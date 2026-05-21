Trenér Koubek oseká český tým pro MS. Dilema mezi útočníky? Tři jistoty, ve hře Kuchta
Patrik Schick bude v klidu. Napětí při čtvrtečním představení nominace pro přípravný kemp před mistrovstvím světa v Americe je u hvězdného hráče Leverkusenu nejspíš zbytečné. Jenže kolem dalších útočných variant, které zapadají trenéru Miroslavu Koubkovi do plánů, poletují otazníky. „Nebral bych Tomáše Chorého,“ vystřelil expert deníku Sport a webu iSport.cz Petr Ruman. Ve výběru by rád viděl i sparťana Matyáše Vojtu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Miroslav Koubek dnes kolem poledne prozradí světu třicítku hráčů, která přežila řez obřích rozměrů. Na předběžné nominaci pro mistrovství světa totiž figurovalo čtyřiapadesát jmen. Ani tak ale nepůjde o finální verdikt, tuhý boj o místo v kádru teprve startuje.
Realizační tým si počká na testovací zápas proti Kosovu, který se hraje příští neděli na Letné. Pak vyřadí další čtveřici. „Určitě nebudeme hrát v nejsilnější kostře. V zápase použijeme hráče, kteří ještě budou bojovat o závěrečnou nominaci,“ líčil Koubek.
Otazníky stále existují, velké dilema se očekává mezi forvardy. „Do širší nominace bych jich vzal určitě šest s tím, že při zužování dva vypadnou,“ zamyslel se Petr Ruman, expert deníku Sport a webu iSport.cz. „Jsem přesvědčený, že čtyři útočníci na turnaji jsou naprosto v pohodě.“
Se stejným počtem si kouč vystačil i v březnové baráži. V semifinále proti Irsku využil všechny dostupné možnosti. Začal s Patrikem Schickem a Tomášem Chorým, postupně nasadil také Mojmíra Chytila s Janem Klimentem – ten jako jediný nezasáhl do klíčového střetnutí s Dánskem.
Přesto se dalo očekávat, že kapitán Sigmy se protlačí do finálního výběru pro mundial. Jenže na vlastní rozhodnutí podstoupil operační zákrok. „Klimenta je škoda,“ prohodil Ruman. „Je typ hráče, který má v reprezentaci jasně danou úlohu a je s ní oukej. Když přijde na hřiště na posledních patnáct dvacet minut, je schopný pozitivně změnit směr zápasu,“ pokračoval.
V kolonce útočníků se při Klimentově absenci uvolnil Koubkovi prostor pro jinou variantu. Že trenér ve spolupráci s generálním manažerem Pavlem Nedvědem a členy gesční skupiny pro sport ukáže na Schicka, je absolutní