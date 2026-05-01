Žebříček sil na MS v Americe: Češi téměř na chvostu, nabití favorité. Kdo bude černý kůň?
Kvalifikační boje dozněly. Někomu zlomily srdce, jiným otevřely dveře, ale všech 48 účastníků MS 2026 ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku je dáno. S kompletním turnajovým plánem v ruce může začít oblíbená disciplína, tedy odhadování budoucnosti. Seřadili jsme týmy od 1. do 48. místa. Není to věštba, spíš orientační mapa a rychlý přehled fotbalových armád, které by 19. července rády dorazily až na vrchol a zabodly vlajku do zlaté odměny.
48. Haiti
- žebříček FIFA: 83.
- ve skupině: Skotsko, Brazílie, Maroko
Z rozšířeného turnaje těží kdekdo, nejvíc však státy z CONCACAF, které dřív dusily tři hostitelské velmoci, tedy Mexiko, USA a Kanada. Haiti, jehož jediná účast sahá do roku 1974, patří mezi ně. V kvalifikaci však obstálo výborně a nechalo za sebou i nedávné účastníky Honduras a Kostariku. Dál než přes první kolo se nejspíš nepodívá, ale už samotná účast je pro těžce zkoušenou zemi darem z nebes.
47. Curacao
- žebříček FIFA: 82.
- ve skupině: Německo, Ekvádor, Pobřeží slonoviny
Curacao získalo status samostatného státu teprve před patnácti lety a stalo se nejmenší zemí v historii, která se protlačila na mistrovství světa, když v rozhodující bitvě udolalo Jamajku. Je čtvrtým debutantem po Jordánsku, Uzbekistánu a Kapverdách a z této čtveřice působí nejslaběji. Získat alespoň bod by byl úspěch. Vyhrát zápas nebo postoupit ze skupiny… ano, i podivnější věci se staly, ale mnoho jich není.
46. Irák
- žebříček FIFA: 57.
- ve skupině: Norsko, Francie, Senegal
Lvi z Mezopotámie se vracejí po čtyřiceti letech a postup si vystřihli stylově, na mexické půdě výhrou 2:1 nad Bolívií. Australského trenéra Grahama Arnolda nesli na ramenou a on, zahalený do irácké vlajky od hlavy až k nohavicím, pak obcházel hřiště a slavil velký okamžik v téhle šílené zemi. „Musím hráčům moc poděkovat,“ řekl. „Svou pracovní morálkou ukázali pravou iráckou mentalitu boje a obětavosti.“
45. Uzbekistán
- žebříček FIFA: 50.
- ve skupině: Kolumbie, Portugalsko, DR Kongo
Pro fotbalem posedlou zemi jde o dlouho očekávaný debut na MS. Nedávné úspěchy mládežnických reprezentací, včetně výher nad Anglií a Chorvatskem na šampionátu do 17 let, naznačují, že se roztáčí vichr, který možná zahýbe i statnými stromy. Trenér Fabio Cannavaro, kapitán mistrů světa z roku 2006, dobře ví, jak se na šampionátu vyznat. Opírá se o Abdukodira Khusanova, skvělého obránce Manchesteru City.
44. Kapverdy
- žebříček FIFA: 69.
- ve skupině: Španělsko, Uruguay, Saúdská Arábie
Opojení z historické kvalifikace na první šampionát zatím nepolevuje, ale dřív nebo později ho vystřídá realita. Jen málokdo z jejich hráčů hraje na nejvyšší úrovni, většina kádru pendluje po méně prestižních ligách, což je, jak jste jistě uhodli, spíš cvičení v eufemismech. Už samotná účast působí jako malý zázrak, postup ze skupiny se Španělskem, Uruguayí a Saúdskou Arábií by byl regulérní supersenzace. Ale nikdy nevíte.
43. DR Kongo
- žebříček FIFA: 46.
- ve skupině: Portugalsko, Kolumbie, Uzbekistán
Své místo si vydřeli. V kvalifikaci skončili těsně za Senegalem, v africké baráži přetlačili Nigérii po penaltách a vydupali si finále mezikontinentální baráže proti Jamajce. Tu urvali gólem v prodloužení a po 52 letech jsou zpátky na mistrovství světa. A bonus? Ve skupině na ně čeká jednačtyřicetiletý Ronaldo, chodící archiv fotbalových dějin a muž, který jejich poslední účast ještě skoro… pamatuje.
