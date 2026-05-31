Česko - Kosovo 2:1. Reprezentace zvládla test před odletem do zámoří, Hložek u obou gólů

Česká radost po trefě Adama Hložka
Česká radost po trefě Adama HložkaZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Vstoupit do diskuse (174)

Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2:1. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka rozhodli zápas v Praze na Letné už v úvodním dějství, kdy se trefili Tomáš Ladra s Adamem Hložkem. V 80. minutě snížil střídající Lindon Emërllahu. Výsledkem 2:1 skončil i třetí vzájemný duel, národní celek si nad Kosovem připsal druhé vítězství.

Český tým uspěl i ve třetím utkání pod trenérem Koubkem, v březnu ve dvou zápasech play off o mistrovství světa porazil shodně v penaltových rozstřelech Irsko a Dánsko. Národní celek ještě dnes odcestuje do New Jersey, kde v noci ze čtvrtka na pátek SELČ odehraje generálku před šampionátem proti Guatemale. Do mistrovství vstoupí o týden později duelem s Koreou v mexické Guadalajaře.

