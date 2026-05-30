Buchův boj o MS, gól proti Messimu i netradiční role: Koubek jedná narovinu
Ani vteřinu neváhal, aby podstoupil dlouhý let přes oceán s nejistým výsledkem. Pavel Bucha (28) patří mezi hráče, kteří v neděli proti Kosovu zabojují o finální nominaci Miroslava Koubka na mistrovství světa v Americe. Sezonu v MSL za Cincinnati končil v dobré formě, dokonce zaskakoval na netradiční pozici na kraji hřiště. „Vím, co čeho jdu," říká v rozhovoru pro web iSport kreativní hráč, který se pravděpodobně dočká premiérového reprezentačního startu.
V Cincinnati měl lehce po obědě, uložil děti a udělal si chvilku na telefonický rozhovor. Pavel Bucha si za oceánem krátce oddechl s rodinou, než zamířil na čtvrteční reprezentační sraz do Prahy. „Patřím mezi hráče, co musí trenéra přesvědčit, že jsou ti praví,“ zmiňuje explzeňský záložník. Překvapí také tím, že Američané blížící se velký turnaj zatím příliš neřeší.
Teprve v sobotu jste končil sezonu (Cincinnati zvítězilo nad Orlandem 6:2, Bucha jednou asistoval). Jakou si vezete do Česka formu?
„Cítím se dobře. Na sraz se těším, poperu se o to. Snad dostanu příležitost něco ukázat a zajistím si místo v nominaci na šampionát.“
Jak probíhala komunikace s trenérem? Na reprezentaci cestujete z Ameriky, kam se v případě nominace budete zase s týmem po víkendu vracet.
„Přiznávám, že je to složité. S trenérem Koubkem jsem to řešil. Narovinu se mě ptal, zda tohle chci podstupovat. Dokáže si představit, že to pro mě není jednoduché. Někteří kluci z Česka nebo jiných zahraničních lig mají týden i více volna, mohli si udělat krátkou dovolenou a půjdou do srazu v jiné náladě, odpočatí v hlavě. Já tohle bohužel nemohl udělat. Dám si dva, tři dny oraz a poletím do Česka (rozhovor vznikal v úterý). Trenér se mě ptal, jestli se chci i přesto o místo v týmu poprat, když musím čelit překážkám, trošku komplikacím kvůli cestování. Mám zájem přijet nehledě na cestu a všechno okolo.“
Byl to nezbytný krok, abyste kvůli přípravě s Kosovem letěl na pár dní do Česka?
„Bylo to postavené tak, že buď přijedu a dostanu šanci, nebo ne a zhasne to pro mě. Vím, na čem jsem. Patřím mezi hráče, co musí trenéra přesvědčit, že jsou ti praví. Jsem rád, že je to takhle narovinu řečené, vím, do čeho jdu. Udělám pro to všechno.“
Proti Kosovu byste měl dostat prostor na hřišti, trenér Koubek naznačoval, že minimálně poločas odehrajete. Těšíte se na premiéru?
„Fakt doufám, že to vyjde, že se do té doby nic nestane. Nepřeju si, aby mi cokoliv sebralo možnost za národní tým nastoupit. Hodně se na to těším. Bude tomu předcházet krátká, lehká příprava. Dva tréninky s klukama a půjdeme na to.“
Půjdete do důležitého nominačního zápasu dobře naladěný?