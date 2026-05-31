ONLINE: Česko - Kosovo 1:0. Hezká akce, Ladra hlavou otevřel skóre
Čeští fotbalisté hrají předposlední utkání před mistrovstvím světa, v Praze na Letné hostí v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Miroslav Koubek v zápase nasazuje především hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Šanci dostávají Tomáš Ladra, Alexandr Sojka nebo Pavel Bucha, hraje i Adam Hložek. Naopak obrana v čele s kapitánem Ladislavem Krejčím nastupuje v silném složení. Hned po duelu Koubek oznámí finální šestadvacetičlenný kádr pro závěrečný turnaj. Zápas, který startuje v 16.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 >>>