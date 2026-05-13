Vaclík začal opět trénovat: Měl jsem nabídky. Při MS bude jako expert na Nově
Vrátil se do tréninku, cítí se v pohodě a čeká na nabídky. Tomáš Vaclík ještě oddálil definitivní konec profesionální kariéry. „Když to nevyjde, mám aspoň čisté svědomí,“ řekl 37letý gólman, jenž odchytal poslední zápas před rokem. Od štace v Boavistě Porto nemá práci, byť při mistrovství světa v Americe zaujme roli experta na Nově, která nabídne televizní studia u 48 zápasů. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Nebude překvapený, až Maroko zabojuje o medaili. Ani když česká reprezentace postoupí ze základní skupiny. Vaclík ukázal při středeční akci k mundialu, že má stále velký přehled nejen o zahraničních hráčích. „V práci experta jsem se našel,“ poznamenal se vší vážností.
Čím si vás získala?
„Je super, že zůstávám u fotbalu. Potkávám spoustu nových lidí a navíc je fajn, že mám možnost se neustále zlepšovat. Navíc mě televize spojila po dlouhých letech s Romanem Bednářem (bývalým spoluhráčem ze Sparty), užívám si to.“
Při šampionátu budete nejméně u pěti zápasů v základní skupině. Jde o signál, že definitivně ukončíte profesionální kariéru?
„Nechám si ještě chvíli na definitivní rozhodnutí. Zápasy budou večer, přes den můžu normálně trénovat. Mám spoustu času, abych se připravil. Nepůjde o problém.“
V jakém režimu teď fungujete?
„Minulý týden jsem začal zase trénovat, abych byl připravený na léto. Pořád mě to baví, cítím se fit, tělo mi ještě dovolí makat a hlava chce. Ještě zkusím zabojovat, a když to nevyjde, mám aspoň čisté svědomí, že jsem udělal maximum a nebudu si potom nic vyčítat.“
Nechytal jsem rok, pokud budu čekat...
Dostal jste za poslední rok konkrétní nabídku?
„Něco jsme řešili, ale s rodinou a se známými jsme si vždycky řekli, že do toho nepůjdeme.“
O co šlo?
„Nechám si to pro sebe, protože pak tam šel jiný gólman místo mě, a to by nebylo fér.“
Do kdy budete čekat na další možnost?
„Začne přestupové období a bude mistrovství světa. Všechno tak bude asi trochu opožděné. Teď je půlka května, takže uvidíme, co se stane v dalších měsících.“
Jde možná o poslední období, v němž budete otevřený novému angažmá?
„Je to asi logické, protože je mi už sedmatřicet. Teď jsem nechytal rok, a pokud budu čekat až do zimy, nebude možné to udržet.“
Mezitím budete sledovat Česko na světovém šampionátu. Jaké mu dáváte šance?
„Věřím, že kluci postoupí ze skupiny. Nemáme sice historicky tolik zkušeností s týmy z Afriky nebo Asie, ale myslím si, že národní mužstvo má dost zbraní, které může proti soupeřům použít.“
Bude jednou z nich útočník Tomáš Chorý, který byl vyřazen z kádru Slavie?
„Těžko říct. Trenér Miroslav Koubek, manažer Pavel Nedvěd a sportovní gesce si teď musejí vyhodnotit, jestli jim za to stojí. Chorasova případná nominace totiž vzbudí opravdu hodně negativních emocí.“
Může to ovlivnit i fungování uvnitř kabiny?
„Kluci samozřejmě vědí, co jim Choras je schopný přinést a vědí, jak se bude případně chovat po celou dobu turnaje. Nemělo by je to ovlivnit. Jen říkám, že zvenku na něj bude upřena velká pozornost. Potom, co se stalo v sobotu, ztratil podporu i těch fanoušků Slavie a reprezentace, kteří věřili, že dokáže omezit takové chování.“
Opravdu?
„Myslím si, že tou sobotou se to zlomilo a nemá velkou podporu veřejnosti. Přesto říkám, že rozhodnutí bude na trenérovi, protože má za sebou analýzy a moc dobře ví, co může od soupeřů čekat. Pak si musí vyhodnotit, jestli Choras bude na turnaji platný.“