42. Bosna a Hercegovina
- žebříček FIFA: 65.
- ve skupině: Kanada, Švýcarsko, Katar
Bosna si vybrala nejtěžší, ale i nejkrásnější cestu. Sergej Barbarez převzal tým v dubnu 2024 a ve své první trenérské roli ho omladil (přivedl tucet nováčků). K přímému postupu chybělo 13 minut, než pozdní vyrovnání Rakouska srazilo mužstvo do baráže. Proti Walesu v Cardiffu prohrávali ještě čtyři minuty před koncem, nakonec rozhodly penalty. V Zenici šla Itálie po patnácti minutách do vedení, Bosna se zvedla a znovu uspěla v rozstřelu. Vítěznou penaltu v Cardiffu proměnil osmnáctiletý Kerim Alajbegovič, proti Itálii jednadvacetiletý Esmir Bajraktarevič. Kapitánem je čtyřicetiletý Edin Džeko. Dravá, radostná banda.
41. Jordánsko
- žebříček FIFA: 63.
- ve skupině: Rakousko, Alžírsko, Argentina
Jordánsko dál překvapuje a hraje nad své možnosti. Po udivujícím slalomu do finále Asijského poháru 2023, kde se čekalo sotva přežití prvního kola, se poprvé protáhlo na světový šampionát a červnovou výhrou 3:0 nad Ománem svůj vzlet zpečetilo. Varovně působí přáteláky po kvalifikaci, kde výkony ztrácejí ostří. Chtějí-li zanechat stopu, musí odložit přístup „jsme rádi, že jsme tam“.
40. Nový Zéland
- žebříček FIFA: 85.
- ve skupině: Írán, Egypt, Belgie
Nový Zéland těží z rozšířeného šampionátu. Oceánie poprvé získala přímé místo a All Whites po šestnácti letech znovu vkročí mezi světovou elitu. Chris Wood, urostlý kanonýr Nottinghamu Forest, který za dva roky nasázel v Premier League 35 gólů, byl už tehdy u toho a zůstává ústřední postavou. Není to vždy slast pro oči, ale funguje to. Říjnová remíza 1:1 v Norsku to potvrdila. Stejně jako povzbudivá březnová výhra 4:1 nad Chile, první nad jihoamerickým soupeřem, která zároveň utnula sérii tří porážek.
39. Katar
- žebříček FIFA: 55.
- ve skupině: Švýcarsko, Kanada, Bosna a Hercegovina
Před čtyřmi lety patřili k nejslabším hostitelům v historii mistrovství světa (tři zápasy, tři porážky, skóre 1:7). Byla to ale cenná zkušenost a dvakrát v řadě vyhráli Asijský pohár, takže úplní břídilové nejsou. Navíc je vede trenér Julen Lopetegui. Tentokrát prošli kvalifikací, což se může hodit víc než tehdejší série snadných přátelských zápasů. Přesto jsou kandidáty na brzké vyřazení, i když los mohl být klidně i tvrdší.
38. Česko
- žebříček FIFA: 41.
- ve skupině: Jižní Korea, Jihoafrická republika, Mexiko
Češi se po dvaceti letech vracejí na mistrovství světa, ale cesta byla prošpikovaná trny, že by i kaktus požádal o rukavice. Po K.O. od faerských rybářů a druhém místě ve skupině za Chorvatskem zvládli baráž, na penalty vyřadili Irsko i Dánsko, přestože jim mnozí nevěřili. S Irskem je přitom od konce dělily pouhé čtyři minuty, než Ladislav Krejčí, Bivoj, Bruncvík i Horymír v jednom, probudil fotbalové vojsko spící v hoře Blaník, ehm, Eden, a vyjel v jeho čele na pomoc, když bylo českému národu nejhůře. Není divu, že trenér Koubek, jmenovaný v prosinci, byl po bitvě s Dánskem dojatý.
37. Jihoafrická republika
- žebříček FIFA: 60.
