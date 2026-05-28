Sochůrek: Potěšila mě zpráva od Krejčího. Mluvil o chvále od Nedvěda i svém vzoru
Na jaře uhranul sparťanské fanoušky skvělými výkony, ještě před svými osmnáctinami vplul do základní sestavy Briana Priskeho a obstál na nejvyšší prvoligové úrovni. Hugo Sochůrek navíc dostal i první pozvánku do české reprezentace, kde se porve o finální nominaci na mundial v Americe. Pokud vše půjde dle plánu, dočká se na Letné proti Kosovu premiérového startu za národní tým. „Nepředstavoval jsem si, že by se to takhle brzy mohlo podařit,“ připouští nejvýraznější český talent. Program MS ve fotbale 2026 >>>
Jak jste se o nominaci dozvěděl?
„Až když vyšla oficiálně. Ale už den předtím mi někdo říkal, že bych v ní mohl být. Je to samozřejmě krásné, že v ní sem. Trenér Priske s panem Rosickým mi říkali, ať si to užiju a ukážu, co umím.“
Od koho potěšila gratulace k povolání do týmu nejvíc?
„Samozřejmě mi přáli všichni mí blízcí, celá rodina. Ale asi ta od Ládi Krejčího. To je hráč, na kterého jsem koukal jako malý v televizi. Když mi poslal zprávu, tak to od něj bylo moc hezké.“
Naznačte, co vám od něj v telefonu bliklo.
„Gratuloval mi a psal, ať se na to těším. Kdybych cokoliv potřeboval, mám mu napsat. Byl jsem překvapený, hodně mě to povzbudilo. Taky mi říkal, že se nejspíš budu muset nějaký večer týmu představit, tak na to se moc netěším (úsměv).“
Během oznámení nominace vás chválil i Pavel Nedvěd. Postřehl jste slova od držitele Zlatého míče?
„To se samozřejmě poslouchá krásně, když to říká takový pán.“
Na podzim jste hrál za devatenáctku Sparty, teď bojujete o mistrovství světa. Nezamává to s vámi?
„Asi možná trochu jo, ale mám kolem sebe dobré lidi. Jsem také hodně soutěživý, snažím se vyrovnat nejlepším. Tyhle věci mi pomáhají. Než být na hřišti jsou pro mě asi těžší takové tiskovky, nerad mluvím.“
Byl jste při prvním seznámení s hráči hodně nervózní?
„Věděl jsem, že už všem musím tykat, to mi říkali i hráči ze Sparty. Určitě je jednodušší, že jsou někteří tady na reprezentaci, mám se s kým bavit. Spíš se ale na ta velká jména těším.“
Ke komu z reprezentantů nejvíc vzhlížíte?
„Můj největší vzor byl odmala asi Adam Hložek, na toho se hodně těším. Má zkušenosti, jak na takové úrovni hrát v mladém věku, to si od něj chci vzít.“
Věříte si na zápas s Kosovem, kde vás zřejmě čeká reprezentační premiéra?
„Vím to jen z tiskovky, kde trenér naznačil, že bych mohl nastoupit na poločas, víc zatím nic. Ale na nominaci se nechci příliš upínat, abych nebyl nervózní.“
Očima Tomáše Holeše, kapitána Slavie
„Neuvěřitelné, že ho trenér povolal, i to, jak se dostal do ligy a jaké výkony na jaře podával za Spartu. Co jsem viděl, tak každý zápas hrál výborně, v nominaci je zaslouženě. Když si vzpomenu na sebe, tak v sedmnácti jsem kopal v dorostu a on už má možnost nastoupit v reprezentaci a být v nominaci na mistrovství světa. Klobouk dolů. Je to super směrem k mladým hráčům. Když budou podávat dobré výkony, šance na reprezentaci tady je. Takže samá pozitiva a jsem rád, že máme takové fotbalisty.“