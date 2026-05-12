Pojede Chorý na MS? Koubek s Nedvědem ho chtějí. Na Douděru už se ptalo několik klubů
Jeden táhl Slavii k obhajobě titulu, zároveň nezvládal emoce a proti Spartě inkasoval třetí červenou během jediného ligového ročníku. Druhý patří do širšího kádru reprezentace, ale i on se nechal v derby zbytečně vyloučit. Tomáš Chorý (31) a David Douděra (27) nemají od neděle místo v kádru pražského kolosu. Nejlepší střelec Chance Ligy podle informací Sportu přesto zůstává v plánech Miroslava Koubka pro letní mundial v Americe. Stejně jako jeho odstavený kolega figuruje v širší nominaci českého národního týmu, kterou asociace do včerejška posílaly na FIFA.
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík v neděli prostřednictvím médií oznámil, že si klubové opory Tomáš Chorý a David Douděra mohou hledat nové angažmá. Jde o nejviditelnější reakci na skandální dění okolo předčasně ukončeného derby. Scházely necelé čtyři minuty, a „sešívaní“ slavili obhajobu titulu. Místo toho se dostal boss Slavie pod tlak a stíná hlavy.
Nemilá situace v Edenu se dotýká i chystaného českého výběru pro letní mistrovství světa v Americe. Asociace měly za povinnost do pondělí 11. května odevzdat širší nominaci 35 až 55 hráčů. Zodpovědné osoby z gesční skupiny pro národní tým Miroslav Koubek, Pavel Nedvěd a David Trunda a Zdeněk Grygera řešily, jak se k případu Chorý, Douděra z hlediska kádru české reprezentace postavit.
Chorý za běžných okolností do týmu bez debat patří, jeho slávistický parťák vynechal březnový sraz pod Koubkem kvůli zranění. Na pravou stranu se ale jako doplnění k Vladimíru Coufalovi určitě může hodit.