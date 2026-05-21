Koubek: Staněk bude trojka, ví to. Karabec měl smůlu, Hložka chceme vidět
V nádherných venkovních prostorách vily amerického velvyslance na Praze 6 proběhla jedna z nejdůležitějších tiskových konferencí národního týmu posledních let. Trenér Miroslav Koubek odhalil jména 26 hráčů a 3 brankářů, kteří se dostali do širšího výběru pro mistrovství světa. „Zdůrazňuji, že jde o nominaci na závěrečný kemp. Ta konečná, definitivní, bude vyřčena až po zápase s Kosovem," připomněl zkušený kouč českého národního týmu, když se pustil do vysvětlování vybraných hráčů, které zvolil pro výjimečnou událost v Americe.
Proč jste vybral tři nováčky – Huga Sochůrka, Alexandra Sojku a Christophea Kabonga?
„Tyhle tři nominace mají společný jmenovatel. Jejich velmi zajímavá, v některých případech vynikající aktuální forma.“
Dostanou mladí nováčci šanci, aby se ukázali?
„Budou hrát proti Kosovu. Už jsem říkal, že my trenéři a realizák tenhle zápas nepojímáme jako sehrávací přípravný zápas. Na to bude čas proti Guatemale (následné utkání v New Yorku). Zápasů bych potřeboval víc, ale hráči mají po sezoně, třeba v Anglii se ještě o víkendu bude hrát, záleží, jak to pojmou ve Slavii. Je třeba nechat hráče pár dní odfrknout a doléčit menší šrámečky. Hlavně chceme vidět hráče, co nedostali tolik šanci v baráži, proto bude jiná sestava, ne ta plnohodnotná základní kostra. Takže nováčci nebudou komparzisti na tréninku, ale nastoupí proti Kosovu, Minimálně poločas odehrají, to můžu říct už teď, pokud nenastanou nějaké zdravotní komplikace. Chceme si věci porovnat, vidět na poslední chvíli aktuální možnosti z hlediska systémovosti a podobně. Tihle hráči dostanou možnost na poslední chvíli zabojovat o nominaci. Matematicky je to jasné – máme teď 26 pozvaných hráčů do pole, jet z nich může 23. Zbylí tři z toho vypadnou.“
Čím na vás zapůsobil nejmladší člen z nominace Sochůrek?
„Není to konečná nominace, to zdůrazňuji. Hovoří pro něj typologie, které se trošku vymyká uniformě českých hráčů, co nastupují v těchto prostorech středu hřiště. Je u něj velký potenciál, ukazuje to ve Spartě, ta s jeho nominací nemá problém. Chceme ho vidět v konfrontaci s větší evropskou intenzitou, jak v ní bude vypadat. Naše liga je pomalejší než evropská a světová intenzita, to také budeme zohledňovat. Ale nebojíme se toho. Neříkám, že konkurz na místo v závěrečné nominaci vyhraje, ale historie světových šampionátů potvrzuje starty šestnáctiletých, sedmnáctiletých talentů v jiných federacích. Proč bychom my Češi neměli být trošku in.“
Ale nominaci nemá jistou.
„Je to signál všem mladíkům, že nejsme zkostnatělí, víme o nich a mají možnost se sem dostat. I kdyby to Hugo nezvládl, nasaje za čtyři dny u reprezentace vzduch a odehraje poločas proti Kosovu. Jde o další nabitou zkušenost, která mu pomůže.“
Zajímavé jméno je plzeňský Sojka. Zapůsobil na vás jeho herní progres?
„Po roce se přiznám, že jsem nechtěl, aby odešel z Plzně do Hradce, pak to bylo na někom jiném. Vždycky se mi líbil. Hradec mu pomohl ve vývoji a teď doslova exploduje. Je to skvělý hráč, což teď předvádí. Velkou předností je jeho univerzálnost, zaskočí na jakémkoliv místě v sestavě. Martin Hyský ho tak používá.“
Třetím nováčkem v nominaci je útočník Kabongo.
„V Boleslavi má čísla, za jaro dal v lize čtyři góly a přidal dvě nahrávky. Snažíme se v reprezentaci takové hráče last minute využít. Zaslouží si šanci na základě velice dobrých výkonů. Hostování z Plzně mu prospělo – byl předtím rok zraněný, teď se rozjel.“
Staněk bude trojka, ví to
Váhal jste, zda do výběru zařadit potrestanou dvojici ze Slavie David Douděra, Tomáš Chorý?
„Zpočátku jsem o tom přemýšlel. Sám sobě jsem si kladl otázky pro a proti. Výsledek znáte, už jsem ho říkal. Po vyřčení ortelu ve Slavii jsem zmínil, že se s jejich scénářem postupu neztotožňuji a že hráči v nominaci z mého pohledu budou. Představte si, že by hráči měli problém v národním mužstvu, a vrátili se do klubu. Postavil by je, nebo nepostavil by je klub? Ať si každý odpoví sám.“
Proč mezi trojicí vybraných gólmanů figuruje Jindřich Staněk, nikoliv Martin Jedlička, který byl v kádru během barážových zápasů?