- ve skupině: Mexiko, Česko, Jižní Korea
Pohled na kvalifikační bilanci svádí k dojmu, že Jihoafrická republika proklouzla o fous. Jenže musela odečíst tři body za nasazení neoprávněného hráče, takže je ve skutečnosti silnější, než čísla napovídají. Na šampionát přikluše poprvé od domácího turnaje v roce 2010 a opírá se o jádro z dominantního Mamelodi Sundowns. Díky příznivému losu věří, že postup ze skupiny není zbožné přání, ale docela realistický plán.
36. Tunisko
- žebříček FIFA: 44.
- ve skupině: Švédsko, Japonsko, Nizozemsko
Trenér Sabri Lamouchi převzal Orly z Kartága po Africkém poháru národů a do týmu řízl jako tesař do křivého trámu. Přivedl Raniho Khediru, bratra Samiho, někdejšího záložníka Realu Madrid, a dvaatřicetiletého středopolaře vtěsnal do tuniského dresu. Část fanoušků ho označila za oportunistu, jenže jak by řekly mayovky, Kara ben Nemsí nechává mluvit medvědobijku a kapitán Unionu Berlín v boji s nepřátelskými kmeny odpověděl kopačkami. Tunisku chybí hvězdná gloriola, která by strhla neutrální publikum, místo ní však vztyčilo pevný blok. V deseti kvalifikačních zápasech neinkasovalo ani jednou (22:0).
35. Skotsko
- žebříček FIFA: 43.
- ve skupině: Haiti, Maroko, Brazílie
Jejich listopadový direkt Dánsku (4:2), který jim zajistil první účast na šampionátu od roku 1998, zůstává u severního souseda Anglie, v krajině vřesovišť a jezer přezdívané Land of the Brave (Země odvážných), i po měsících živý. Natolik, že svádí k představě, že by klan kolem kapitána Andyho Robertsona mohl celý turnaj vyhrát. Nevyhraje, ale šanci na postup ze skupiny má srovnatelnou s kýmkoli, pokud Scott McTominay a John McGinn přenesou klubovou formu i na mezinárodní scénu.
34. Panama
- žebříček FIFA: 33.
- ve skupině: Ghana, Chorvatsko, Anglie
Tradiční velmoci CONCACAF (USA, Kanada a Mexiko) se jako hostitelé kvalifikaci vyhnuly. Panama tak měla otevřenou cestu k dominanci. Vydala se po ní, ale jen napůl. Skupinu vyhrála, zároveň třikrát remizovala, dvakrát se Surinamem. Otázka zní, jestli to dokáže přetavit v úspěch i na turnaji. Teoreticky ano, jenže by potřebovala příznivý los. Místo něj dostala Anglii, Chorvatsko a Ghanu. Její šance se tím smrskly na minimum. Zatímco jinde trenéry střídají téměř každý měsíc, Los Canaleros drží směr. S Thomasem Christiansenem pracují od roku 2020 a teď sklízí výsledky téhle kontinuity. Nechutná to špatně.
33. Švédsko
- žebříček FIFA: 38.
- ve skupině: Tunisko, Nizozemsko, Japonsko
Co si o Švédsku myslet? Vedle es z Premier League, Alexandra Isaka, Viktora Gyökerese a Dejana Kulusevského, se zbytek kádru jeví spíš obyčejně. Jenže co je to za průměr, když neprojdete kvalifikací a zachraňujete se přes zadní vrátka Ligy národů? Graham Potter, bývalý trenér Chelsea, je přes ni dotlačil až do baráže. A tak si navzdory předchozím výsledkům kladete otázku: mají dost na to, aby na turnaji někomu pořádně zavařili?
32. Saúdská Arábie
- žebříček FIFA: 61.
- ve skupině: Uruguay, Španělsko, Kapverdy
Kvalifikaci si Saúdská Arábie zkomplikovala sama. Chabé výkony a nepřesvědčivé výsledky stály v říjnu 2024 místo Roberta Manciniho. Ani návrat Hervého Renarda nepřinesl bůhvíjaký obrat, a tak ho v březnu 2026 poměrně tvrdě odvolali a narychlo dosadili Georgiose Donise. Přesto už ukázali, že zvládnou i netušené věci. Pod Renardem porazili Argentinu v jednom z největších šoků MS 2022.
