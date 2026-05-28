Nějaké napětí tady je. Koubek rozjel misi Amerika, v neděli tři hráči skončí
Někteří alespoň na týden vypnuli telefony, odstřihli se od fotbalového dění. Dobili baterky, vyčistili hlavy. Od čtvrtka ale nastoupili znovu do práce – tentokrát jen pro vyvolené. Česká reprezentace začala cestu směrem k mistrovství světa v Americe, kam se národní tým probojoval po dlouhých dvaceti letech. Po nedělním zužování kádru se výprava přemístí za oceán, kde ji čekají minimálně čtyři zápasy. Miroslav Koubek, Pavel Nedvěd i všichni hráči chtějí logicky ještě víc. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Tradiční reprezentační centrála v hotelu na pražském Smíchově ve čtvrtek ožila. Od dopoledne se scházeli hráči, kteří obdrželi nominaci od Miroslava Koubka. V půl čtvrté už odstartoval ve strahovském centru první trénink.
Mezi posledními dorazila na trávník skupinka ostřílených reprezentantů. Kapitána Ladislava Krejčího doprovázeli brankář Matěj Kovář, útočník Patrik Schick nebo ofenzivní hráč Adam Hložek, jenž byl nominovaný i přes malé herní vytížení v Hoffenheimu. Za nimi byl ještě Pavel Šulc.
Pod dohledem generálního manažera Pavla Nedvěda, který sledoval už rozcvičení od postranní čáry, bylo celkem 29 kusů včetně tří gólmanů. Po nedělní přípravě s Kosovem (16.00 na Letné) se kádr zúží o tři jména, zbylí členové kádru sbalí kufry a hned po utkání vyrazí za oceán.
O místo bojují zejména úplní nováčci (Alexandr Sojka, Hugo Sochůrek, Christophe Kabongo), plus ti, co čekají na první reprezentační start (Denis Višinský, Pavel Bucha, jediný zápas má v reprezentaci Tomáš Ladra). Všichni zmínění se pravděpodobně dostanou na hřiště v neděli na Letné, aby se o své místo porvali.
Koubek si tradičně před tréninkem svolal hráče do kolečka, sdělil jim klíčové instrukce a pak se všichni pustili do práce. Za chvíli byl aktivní jeden z asistentů Jaroslav Plašil. Reprezentanti se rozdělili do skupin a absolvovali přihrávková cvičení.
„To je ono Červíku,“ zakřičel Plašil na plzeňského záložníka Lukáše Červa. „Dobře Buchy,“ pochválil také středopolaře amerického celku Cincinnati. Boss realizačního týmu pochodoval mezi svěřenci s rukama za zády, sem tam k někomu prohodil malou poznámku. Třeba k Janu Kuchtovi.
Pozornost fotografů poblíž hrací plochy přitahoval teprve sedmnáctiletý Sochůrek, jarní zjevení ze Sparty. Velmi rychle se dostal do výběru hráčů, na které ještě nedávno koukal v televizi. Případně jim jako mladý kluk podával míče u lajny na letenském stadionu.
Před odpoledním tréninkem byl na blízko s Krejčím nebo Hložkem, dlouze si povídal s asistentem Janem Suchopárkem a později za ním přišel také Koubek. Mladík šel na prvním srazu dokonce před novináře, kde je ještě nervóznější než na hřišti. „Nerad mluvím,“ culil se.
I on bude čekat na nedělní večer, zda se v týmu udrží. „Nějaké napětí tady je. Každý, kdo je v nominaci, chce na mistrovství letět. Já něco takového zažil před EURO jednadvacítek. Byl jsem na kempu v Rakousku a pak mě vyřadili. Je to nepříjemná věc, nikomu to nepřeju. Ale někdo to odnese,“ zavzpomínal slávista Tomáš Holeš, který se o místo v letadle do New Yorku bát nemusí.
Právě tam odehrají Češi ještě jednu přípravu s Guatemalou, která už nasměruje mužstvo směrem k ostrým zápasům ve skupině. Postupně se střetnou s Jižní Koreou, následně v Atlantě proti JAR a na závěr s pořádajícím Mexikem. Cíl opakují všichni jasně – postup do vyřazovací fáze, dál se uvidí…
„Bude to po sezoně taková třešnička na dortu. Chtěli jsme v baráži ukázat, že máme v týmu vnitřní sílu. Na březnovém srazu se to náramně povedlo, všechno si sedlo a táhli jsme za jeden provaz. Mistrovství je obrovská příležitost pro všechny se ukázat na té největší fotbalové scéně. Každý uděláme maximum, aby to vedlo ke společnému týmovému výsledku,“ prohlásil gólman Matěj Kovář, dopředu oznámená česká jednička. „Přijde to až ve chvíli, kdy poletíme letadlem a budeme se blížit k Americe. Pak uvidíme, až budeme tam na místě, kdy uvidíme atmosféru a všechny věci okolo,“ dodal Holeš.
Trenér Koubek se svým štábem dbal na to, aby hráči dopředu věděli, co je čeká a jaké role pro ně chystá. Proto se na zápas s Kosovem poletí přes oceán prakticky na otočku ukázat Bucha, zkušený Jindřich Staněk zase po zranění ví, že na turnaj pojede jako trojka. Zkušený kouč chce mít v týmu pořádek, fungující kabinu bere jako jasný základ úspěchu.
Nebál se ani těžkých rozhodnutí – dopředu se postavil za slávistickou vyřazenou dvojici David Douděra a Tomáš Chorý, oba lze očekávat v užším výběru. „Jsem rád, že tady Tomáš je. Trenér se rozhodl přes všechno ho do nominace vzít, patří sem. Je důležitý do kabiny i na hřiště. Podobnou typologii útočníka je těžké najít. Ve Slavii to budeme řešit potom. Teď přijel výborně nastavený sem,“ prohlásil Holeš na adresu svého parťáka a nejlepšího střelce ligy, s nímž oslavil obhajobu titulu. V nejbližších týdnech mají před sebou další výzvy. Vše pomalu začíná!