Koubek před finálním řezem: Cítím se blbě, čteme i mezi řádky. Co Hložkova pozice?
V neděli večer se postaví před tři hráče a oznámí jim, že v národním týmu končí. Jinými slovy – mistrovství světa v Americe vám těsně uniklo. „Cítím se blbě, je to nevděčná situace,“ ušklíbl se reprezentační trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci před přípravou proti Kosovu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Kteří hráči jsou v ohrožení?
„Nechci ventilovat žádná jména, ale ten balík hráčů je seznámený s tím, že je v závěrečném výběrovém řízení.“
Co nakonec rozhodne?
„Nechci říct, že o osudu hráče rozhodne buď vydařený, nebo nevydařený poločas. Záleží na všem, už na tréninkovém procesu, který teď probíhá. Zároveň zvažujeme typologii hráčů, kteří nám do toho pasují. Je potřeba číst mezi řádky a mít odhad, jak budou zápasy vypadat. Hráči nám musejí sedět do systému a mít dobrou výkonnost.“
Jak se cítíte před finálním řezem?
„Netěším se na ten moment, neužiju si ho, ale patří k trenérské práci. Bude mi lidsky líto toho, na koho rozhodnutí padne. Fotbal tohle přináší a nominační síto se bohužel řeší tímto způsobem.“
Jak se bavíte s ohroženými hráči?
„Komunikuji se všemi, jak potřebuji. Ale ne ve stylu, že bych hráčům sděloval prognózu, že jsou na pomezí, nebo že se jich vyřazení může týkat.“
Ale platí, že je zabudujete do sestavy proti Kosovu?
„Absolutně prověřené hráče není potřeba testovat. Někteří, třeba jako Láďa (vedle sedící kapitán Ladislav Krejčí) hráli ještě minulý týden ligu, potřebují aktivní relax a nezasáhnout do zápasů. Z nováčků si zahrají všichni.“
Jak vypadá Adam Hložek, který neměl v sezoně kvůli zdravotním problémům velké herní vytížení?
„Máme pasáže nácviků, kde stoprocentně nevidíte ucelený herní výkon. Adam ho musí předvést až zítra v zápase, pravděpodobně dostane poločas a pak si uděláme obrázek. Kondičně je ale připravený, jde o herní praxi, a jak s ním zamávala herní pauza. Je na něm, aby předvedl to nejlepší, co v něm je.“
Všichni jsou po zdravotní stránce připravení?
„Zatím je vše v pořádku.“
V jaké náladě jste potkal národní mužstvo poprvé od barážového úspěchu?
„Bylo by smutné, kdyby nebyla pozitivní. Už se těšíme, až vyrazíme za tu louži. Tam přijde absolutní koncentrace, až na nás dýchne atmosféra.“
Co očekáváte od Kosova?
„V posledních letech udělali pokrok, hráli baráž o mistrovství světa a vypadli těsně před branami. Čerpal jsem ze zápasů proti Slovensku a Turecku. Je to mužstvo, které ví, co chce, vedlo si zdatně. Má německého trenéra, to už o něčem vypovídá. Má hráče v německých a italských ligách, je to kvalitní soupeř, kterému chybělo málo, aby byl na mistrovství světa.“