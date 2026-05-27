Sojkova mimořádná cesta: z Klatov až na MS? Měl jsem slzy na krajíčku, vypráví táta
Podzim strávil povedeným hostováním v Hradci, rozkvetl a nabral nutnou ligovou praxi. Jakým směrem nastartoval kariéru Alexandr Sojka (23) po nečekaném zimním návratu do Plzně, je až šokující. Mimořádně technicky nadaný univerzál se vklínil mezi vyvolené hráče Martina Hyského. Patří mezi největší překvapení jara a dokonce usiluje coby reprezentační nováček o nominaci na fotbalové mistrovství světa v Americe. „Celá rodina tím žije,“ připouští ve velkém rozhovoru pro Sport Jindřich Sojka, pyšný otec západočeského univerzála a odchovance Viktorie.
V rodině Sojků je fotbal hlavním tématem. Jindřich, starší bratr současné plzeňské komety Alexandra, kopal divizi, nedávno se do rodného města fotbalově vrátil a aktuálně plní v Klatovech roli kapitána v šesté nejvyšší soutěži. Nejdál to ale na hřišti dotáhl současný záložník plzeňské Viktorie.
Z hráče, který ještě před dvěma lety nastupoval ve druhé lize za Táborsko, je najednou důležitý člen západočeského kádru. Jeho kariéra rozhodně nebyla zcela přímočará, přesto vystoupal až do nejvyšších pater. V neděli proti Kosovu se velmi pravděpodobně dočká premiéry v národním týmu. „Celá rodina tím žije. Jediná škoda je, že se toho nedožil jeho děda, odmalička velký fanda Plzně. Konečně prodává, co v něm je,“ říká v rozhovoru pro Sport Jindřich Sojka, povoláním advokát, dříve dlouholetý předseda klatovského fotbalového oddílu a táta komety jarní části Chance Ligy.
Ptají se teď lidé na vašeho syna často?
„Popularita stoupá, překvapuje mě, že mu to lidé skutečně přejí. V regionu lidé fotbalem a Viktorkou Plzeň žijí, všichni mají ze Saši velkou radost. Oceňují, že kluk z Klatov se může dostat na takovou úroveň.“
V plzeňském kádru figuruje také další klatovský rodák a velký talent Jiří Panoš.
„Ještě musím zmínit Robina Hranáče, ten hrál v Klatovech taky. Pamatuji si ho ze starších i mladších žáků, kdy se hrálo ještě na polovinu hřiště, do Plzně odcházel až v dorostu. Fungovala u něj kooperace s Kdyní a Nýrskem, kde začínal. V Klatovech měl v podstatě střídavé starty, ale něco tady odehrál.“
Povídáme si ale hlavně o vašem mladším synovi. Co se ve vás odehrálo, když jste se dozvěděl, že je v nominaci 26 hráčů do pole, kteří mohou jet za Česko na mistrovství světa do Ameriky?
„Za sebe jsem měl