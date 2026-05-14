Nedvěd: Chorý s Douděrou se v reprezentaci vždy chovali perfektně. Jak je na tom Krejčí
Z jeho slov, stejně tak z vyjádření kouče Miroslava Koubka, lze snadno vypozorovat, že nominace Tomáše Chorého a Davida Douděry do fotbalové reprezentace skoro ani nebyla tématem. „Chtěli jsme kluky, kterým věříme, vzít s sebou,“ vysvětluje generální manažer Pavel Nedvěd důvěru v oba slávisty, kteří byli z disciplinárních důvodů vyřazení předsedou Jaroslavem Tvrdíkem z mistrovského kádru. Podle informací iSportu oba s nejvyšší pravděpodobností na mistrovství světa do Ameriky pojedou. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Překvapilo vás, že Slavia vyřadila Tomáše Chorého s Davidem Douděrou z kádru?
„Pro mě osobně to překvapení bylo. My jsme o tom samozřejmě diskutovali a snažili se udělat to nejlepší. Rozhodnutí Slavie nemůžeme komentovat, to je jejich interní věc. Ani neznáme podrobnosti. Pro nás bylo důležité, že jsme chtěli zachovat náš tým a partu. Chtěli jsme kluky, kterým věříme, vzít s sebou.“
Pro vás tedy neexistovala varianta, že byste je z nominace vyřadili?
„Pro nás ne. Trenér Koubek věří těmto hráčům, chtěl je mít v nominaci. Je to předběžná nominace, ta konečná se ještě může měnit, ale tým jsme chtěli zachovat.“
Takže verdikt byl jednoduchý.
„Samozřejmě jsme to diskutovali, ale potom jsme se přiklonili k tomu, že my je trestat nechceme. Není za co. V reprezentaci se chovali vždycky perfektně. Náš tým se prezentoval bojovným a soudržným stylem, což nechceme měnit.“
Byl jste s oběma v kontaktu?
„Ano, byl. Mluvil jsem s nimi já i trenér. Byli zdrcení, reakci klubu nečekali. Ale my jsme tady od toho, abychom hodnotili to, co dělají u nás v reprezentaci. Neměli jsme s nimi žádné problémy.“
Kdy bude jasná finální soupiska?
„Kolem 21. května bychom chtěli udělat nominaci na kemp, který budeme mít tady v Praze. Půjde o tři dny tréninku a zápas s Kosovem. Nominujeme kolem třiceti hráčů, to znamená tři nebo čtyři hráče navíc. Dostanou šanci v testovacím utkání s Kosovem a hned po zápase bychom chtěli udělat závěrečnou nominaci, kde může být jen šestadvacet hráčů.“
Zdravotní stav asi teď sledujete nejvíc, že?
„Kolo co kolo se s trenérem modlíme, aby všechno klaplo. Tímto bych chtěl pogratulovat i Slavii, že to dotáhla. Aspoň budou mít kluci nějaký den navíc k odpočinku. Protože samozřejmě většinová část reprezentace pochází ze Slavie.“
Jak je na tom Ladislav Krejčí, který už měsíc nenastoupil za Wolves?
„Velký problém to není. Měl něco s krční páteří, pak byl na lavičce. Vím, že v závěru sezony je někdy lepší si odpočinout a nehrát, abyste byl připravený na mistrovství světa.“
Mimochodem, už víte, jak vyřešíte tolik omílané téma nadmořské výšky v Mexiku?
„Řešíme to s různými lidmi, třeba s Lubošem Kubíkem, který má tamní zkušenost. Byli jsme s ním hodně v kontaktu, zažil to na vlastní kůži. Všichni nám dávají rady, my uděláme všechno proto, abychom se dobře připravili. I když víme, že příprava určitě ideální nebude. Úplně se na to stejně připravit nedá.“
Máte s tím nějakou osobní zkušenost?
„Vzpomínám si, že v mladých letech jsem hrál jednou v Mexiku. Vím, co to se mnou udělalo.“
Co?
„Hráli jsme 0:0 poločas a ve druhé půli jsme dostali čtyři góly... (úsměv) Nebylo to jednoduché, budeme se toho chtít vyvarovat. Víme, jakým způsobem příprava proběhne, ale je to těžké.“