ONLINE: Česko - Kosovo. Poslední test reprezentace před odletem do Ameriky
Čeští fotbalisté hrají předposlední utkání před mistrovstvím světa, v Praze na Letné přivítají v přípravě Kosovo. Reprezentanti se chtějí před odletem do Ameriky vítězně rozloučit s fanoušky. Trenér Miroslav Koubek v zápase plánuje nasadit především hráče, kteří jsou na hraně nominace na šampionát. Hned po duelu oznámí finální šestadvacetičlenný kádr pro závěrečný turnaj. Zápas, který startuje v 16.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 >>>