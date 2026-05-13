Anketa Sportu: Měl by Koubek vzít slávistické průšviháře na MS? Douděra má větší šanci
Slávistická budoucnost Tomáše Chorého a Davida Douděry je u konce. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík dal oběma hráčům zelenou k odchodu po jejich představení v sobotním derby proti Spartě. Oba hráči však zároveň figurují v užším výběru repre kouče Miroslava Koubka. Chorý mnohokrát v národním týmu potvrdil své fotbalové kvality, stejně tak Douděra, který navíc platí za první alternativu při absenci Vladimíra Coufala na pravém kraji defenzivy. Nabízí se tak otázka, zda se oba průšviháři mají objevit ve finálním výběru vyvolených pro americký šampionát. Co na to říkají experti v anketě Sportu?
Petr Mikolanda, bývalý hráč Slavie
Ne
„Douděra sice dostal první červenou kartu, ale choval se s prominutím jako trotl. Když budeme mít pravé beky zdravé, nevzal bych ho. Útočníka typu Chorého nemáme. Z druhé strany nemůže hrát se Schickem. Jakmile bude ready Kliment, Kuchta ve formě, Hložek něco odehraje, nevzal bych ani Chorého. Pro oba kluky by to bylo veliké bububu ve stylu: začněte se sebou něco dělat. Chorase miluju. Co dělá fotbalově pro Slavii je skvělé, ale excesů okolo je strašně moc. Tvrdík jim dal nůž na krk, přesto udělají znovu průšvih. Něco je u nich špatně. Kdyby je pan Koubek nevzal, byl by to jasný vzkaz i pro další hráče. Vždyť k nim vzhlíží děti. Ve chvíli, kdy takové věci dělají top hráči, jak pak chceme vychovávat další generaci?“
Petr Rada, bývalý trenér reprezentace
Musí rozhodnout tři lidi
„Naštěstí jsem se do takové situace nikdy nedostal. U Chorého je zarážející třetí vyloučení během jedné sezony. Kdyby byl obránce, dovedu to ještě pochopit. Ale takhle? Navíc se nechal vyhodit při nepodstatných situacích. Čili se nutně musím ptát: máme dostatek kvalitních útočníků? Jsem stoprocentně přesvědčený, že to na šampionátu neudělá? Těžké odpovědi… Co se týče Douděry, jeho divadlo s křečí je výsměch fotbalu. Já vím, že hrajou o titul, navíc v deseti, ale tohle se nedělá. Ani jeden teď nebude hrát. Otázkou je, jak na tom budou psychicky. Zavařili si to sami. Rozhodnout to musí tři lidi – Míra Koubek, Honza Suchopárek a Pavel Nedvěd.“
Ladislav Vízek, olympijský vítěz
Ano
„Doživotní vyřazení z kádru Slavie se mi zdá jako docela ostré rozhodnutí. A to u obou hráčů. Docela by mě zajímalo, zda by k tomu došlo i v případě zisku titulu. Spíš bych řekl, že ne. Kdybych byl trenérem reprezentace, zvažoval bych všechny okolnosti. Zásadní by však pro mě bylo, abych měl na šampionátu to nejlepší. Kdyby mně zapadali do mozaiky, vezmu je. Byli potrestáni klubem, navíc velmi přísně. Vyřazení z reprezentace by na jednu hlavu bylo už moc. Kluky nelituju, jsou to průseráři, ale dát jim další trest by nebylo správné.“
Karel Piták, bývalý záložník a reprezentant
Ano
„Rozhodně by nad tím v národním týmu měli pořádně přemýšlet. Začnu Davidem Douděrou – ano, u něj vidíme čas od času nevhodné chování a simulace, ale disciplinární prohřešky u něj časté nejsou. Má mnohem větší šanci než Tomáš Chorý. U něj je to složité, dostal už třetí červenou v sezoně a představte si, že vám toto udělá na mistrovství světa... To vás může stát i postup. Na druhou stranu: podívejte se, jak pomohl týmu v baráži proti Dánsku. Byť si v reálu dveře do národního týmu asi zavřel, přikláním se tomu, že z fotbalového hlediska by týmu pomohl, navíc na vybranou příliš útočníků není. Zvlášť s jeho postavou.“