31. Paraguay
- žebříček FIFA: 40.
- ve skupině: USA, Turecko, Austrálie
Od čtvrtfinále na MS 2010 uplynula dlouhá doba. Tehdy prošli přes Japonsko a ztroskotali na pozdějším vítězi ze Španělska. Od té chvíle na mistrovství světa chyběli. Jejich obrana, tuhá jako závora na bráně a sevřená jako pěst rváče, však budí respekt. V osmnácti kvalifikačních zápasech inkasovali osmkrát a sami vstřelili čtrnáct branek. Zlomit je nebude snadné. A sledovat je? Ne vždy zábava.
30. Kanada
- žebříček FIFA: 30.
- ve skupině: Bosna a Hercegovina, Katar, Švýcarsko
V roce 2022 se do Kanady vkládaly velké naděje, skončilo to třemi porážkami. Tentokrát má výhodu domácího prostředí, Jonathana Davida v útoku a Alphonsa Daviese, který tahá za nitky a posouvá laťku výš, pokud bude fit. Pod vedením Jesseho Marsche působí tým agresivněji a přímočařeji, takže by měl dopadnout lépe. Ve své skupině bude druhým favoritem za Švýcarskem, přesto si věří na postup.
29. Rakousko
- žebříček FIFA: 24.
- ve skupině: Jordánsko, Argentina, Alžírsko
Na EURO 2024 na sebe upozornili jako nečekaný hybatel dění. Ovládli skupinu s Francií a Nizozemskem, než je zastavilo Turecko. Pod vedením Ralfa „Red Bull“ Rangnicka hrají ve vysokém tempu, tlačí hru vpřed a těží z ofenzivních perel Christopha Baumgartnera a Marcela Sabitzera. Mohou prokličkovat daleko. Jenže těžký los se promění v ohnivou obruč, kterou neproskočí jen tak. Drama baráže si ušetřili. Remíza s Bosnou v listopadu jim otevřela cestu na první mistrovství světa od roku 1998.
28. Írán
- žebříček FIFA: 21.
- ve skupině: Nový Zéland, Belgie, Egypt
Mnozí by je do žebříčku vůbec nezařadili, stále totiž není jisté, zda vůbec nastoupí. Signály z jejich svazu spíš naznačují opak, zatímco Gianni Infantino, šéf FIFA, trvá na účasti. V době vzniku tohoto přehledu však na seznamu stále figurují, proto 28. místo, i díky zkušenostem v kádru. Jenže situace je nadále třaskavá jako petarda v bedně dynamitu. Donald „Ježíš“ Trump, prezident spolupořadatelské země, po týdnech leteckých útoků hrozí pozemní invazí. Rozhodnutí tak stěží zůstane v Infantinových rukou. Ale třeba znovu zazní ono oblíbené, avšak naprosto scestné: „Politika do sportu nepatří.“
27. Alžírsko
- žebříček FIFA: 28.
- ve skupině: Argentina, Jordánsko, Rakousko
Tým zahalený nejistotou, a to i pro vlastní hráče, realizační tým i média. Jisté je jediné: technickou vyspělost má na všech postech. Přesně to vystihl Marcelo Bielsa, když po přátelském utkání ve Wembley řekl: „Alžířané jsou techničtější než Angličané.“ Nezní to přehnaně, stačí sledovat Rayana Aït-Nouriho, Riyada Mahreze, Ibrahima Mazu nebo Amine Gouiriho s míčem. Jenže technika sama nestačí. Čtvrtfinále Afrického poháru to odhalilo naplno. Smečku Vladimira Petkoviče fyzicky převálcovala Nigérie.
26. Ghana
- žebříček FIFA: 74.
- ve skupině: Panama, Anglie, Chorvatsko
Každý tým s Mohammedem Kudusem a Antoinem Semenyem stojí za vstupné sám o sobě (i když ne za ceny FIFA). Ghana je ale nevyrovnaná. Na letošní Africký pohár se ani nekvalifikovala a odvolání trenéra Otta Adda po nedávné přípravě napovídá, že něco skřípe. A přece patří mezi mužstva, která by s trochou štěstí mohla projít dál. Nový kouč Carlos Queiroz zdědil dobrý kádr. Jordan Ayew, Thomas Partey, Semenyo a Kudus tvoří jeho osu. Black Stars nicméně působí daleko od dynamiky MS 2010, kdy je od semifinále dělily vteřiny.
