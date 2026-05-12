Předběžná nominace reprezentace na MS: 54 jmen včetně Chorého, Douděry i talentu Sparty
Za měsíc všechno odstartuje. Národní tým odehraje první utkání proti Jižní Koreji na mistrovství světa v Americe. Fotbalová asociace v úterý dopoledne zveřejnila širší nominaci, z níž vzejde finální seznam 26 hráčů. Mezi vybranými figurují také slávisté Tomáš Chorý a David Douděra, kteří byli po sobotním derby se Spartou vyřazení z kádru „sešívaného“ áčka. Program MS ve fotbale 2026 >>>
Povolání Chorého s Douděrou se řešilo na Strahově už během pondělí. Miroslav Koubek, trenér národního týmu, měl oba hráče podržet. Stejně tak generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Proto figurují i v předběžné nominaci na světový šampionát.
Na seznamu nechybí klíčové opory úspěšné březnové baráže proti Irsku a Dánsku, vrátit se může rovněž útočník Adam Hložek z Hoffenheimu, jehož trápily v posledních měsících zdravotní problémy. Mezi sedmičkou brankářů se objevili zraněný Jindřich Staněk ze Slavie nebo Antonín Kinský, který momentálně bojuje o záchranu v Premier League s Tottenhamem.
Vedle Ladislava Krejčího, Vladimíra Coufala nebo Martina Vitíka zaujme jako varianta do defenzivního složení Matěj Hadaš z Olomouce. Šanci na premiéru v národním dresu může živit také teprve sedmnáctiletý středopolař Hugo Sochůrek, jenž se na jaře prosadil do základní sestavy Sparty.
„Téma předběžné nominace jsme podrobně řešili v rámci gesční skupiny pro sport se Zdeňkem Grygerou, Adolfem Šádkem a Pavlem Nedvědem. Detailní debata samozřejmě proběhla také s hlavním trenérem Miroslavem Koubkem,“ uvedl předseda asociace David Trunda.
První seznam hráčů musely reprezentace povinně odevzdat nejpozději v pondělí. Každý účastník mundialu mohl uvést až 55 hráčů. „Z této širší předběžné nominace pak vznikne nominace konečná. S generálním sportovním manažerem Pavlem Nedvědem, hlavním trenérem Miroslavem Koubkem i v rámci gesční skupiny panuje názorová shoda nad čtyřiapadesátičlenným výběrem hráčů,“ doplnil Trunda.
Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa ve čtvrtek 28. května v Praze, o tři dny později na Letné se utká proti Kosovu. Následně čeká reprezentanty přesun do Ameriky, generálku sehrají 4. června v New Jersey. „Jméno soupeře bude definitivně potvrzeno v nejbližších dnech,“ informovala asociace.
Předběžná nominace Česka na MS:
Brankáři: Lukáš Horníček (Braga), Martin Jedlička (Baník Ostrava), Antonín Kinský (Tottenham), Jan Koutný (Sigma Olomouc), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jakub Markovič (Slavia Praha), Jindřich Staněk (Slavia Praha).
Obránci: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra (Slavia Praha), Matěj Hadaš (Sigma Olomouc), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Robin Hranáč (Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Praha), Václav Jemelka (Viktoria Plzeň), David Jurásek (Slavia Praha), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), Karel Spáčil (Viktoria Plzeň), Adam Ševínský (Sparta Praha), Martin Vitík (Boloňa), Tomáš Vlček (Slavia Praha), Jaroslav Zelený (Sparta Praha), David Zima (Slavia Praha).
Záložníci: Lukáš Ambros (Górnik Zabrze), Michal Beran (Sigma Olomouc), Pavel Bucha (Cincinnati), Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), Kryštof Daněk (LASK Linz), Vladimír Darida (Hradec Králové), Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze), Adam Karabec (Lyon), Ondřej Kričfaluši (Baník Ostrava), Tomáš Ladra (Viktoria Plzeň), David Planka (Baník Ostrava), Lukáš Provod (Slavia Praha), Matěj Ryneš (Sparta Praha), Lukáš Sadílek (Górnik Zabrze), Michal Sadílek (Slavia Praha), Hugo Sochůrek (Sparta Praha), Alexandr Sojka (Viktoria Plzeň), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Lyon), Denis Višinský (Viktoria Plzeň).
Útočníci: Adam Hložek (Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Praha), Mojmír Chytil (Slavia Praha), Christophe Kabongo (Mladá Boleslav), Jan Kliment (Sigma Olomouc), Jan Kuchta (Sparta Praha), Vasil Kušej ( Slavia Praha), Ondřej Mihálik (Hradec Králové), Vojtěch Patrák (Pardubice), Václav Sejk (Sigma Olomouc), Patrik Schick (Leverkusen), Matěj Vydra (Viktoria Plzeň).