„V našem reprezentačním kruhu jsme tohle téma diskutovali především prostřednictvím trenérů brankářů, ti to mají plně v kompetenci, tedy Matúš Kozáčik a Radek Černý. Nastal kontakt s Tondou (Kinským). Jsme si vědomi toho, že v Tottenhamu naskočil a podává solidní výkony. Závěr je ale takový, že po konzultacích s ním došlo ke konsenzu, že v nominaci není.“
Jak tohle rozhodnutí vzal Jedlička?
„Vypadli nám čtyři hráči z baráže (Jedlička, Vitík, Karabec, Kliment), jeden z nich ze zdravotních důvodů. Naší povinností je to hráčovi vysvětlit. Martin to přijal jako profesionál, bylo to znovu v kompetenci trenérů brankářů. S dalšími hráči jsem hovořil já a vysvětlil jim to. Jsou to chvíle trenérské práce, které si neužívám, ale důvody jsem hráčům sdělil.“
Je určené, kdo bude plnit roli brankářské trojky?
„Typická trojka bude v úvodu Staněk, ví to. Nikdo si v bráně nic nerozdá, máme jedna (Kovář), dvě (Horníček) a trojka je Staněk. Akceptuje to, delší čas nebyl v zápase. Rozhoduje u něj zkušenost, takového brankáře potřebujeme mít na mistrovství, podobnou scénu v kariéře mnohokrát poznal. Není téma, že by někdo nechtěl dělat trojku, je čest být v reprezentaci. U Tondy (Kinského) je tam také plánovaný lékařský zákrok, což je u něj další komplikace. Pak tam je i jeho pozice v klubu do další sezony a podobně.“
Co rozhodlo pro Jana Kuchtu?
„Nastal výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, museli jsme dosadit do našeho portfolia hrotových útočníků další jméno. Pro Honzu rozhodla aktuální forma, jeho čísla, přístup, chování i řeč těla na hřišti. Vedli jsme s ním dlouhý rozhovor, také má na této úrovni zkušenosti.“
Hložka chceme vidět
Dalším, kdo se nevešel, je Martin Vitík.
„U něj je souběh nepříznivých okolností – zranění a výpadek ze sestavy. Budete mi oponovat, že je tam Hložek, který nehrál a naskakuje až teď, ale to je jedna výjimka. Opakuji, není to konečná nominace. Na Adama se chceme podívat a potom se uvidí. Martin doléčuje zranění kotníku, byl u něj herní výpadek. V balíku stoperů ho oproti baráži nahrazuje David Zima.“
Proč se nevešel ani Adam Karabec?
„Bereme jiné hráče. Adam má smůlu, že je v mužstvu, kde od baráže sehrál asi dvacet zápasových minut, to je problém. Výjimku děláme u Adama (Hložka), ten se rozjíždí a chceme ho vidět. Adam Karabec z toho totálně vypadl, to je hlavní důvod.“
Má na závěrečnou užší nominaci šanci Pavel Bucha?
„Pavel patří mezi klíčové hráče Cincinnati, podává tam zajímavé, výborné výkony. Dokonce nějaké zápasy teď startuje na halvbeku a hraje tam překvapivě dobře. Podílí se na gólech, centruje a nahrává na ně. Americká liga je ale jiná než úroveň, co bude na mistrovství světa. Po dohodě s ním absolvuje cestu z Ameriky sem na zápas proti Kosovu. Ani on nemá zaručené místo. Je v balíku hráčů, kteří se o to musí poprat.“
Už padlo jméno Adam Hložek. Co nakonec rozhodlo, že jste ho vybral i po dlouhém zranění?
„Známe Adama, jeho výkonnost a historii v národním týmu, když je v herní praxi a rozjetý. Víme, v jaké soutěži a v jakém mužstvu pracuje, Hoffenheim do posledního kola sahal na účast v Champions League. Hlavní je pro nás informace, že se fyzicky dopracoval. Bundesligové kluby nepustí do zápasu hráče s kondičním deficitem. Takže první podmínka je u něj splněna, je ve stoprocentním kondičním stavu. Pak je tady speciální herní kondice, tam může být problém. Proto ho chceme vidět, ještě není o jeho nominaci rozhodnuto. Nastupoval i v kvalifikaci, třeba dal branku s Černou Horou. Když je v pořádku, nemůže být pochyb, že patří do národního mužstva. Uvidíme, jak to s ním vypadá po dlouhé pauze. Třeba švýcarský trenér povolal hráče, co po roce odehrál asi čtrnáct minut.“
Kam chcete tým po baráži posunout?
„Víc herně, to je jasné. Přišel jsem k mužstvu a hned jsme dvakrát šli do ostrého zápasu. Třeba Mexiko jich mělo minulý rok asi sedmnáct. Máme na turnaji vynikající soupeře, k tomu nadmořská výška. Teď budeme mít větší tréninkový prostor, jenom tím mužstvo posuneme. V Praze před Kosovem máme zase jenom dva dny, pak ale před ostrými zápasy bude větší prostor na něčem popracovat. Vizi máme, ale žádnou tiki-taku hrát nebudeme. To neumíme, tak to je.“
Co bude na turnaji úspěchem?
„Skupina je velice těžká, vzhledem ke klimatickým podmínkám a adaptaci na ně. Možná jsem to už někde naznačil. Nemáme splněno. Od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme účastnit, ale jsme na turnaji s cílem postoupit. Ne si to užít, to nedovolím. Úspěch by asi byl, kdybychom z té skupiny prošli.“