25. Austrálie
- žebříček FIFA: 27.
- ve skupině: Turecko, USA, Paraguay
Kvalifikace byla napínavější, než musela být. Austrálie zbytečně ztrácela remízami, přesto dokázala srazit Japonsko. Pod trenérským bičem Tonyho Popovice, bývalého asistenta Vítězslava Lavičky v FC Sydney, dál míří výš než jen k tradičnímu maximu, tedy k postupu do prvního vyřazovacího kola. Do popředí se dere mladý křídelník Nestory Irankunda, který se prosazuje ve Watfordu. Může být hlavní útočnou hrozbou.
24. Turecko
- žebříček FIFA: 22.
- ve skupině: Austrálie, Paraguay, USA
Každý, kdo by podlehl pokušení přeceňovat turecké šance, by si měl vybavit EURO 2020. Z černého koně se tehdy stala otlučená herka, která projela všechny tři zápasy. Přesto by turnaj jejich absencí utrpěl víc než tím, že nepostoupilo uspávadlo na šest (Itálie), hlavně kvůli ofenzivní výbavě. Neříkejme jim černí koně. Nudit ale nebudou. Tým Vincenza Montelly míchá útočnou magii s pevnějším základem, než bývalo zvykem. Klíčem k návratu na MS po čtyřiadvaceti letech jsou Arda Güler a Kenan Yildiz. Ti znepokojí každého, kdo si chtěl dopřát klidnější večer.
23. USA
- žebříček FIFA: 16.
- ve skupině: Paraguay, Austrálie, Turecko
Spoluorganizátoři pod vedením Mauricia Pochettina kolísají. Angažování renomovaného trenéra, který je má úspěšně provést domácím turnajem, zatím očekávání nenaplnilo. Po krátkém vzestupu přišel další propad. Příprava na MS s omezeným počtem soutěžních duelů není snadná. Jaké USA uvidíme? Tým, který při výhře 5:1 nad Uruguayí na konci roku 2025 působil víc než solidně, nebo nesourodé, místy apatické mužstvo z březnových porážek 2:5 s Belgií a 0:2 s Portugalskem? Christian Pulisic a Weston McKennie musí vzít odpovědnost na sebe.
22. Švýcarsko
- žebříček FIFA: 19.
- ve skupině: Katar, Bosna a Hercegovina, Kanada
Šestá účast na šampionátu za sebou. Je tu něco, co by naznačovalo průlom za osmifinále, kam proklouzli ve čtyřech z předchozích pěti turnajů? Možná ano. V roce 2025 zůstali neporaženi v deseti zápasech, zdolali Mexiko i Spojené státy a se stabilním regimentem mohou nadělat škody. Kapitán Granit Xhaka je stále výtečný a formace se třemi obránci tvořila základ úspěchu na EURO 2024, kde ve čtvrtfinále padli s Anglií po penaltách.
21. Japonsko
- žebříček FIFA: 18.
- ve skupině: Nizozemsko, Tunisko, Švédsko
Jako první tým mimo pořadatelskou zemi si zajistilo účast na turnaji, spíš díky vstřícnému losu v asijské kvalifikaci než nějaké ohromující jízdě. Ve své skupině ale vládlo a v deseti zápasech inkasovalo jen tři góly. Půjde o jejich osmé mistrovství světa v řadě, přesto se zatím nikdy nepřebrodili přes osmifinále. Tentokrát k tomu mají možná o krok blíž.
20. Pobřeží slonoviny
- žebříček FIFA: 34.
- ve skupině: Ekvádor, Německo, Curacao
Překvapí, že země, která dala světu Didiera Drogbu a Yayu Tourého, na šampionátu nikdy nepřekonala peřeje skupinové fáze. Šance na celkové vítězství jsou mizivé, ale kvalifikací protančili ladně a bez porážky. Před dvěma lety navíc ovládli Africký pohár národů na domácí půdě.
