i tempo proti soupeři, který se v žebříčku FIFA pohybuje tak hluboko, že ho člověk musí chvíli hledat, než ho najde ve druhé stovce.
V zadní části tiskové místnosti se zvedl muž s novinářským průkazem a upoutal pozornost sedmačtyřicetiletého kouče, bývalého obránce Newell’s Old Boys, Deportiva La Coruñi či Lazia, který vede Albiceleste od srpna 2018. Na sobě měl repliku argentinského venkovního dresu z roku 1986. Místo jména na zádech stálo Mano de Dios (Boží ruka).
„Scaloni, jak se máte?“ zakřičel se bez mikrofonu v ruce. „Jsou Mauritánie a Zambie pro Argentinu dostateční soupeři? Protože francouzské céčko,“ přitlačil na důraz, „právě porazilo Kolumbii. Céčko!“