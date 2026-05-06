Česko vs. Guatemala v New Jersey, už jsou i vstupenky, ale... Amerika je napřed, říká Trunda
Fotbalová asociace ČR (FAČR) stále nemůže oficiálně oznámit, s kým odehraje česká reprezentace přípravná utkání před blížícím se mistrovstvím světa v Americe. Podle předsedy FAČR Davida Trundy ještě vedení nepodepsalo všechny potřebné smlouvy, na internetu už jsou přitom k dostání vstupenky na zápas 4. června v New Jersey proti Guatemale, který má být generálkou na šampionát. O pár dní dříve čeká národní celek domácí duel v Praze. Trunda věří, že v nejbližších dnech už asociace bude moci jména soupeřů potvrdit. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Český tým prošel na mistrovství světa na konci března z play off a už krátce po postupu generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd uvedl, že svěřenci trenéra Miroslava Koubka odehrají před šampionátem jedno přípravné utkání doma a druhé již v Americe. Naznačil, že možnými soupeři by mohly být Chile a Guatemala. Oficiálně však jména protivníků FAČR stále nezveřejnila.
Na prodejním portále ticketmaster.com se přitom již nějakou dobu dají pořídit vstupenky na zápas proti Guatemale. Nejlevnější lístek lze aktuálně koupit za zhruba 64 dolarů (1335 korun). „Pro nás to taky bylo překvapení. Možná Amerika je o trošku napřed než my. My jsme finalizovali všechny smluvní podklady a nechtěli jsme oznámení předběhnout,“ řekl Trunda na tiskové konferenci po úterním zasedání výkonného výboru FAČR.
„Samozřejmě jsme jednali, ale neměli jsme ještě některé věci podepsané. Zorganizovat zápas není jen to, že ho odehrajete. Potřebujete najít i vhodné tréninkové hřiště. Měli jsme trošku problém najít kvalitní tréninkové hřiště. Všechno nám bylo přiděleno. Naše pracovní týmy tam odjely a finalizovali jsme všechny tyhle puzzle, aby to dávalo smysl. Oznámení bylo z protější strany uspěchané, někdy tomu nezabráníte,“ podotkl Trunda.
Domácí duel těsně před odletem do Ameriky mají Koubkovi svěřenci odehrát 31. května. „Finalizujeme termín zápasu. Už jsme domluveni s týmem (soupeře), máme arénu, ale čekáme na finální podpis protější asociace. Nechceme to zakřiknout,“ prohlásil Trunda.
„Tím, že jsme se kvalifikovali v pozdějším čase a hrajeme v podstatě jedno z prvních utkání na mistrovství světa, to pro nás bylo složitější. Je nutno říct, že jsme nebyli samotní. V Kanadě (na kongresu FIFA) jsme se potkali s mnoha dalšími asociacemi, které řešily obdobný problém. Věřím, že v brzké době oznámíme soupeře, až se finálně dohodneme,“ uvedl Trunda.
Do mistrovství vstoupí český tým 11. června tamního času zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře. Během turnaje bude mít tréninkovou základnu v Mansfieldu u Dallasu, kam by měl zamířit po generálce v New Jersey. K jednotlivým duelům šampionátu budou Koubkovi svěřenci létat, ve skupině vedle Korejské republiky nastoupí ještě v Atlantě proti Jižní Africe a v Mexiku City proti domácímu výběru.