19. Norsko
- žebříček FIFA: 31.
- ve skupině: Irák, Senegal, Francie
Pro Norsko, které se na mistrovství světa vrací poprvé od roku 1998, je tenhle turnaj příležitostí usadit se mezi černými koňmi. Kvalifikací se prohnali s razancí, která připomínala staré severské výpravy z vikingských legend. Osm zápasů, osm výher, sedmatřicet vstřelených gólů. Šestnáct z nich obstaral Erling Haaland. Ve skupině to bude řežba. Nepůjde jen o souboj Haalanda s Mbappém, i když ten si o pozornost říká sám.
18. Mexiko
- žebříček FIFA: 15.
- ve skupině: Jihoafrická republika, Jižní Korea, Česko
Tradiční účastník play off v roce 2022 konečně prolomil své prokletí sedmi osmifinálových konců v řadě… tím, že vypadl už ve skupině. Pokud by se totéž zopakovalo i na domácí půdě, šlo by o národní katastrofu. Očekávejte, že ohniví fanoušci, spolu se sedmnáctiletým zázračným talentem Gilbertem Morou z Tijuany, je vynesou výš. Patřili k největším vítězům losu a do červnového turnaje vstoupí s optimismem.
17. Ekvádor
- žebříček FIFA: 23.
- ve skupině: Pobřeží slonoviny, Curacao, Německo
Ekvádor skončil v kvalifikaci druhý za Argentinou, o to působivěji, že kvůli administrativnímu pochybení přišel o tři body. Nečekejte přestřelky. Postup stál na pevné obraně, která inkasovala jen pět gólů v osmnácti zápasech, zatímco útok jich přidal čtrnáct. Na turnaji, kde může k postupu stačit i třetí místo ve skupině, si mohou věřit. Vysoký presink, agresivní krajní obránci, totální nasazení. La Tri už teď ukazuje odhodlání, energii i jasnou strukturu.
16. Jižní Korea
- žebříček FIFA: 25.
- ve skupině: Česko, Mexiko, Jihoafrická republika
Pokud dorazí její esa, je Jižní Korea nejžhavějším asijským kandidátem na postup do dalších fází. Jenže právě v tom tkví velké „pokud“. Son Heung-min bude tváří týmu, ale potřebuje, aby se přidali i Hwang Hee-chan z Wolverhamptonu a Lee Kang-in z PSG. Jen tak může Korea navázat na rok 2002, kdy doma vytěžila maximum a jako první asijský tým pronikla do semifinále.
15. Egypt
- žebříček FIFA: 29.
- ve skupině: Belgie, Nový Zéland, Írán
Jedna z velkých záhad mistrovství světa. Sedminásobní vítězové Afrického poháru národů se na šampionát kvalifikovali jen třikrát, jednou už v roce 1934, a nikdy na něm nevyhráli jediný zápas. V letech 1990 (dvě remízy a prohra) i 2018 (tři porážky) skončili beznadějně ve skupině. Tentokrát budou spoléhat, že Mohamed Salah přiburácí v plné kondici, a s o něco silnější podporou kolem sebe by mohli svou chmurnou bilanci aspoň narušit.
14. Senegal
- žebříček FIFA: 14.
- ve skupině: Francie, Norsko, Irák
Senegal dvakrát prošel do vyřazovací fáze. V roce 2002 do čtvrtfinále, v roce 2022 do osmifinále. Od týmu, který fanoušci Premier League dobře znají (Sadio Mané, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr), se čeká další krok vpřed. „Kdybych pochyboval, že můžeme vyhrát mistrovství světa, nebyl bych tady,“ prohlásil trenér Pape Thiaw. Jeho sebevědomí nevyvolalo posměch ani odpor. Africký tým možná poprvé vstupuje do šampionátu s reálnou ambicí na titul.
13. Belgie
- žebříček FIFA: 9.
- ve skupině: Egypt, Írán, Nový Zéland
Zlatá generace už buď odešla, nebo se loučí. Pro čtyřiatřicetiletého Kevina De Bruyneho to bude s největší pravděpodobností poslední šampionát. Belgie tak zůstává týmem v přerodu, daleko od vrcholu z éry Edena Hazarda, který De Rode Duivels dovedl k bronzu na MS 2018. Přesto umí kousnout a potrápit každého. Stačí jediný záblesk, třeba od rychle rostoucí hvězdy Jérémieho Dokua.
