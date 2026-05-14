Koubek o hříšnících: Neztotožňuji se s rozhodnutím Slavie. Jsou to významní hráči
Nikdy se nebál říkat věci na rovinu, veřejně vystoupit v kontroverzní rovině. Miroslav Koubek zůstal stejný i na úrovni reprezentace. Na téma posledních dnů – vyřazení Tomáše Chorého a Davida Douděry – má jiný názor, než vedení mistrovské Slavie. I proto oba hráče zařadil do širší nominace na mistrovství světa. Je velmi pravděpodobné, že se ocitnou i v té finální.
Můžete vysvětlit, proč jste do širší nominace povolal Tomáše Chorého a Davida Douděru, dva hráče disciplinárně potrestané Slavií?
„Slavia učinila nějaké rozhodnutí. Já se s ním neztotožňuji, ale to je věc Slavie. V mých očích jsem charakter, dejme tomu chování, přestupků, neviděl tak, že bych to měl přenášet do národního mužstva. Jsou to významní hráči. Uměl bych si představit, že se podobný exces vyřeší jiným způsobem.“
Váhal jste, zda je zařadit do širší nominace?
„Zamýšlel jsem se, jelikož jsem věděl, že se spustí společenská objednávka nesmírně morální české společnosti, aby hráči byli zlynčováni. Věděl jsem, co nastane. Ale já mám svůj názor, svůj pohled a ten jsem řekl.“
Cítím ve slově morálka značnou dávku ironie. Pletu se?
„Myslíte si, že jsme vysoce morální společnost?“
Spíš si na ni jen hrajeme.
„Děkuji.“
Věříte, že prostředí v reprezentaci je natolik jiné, řekněme zdravější, že si Chorý podobné chování nedovolí?
„Chci tomu věřit. Zkušenost z minulosti, pokud jde o reprezentační průšvihy, se děly v jiné rovině. Nešlo o přestupky na hřišti. Nebo si nic takového nepamatuju. Přiznávám, víc než Tomáš, mi vadilo jednání Davida Douděry. Takhle se nemůže chovat, obzvlášť na lavičce. Nechci ani jednoho omlouvat, ale nevzpomínám si, že by se v reprezentaci něco takového dělo. V jiném prostředí, v němž se oni momentálně nacházejí, budou mít silné emoce pod kontrolou. Já tomu věřím. Nejen u těchto dvou, ale u jakéhokoliv hráče.“
Bylo pro vás podstatné, že se za vyřazené hráče postavila kabina?
„Nic jiného se čekat nedalo, protože rozhodnutí vedení Slavie bylo nešťastné.“
Nemáte pocit, že jdete proti všem?
„Nechci se do této role stavět. Používám svoji hlavu, mám svůj názor. Třeba je špatný. Nevím. Musím myslet na kabinu, na sportovní hledisko, na význam akce, na kterou jedeme. Každý trenér chce mít mužstvo v nejsilnějším složení. Já nejsem výjimkou. Tihle dva kluci jsou stabilními hráči národního týmu. Jeden víc, druhý třeba méně. Ale každý má svou důležitou roli. Tomáš je hráč použitelný ve speciálních situacích. Je to týmová práce a každému najdeme uplatnění. Z taktického hlediska víme, jaké hráče potřebujeme. Potřebujeme nejlepší hráče Česka. A ti hráči nemohou být trestáni ještě námi.“
V předběžné nominaci je čtyřiapadesát hráčů. Jak bude probíhat zužování?
„Třicet jmen oznámíme jednadvacátého května. Dostaví se na kemp, který začíná o týden později. Za tři dny je zápas s Kosovem, ten pojímáme jako testovací. Určitě nebudeme hrát v nejsilnější kostře. V zápase použijeme hráče, kteří ještě budou bojovat o závěrečnou nominaci. Tu oznámíme bezprostředně po utkání.“
Proč není v širší nominaci Václav Černý?
„Důvody jsou stejné jako před baráží. Víc to nechci rozvádět. Jen řeknu, že se to nedá srovnávat s nešťastnými momenty ve Slavii. Má to úplně jiný důvod. Vašek je jistě dobrý hráč, ale prostě v našich plánech nefiguruje, stejně jako nefiguroval v baráži.“
Naopak Adam Hložek v širší nominaci figuruje.
„Ano, Adam je ve stavu kondiční připravenosti, problémem je herní praxe. On může být jedním z hráčů, na které se budeme chtít podívat na tom závěrečném kempu.“