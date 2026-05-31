Koho Koubek nevezme na MS? Osmička ohrožených: plzeňské trio i sparťanské klenoty
Perou se o životní šanci, přitom podstupují riziko, že je brzy pohltí obrovské zklamání. Trenér Miroslav Koubek po nedělním zápase proti Kosovu, které se hraje na Letné od 16.00, představí finální nominaci pro mistrovství světa o 26 hráčích. Tři z aktuální 29členné nominace zkrátka musejí pryč. Deník Sport a web iSport vybraly osmičku ohrožených, v níž figurují útočník Adam Hložek, sparťan Hugo Sochůrek nebo hned trojice plzeňských záložníků. Kdo z nich nakonec odletí do Ameriky?
Pavel Bucha (28 let)
záložník, Cincinnati
V reprezentaci: -
Čísla na jaře:
Zápasy: 17
Góly: 2
Asistence: 6
Od posledního březnového srazu v plném zápřahu, za Cincinnati v MLS nasbíral dvě branky a šest asistencí. V klubu zvládá netradiční roli wingbeka, což zaujalo i trenéra Koubka. Proti Kosovu se nejspíš dočká prvního reprezentačního startu, o své nominaci musí přesvědčit. Pravděpodobně se bude rozhodovat mezi ním a Ladrou. Výhodou je Buchova technická kvalita a dobré vztahy s koučem českého národního týmu.
Názor Sportu: ANO
Tomáš Ladra (29 let)
záložník, Plzeň
V reprezentaci: 1/0/0
Čísla na jaře:
Zápasy: 19
Góly: 3
Asistence: 2
Velmi dobře se chopil vůdčí a tvůrčí role v Plzni. Standardní situace a tvrdé střely z dálky patří mezi jeho největší domény. V pomyslném souboji s Buchou platí za ofenzivnějšího hráče, velmi kvalitního v poslední třetině hřiště. Zároveň s limity směrem do defenzivy, na které trenér Koubek obzvlášť lpí. Bude to těsné, při rozhodování o nominaci může hodně napovědět i výkon, jaký předvede proti Kosovu.
Názor Sportu: NE
Alexandr Sojka (23 let)
záložník, Plzeň
V reprezentaci: -
Čísla na jaře:
Zápasy: 18
Góly: 2
Asistence: 2
Jedna z jarních ligových komet, zejména v poslední části na něj Viktoria výrazně spoléhala. Plzeňský odchovanec může nabídnout celou řadu předností. Výtečná levačka, slušná střela i dobré standardky, smysl pro kombinaci i fotbalové myšlení. Hlavní zbraní je ohromný fyzický fond, obsáhne na hřišti velký prostor. Zároveň zastane mnoho pozic, což se může hodit. Právě kvůli univerzálnosti a aktuální formě má velkou šanci, že se do závěrečné nominace dostane.
Názor Sportu: ANO
Hugo Sochůrek (17 let)
záložník, Sparta
V reprezentaci: -
Čísla na jaře:
Zápasy: 10
Góly: 0
Asistence: 2
Objev ligového jara. Určitě obrovská česká naděje. Prosadil se ve Spartě a hrál jako mazák. Konzistentními výkony přitáhl pozornost evropských týmů a současně státního kouče. „Typologií se vymyká uniformě českých hráčů,“ řekl Koubek. Odchovanec Táborska sice neohrozí pozici Součka či Daridy, ale vzít na mundial brzy 18letý talent je jedinečná šance. Už proti Kosovu se zřejmě stane historicky nejmladším hráčem, který zasáhne do seniorské reprezentace. Tím překoná Hložka.
Názor Sportu: ANO
Denis Višinský (23 let)
záložník, Plzeň
V reprezentaci: -
Čísla na jaře:
Zápasy: 20
Góly: 6
Asistence: 1
Pod trenérem Hyským odehrál velmi slušné jaro, patřil k nejproduktivnějším hráčům Plzně. Nemusíte o něm většinu zápasu vědět, ale ve výběru místa a kvalitním zakončení bývá často precizní. Ukázal, že zvládne i defenzivnější roli, v některých zápasech nastupoval i na pozici wingbeka. V souboji o nominaci může mít konkurenci v Hložkovi, který má v národním týmu historicky mnohem silnější pozici.
Názor Sportu: NE
Adam Hložek (23 let)
útočník, Hoffenheim
V reprezentaci: 41/4/2
Čísla na jaře:
Zápasy: 2
Góly: 0
Asistence: 0
Za jiných okolností by byl adept do základu. Jenže teď vyvolala velké emoce už jen nominace do širšího týmu. Ofenzivní hráč Hoffenheimu totiž prožil až hororovou sezonu (celkem pět startů za áčko). Na podzim léčil zlomeninu v noze, od zimní pauzy řešil problém s lýtkem a po uzdravení stihl akorát asi dvacet bundesligových minut v posledních dvou kolech. Není sice rozehraný, ale podle redakčních zdrojů se cítí fit. Plusem jsou ofenzivní univerzálnost a reprezentační minulost.
Názor Sportu: ANO
Christophe Kabongo (22 let)
útočník, Mladá Boleslav
V reprezentaci: -
Čísla na jaře:
Zápasy: 15 (z toho 2 za Plzeň)
Góly: 4
Asistence: 2
Asi vůbec největší překvapení současné devětadvacítky vyvolených. Na startu jara se neprosadil v kádru Viktorie a hostoval v Mladé Boleslavi. Trvalo mu, než se dostal do tempa. Ve výsledku skóroval ve třech zápasech (dal čtyři góly), což je solidní. V reprezentační konkurenci ale pořád zřejmě nedostačující. Trenér Koubek mu dopřeje premiérový start za áčko proti Kosovu, a pokud nepodá životní výkon (zároveň výrazně lepší než Kuchta), tím to pravděpodobně zhasne.
Názor Sportu: NE
Jan Kuchta (29 let)
útočník, Sparta
V reprezentaci: 30/3/3
Čísla na jaře:
Zápasy: 15
Góly: 6
Asistence: 3
Do půlky března skomíral, trčel na lavici. Přesto situaci ještě otočil. V posledních týdnech se stal opět sparťanským hrotem číslo jedna. Makal, dával góly (v sezoně jich měl patnáct). Při dotazu na návrat do reprezentace zdůraznil, že bude šťastný za jakoukoliv roli v týmu. V souboji s Kabongem má určitě navrch. Nejspíš mu připadne pozice až čtvrté devítky za Schickem, Chorým a Chytilem. K pravděpodobné účasti na šampionátu mu nahrály momentální forma i zranění Jana Klimenta.
Názor Sportu: ANO