12. Uruguay
- žebříček FIFA: 17.
- ve skupině: Saúdská Arábie, Kapverdy, Španělsko
Co se týče přípravy, prohra 1:5 s USA v listopadovém přátelském utkání, byť bez několika klíčových hráčů (Federico Valverde, Ronald Araújo, Manuel Ugarte), a následná série nevýrazných remíz nevěstí nic ideálního. Stejně tak nepůsobí uklidňujícím dojmem ani tisková konference Marcela Bielsy, na níž musel potvrzovat, že neodchází. Kvalifikací však prošli poměrně hladce, když po cestě porazili Argentinu i Brazílii, dokonce dvakrát. Na turnaji musí předvést víc než minule, kdy se rozplynuli už ve skupině.
11. Maroko
- žebříček FIFA: 8.
- ve skupině: Brazílie, Skotsko, Haiti
Hostili Africký pohár národů a ve finále podlehli Senegalu 0:1 po prodloužení. Trenér Walid Regragui odstoupil s pocitem selhání, že nedokázal vyhrát domácí turnaj. O dva měsíce později však kontinentální federace přiřkla titul Maroku kontumačně. Pozornost se mezitím přesunula k jeho nástupci Mohamedu Ouahbimu, který čerstvě dovedl marocké mladíky k titulu mistrů světa do 20 let. Do obrazu patří i semifinále MS 2022 a kádr vedený Achrafem Hakimim, který rozhodně není radno podceňovat.
10. Chorvatsko
- žebříček FIFA: 11.
- ve skupině: Anglie, Panama, Ghana
Chorvatsko sice stárne a má možná víc vrásek než babiččino oblíbené povlečení, které se krabatí i po vyprání, ale odepisovat ho by byla chyba. I když čtyřem hráčům ze základní sestavy v záloze a útoku je 34 let a víc (Luka Modrič, Ivan Perišič, Andrej Kramarič, Ante Budimir). Upřímně, možná jim vyhovuje, když je nikdo nebere vážně. Role outsidera je v posledních dvou turnajích dovedla do finále a do semifinále.
9. Kolumbie
- žebříček FIFA: 13.
- ve skupině: Uzbekistán, DR Kongo, Portugalsko
Finalisté Copy América 2024 skončili v jihoamerické kvalifikaci třetí, sraženi sérií šesti zápasů bez výhry a následnou krizí. V závěru se ale zvedli a na turnaj jedou s velkými ambicemi. Kapitán James Rodríguez je povede na zřejmě posledním mistrovství světa, největší hrozbu však představuje Luis Díaz, bývalý křídelník Liverpoolu, který se v Bayernu Mnichov dostal do famózní formy.
8. Německo
- žebříček FIFA: 10.
- ve skupině: Curacao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor
Němci si v posledních letech, měřeno vlastními nároky, prošli zatraceně těžkým obdobím: na čtyřech turnajích po sobě nepřešli přes čtvrtfinále, v letech 2018 a 2022 skončili už ve skupině mistrovství světa. Talent jim ale nechybí. Pokud vyřeší problém na hrotu, kde stále hledají nástupce Miroslava Kloseho, Thomase Müllera či Jürgena Klinsmanna, mohou znovu připomínat Německo, které známe a kterého jsme se dřív obávali.
7. Portugalsko
- žebříček FIFA: 5.
- ve skupině: DR Kongo, Uzbekistán, Kolumbie
Vítězové Ligy národů 2025 a 2019 i šampioni EURO 2016 se do finále mistrovství světa nikdy neprobojovali. Bude rok 2026 konečně jejich? Talentu i zkušeností mají v zásobě víc než dost. Přesto je v tomhle žebříčku řadíme o něco níž. Nad taktikou Roberta Martíneze a způsobem, jak nakládá s jedenačtyřicetiletým Cristianem Ronaldem, se totiž spřádá hustá pavučina otazníků, která ne a ne prořídnout. Dokáže obalit všechno ostatní.
