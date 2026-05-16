Limberský o Chorém: Do nominace patří, excesy si mrví kariéru. Od Tvrdíka politické gesto
Ve své době se na něj pískalo, kamkoliv s Plzní přijel. Obzvlášť na stadionech Sparty a Slavie si David Limberský (42) vyslechl během kariéry svoje. Do podobné situace se v očích fanoušků dostává i Tomáš Chorý (31). Přes vyřazení z kádru Slavie ho podržel trenér národního týmu Miroslav Koubek, který vysokého hroťáka zařadil do širší nominace na mundial do Ameriky. „Byla by škoda, kdyby Choras nejel,“ říká legendární obránce Plzně v rozhovoru pro iSport. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
David Limberský nabízí pohled do hlavy hráče, který se musel vypořádat s velkým tlakem veřejnosti a nenávisti fanoušků soupeře. „Mně aspoň měli rádi ti v Plzni,“ vzpomíná na doby, kdy poslouchal nadávky od diváků napříč republikou. Pod Pavlem Vrbou zažil i situaci v reprezentaci, kdy se ho trenér zastal a vzal ho na mistrovství Evropy 2016 do Francie. Přes silný tlak veřejnosti, aby Limberský kvůli předchozí bouračce pod vlivem alkoholu v národním týmu skončil.
Zeptám se na úvod jednoduše - patří Tomáš Chorý do širší nominace pro mistrovství světa?
„Určitě. Slavia ho potrestala dostatečně, nemyslím si, že by reprezentace měla kopírovat klub. Rozhodli si to podle sebe, souhlasím s tím. Choras byl nedílnou součástí týmu, ani tenhle problém ve Slavii nebrání tomu, aby nastoupil na mistrovství světa.“
Čekal jste, že ho Miroslav Koubek a vedení národního týmu podrží?
„No… Jsem rád, že se trenér Koubek takhle rozhodl. Měl jsem to padesát na padesát, i když je Choras můj velký kamarád. Říkal jsem si, že pro reprezentaci přeci jen může být riziko, že udělá nějaký zkrat ve vypjaté chvíli. Je to obrovská škoda. Je to nejlepší střelec ligy, těmi věcmi si mrví kariéru. Mrzí mě to, jak jsem říkal, jsme kamarádi. Ale udělal tři úlety – na Slovácku, pak proti Plzni, což se mě dotklo nejvíc. Proti bývalému klubu, který mu pomohl k dalšímu angažmá, vůbec nezvládal emoce. Když jsem viděl, jak strkal do Vaška Jemelky nebo jak se pak skláněl nad Dwehem… Říkal jsem si, že se zbláznil. Ale už jsme si to vysvětlili. Pak přišel loket do Sörensena. Tohle by se dít nemělo.“
Nedokáže se ovládat?
„Myslím si, že Choras si všechno uvědomí až po zápase. V průběhu chytne nastavení bojovníka, válečníka, jde na hřiště skoro umřít, nevidí doprava, doleva. Je to škoda, ubližuje sám sobě a teď na to dojel. Uvidíme, zda pan Tvrdík dostojí svých slov a ve Slavii skončí.“
Podle vás ještě existuje šance, aby se vztahy urovnaly a on pokračoval ve Slavii?
„Pan Tvrdík chtěl uklidnit veřejnost. Choras má červenou kartu, dostal vysoký trest, stejně teď nemůže hrát. Uvidíme, jak to bude další sezonu. Osobně by mi ani nevadilo, kdyby přišel zpátky do Plzně.“
Vážně si jeho návrat dokážete představit?
„Nebylo by to úplně jednoduché, hlavně na začátku. To ale neměl ani ve chvíli, kdy přišel do Slavie. Pro Plzeň odvedl velký kus práce, udělal trošku chybu s tím plivnutím, respektive neplivnutím na Dweha. Ale neslavil proti Plzni góly… Takový útočník v klubu chybí, mně by to nevadilo. Ale je to na vedení, na trenérovi. Já bych si to dokázal představit, asi bych mu tu Slavii odpustil (úsměv).“
Není pravděpodobný konec ve Slavii, které výrazně pomohl ke dvěma titulům, ze strany klubu až přehnaným trestem?
„Tři červené byly určitě přes čáru, na útočníka je to moc. Na druhou stranu dal v lize za sezonu sedmnáct gólů, tím se to trošku vykrátí. Útočník, na kterého spoléháte, je třikrát vyloučený, chybí devět, deset zápasů, to je vždycky pro tým velké oslabení. Určitě to není v pořádku, to si musí vyhodnotit ve Slavii. Za mě je to od klubu přehnaná reakce. Spíš mu měli dát monstrózní pokutu, plácnu půl milionu, milion korun. Vědělo se, že do konce sezony hrát nebude, mohlo se to vyřešit víc v klidu.“
Může se situace kolem dvou potrestaných hráčů ještě změnit?