6. Anglie
- žebříček FIFA: 4.
- ve skupině: Chorvatsko, Ghana, Panama
Po letech deziluze se anglickým fandům možná těžko věří, že jejich tým zase patří mezi favority. Zeptejte se však kdekoli jinde a uslyšíte totéž: mužstvo Thomase Tuchela patří mezi nejužší elitu, a právem. Kvalifikací prošlo bez klopýtnutí. Má široký kádr, kouče s triumfem v Lize mistrů a ze tří posledních velkých turnajů vytěžilo dvě finále. V nedávných zápasech mu ale chyběla dynamika i jasná tvář hry. Jude Bellingham, Cole Palmer a Declan Rice si spíš překážejí, než aby spolu ladili, a podobné tření je patrné i v dalších liniích. Bez kapitána Harryho Kanea tým zmatkuje.
5. Nizozemsko
- žebříček FIFA: 7.
- ve skupině: Japonsko, Švédsko, Tunisko
V posledních letech se do závěrečných fází často prosmýkli i bez kádru, který by vzbuzoval nadšení. To už neplatí. Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries a Memphis Depay tvoří zkušené jádro, kolem nějž dozrává generace hráčů kolem pětadvaceti pod taktovkou Ronalda Koemana. Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Micky van de Ven, Xavi Simons, Jeremie Frimpong či Cody Gakpo. Můžeme čekat vzrušující podívanou?
4. Brazílie
- žebříček FIFA: 6.
- ve skupině: Maroko, Haiti, Skotsko
Brazílie čeká na titul už tak dlouho, že při tom posledním si Ronaldo Nazário před čtvrtstoletím oholil hlavu a nad čelem nechal jen malý trojúhelník vlasů. Později přiznal, že to byl záměr, jak odklonit pozornost od svého zdravotního stavu. Vyšlo to. Kanárky dovedl k pátému, dosud poslednímu zlatu. Po chaotické kvalifikaci se vnucuje otázka, zda jeho nástupci mohou znovu patřit mezi favority, nebo je čeká další brzký konec proti evropským soupeřům. Trenér Carlo Ancelotti, ověnčený velkými vítězstvími, může být jejich trumfem.
3. Francie
- žebříček FIFA: 1.
- ve skupině: Senegal, Irák, Norsko
Na papíře by Francie měla turnaj vyhrát. Má zřejmě nejsilnější základní sestavu i kádr s mimořádnou hloubkou, zvlášť v útoku vedeném Kylianem Mbappém (Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki, Hugo Ekitiké, Désiré Doué, Bradley Barcola). Úkolem Didiera Deschampse v jeho posledním turnaji před odchodem je tenhle potenciál sladit a přetlak zkrotit. Na EURO 2024 se to ale nepovedlo a tým, byť postoupil do semifinále, příliš nenadchl.
2. Argentina
- žebříček FIFA: 3.
- ve skupině: Alžírsko; Rakousko, Jordánsko
Úřadující mistři světa z Kataru 2022. K tomu tituly z Copy América v letech 2021 a 2024. Je vůbec třeba hledat dál? Se stejným trenérem Lionelem Scalonim a stejným lídrem Lionelem Messim si drží status favorita, i když LM10 zjevně stárne. Během turnaje mu bude devětatřicet. Pro Albiceleste mělo reprezentační soustředění až surrealistický nádech. Soupeři nepředstavovali důstojnou prověrku. Po zápase se Zambií se tým přesto dočkal vřelého rozloučení. Fanoušci zpívali „dale campeón“, do toho, šampioni.
1. Španělsko
- žebříček FIFA: 2.
- ve skupině: Kapverdy, Saúdská Arábie, Uruguay
Je až s podivem, že Španělsko před EURO 2024 mnozí neřadili mezi favority. S každým zápasem ale bylo zřetelnější, že jde o nejlepší tým v Německu. Jejich mimořádná plejáda mladých ofenzivních talentů (Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Dean Huijsen) dál zraje, zatímco hráči v ideálním věku (Rodri, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Marc Cucurella, Dani Olmo či Mikel Oyarzabal) drží pevný rám. Pro soupeře nepříjemná kombinace. Zastavit ji bude stát hodně sil.