Česká nominace na MS: Koubek škrtnul Kabonga i dva záložníky. Za Kuchtu se postavili lékaři
Moment, na který se Miroslav Koubek příliš netěšil, přišel na řadu v neděli večer. Trenér českého národního týmu po utkání s Kosovem (2:1) oznámil třem hráčům, že se nevešli do závěrečné nominace pro světový šampionát v Americe. Černého Petra si vytáhli Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Christophe Kabongo. Mezi třiadvacítkou hráčů vybraných do pole a trojicí brankářů odletěly všechny důležité opory. Po reprezentační premiéře obdrželi letenky mimo jiné i sedmnáctiletý talent ze Sparty Hugo Sochůrek či plzeňský univerzál Alexandr Sojka či křídelník Denis Višinský. Program MS ve fotbale 2026 >>>
Miroslav Koubek dal proti Kosovu dle plánu prostor především těm, kdo byli na hraně závěrečné 26členné nominace na mundial do Ameriky. Naopak úplné volno dostala před nočním odletem přes oceán sedmička prověřených hráčů: Tomáš Chorý, Lukáš Provod, Pavel Šulc, Vladimír Darida, Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Patrik Schick. Do dresu nešel ani slávistický stoper David Zima.
Češi zvítězili 2:1 díky brankám v prvním poločase, které obstarali Tomáš Ladra (první za reprezentaci) a Adam Hložek. Po vleklém zranění nastoupil za národní tým téměř po roce a oslavil pátou trefu v národním dresu. Ukázal jasně, že do vybrané party pro šampionát v Americe patří.
Trenér Koubek si na reprezentační lavičce užil první výhru, po utkání ho na Letné několikrát vyvolávali fanoušci. O výsledek ani pochvaly směrem ke zkušenému kouči ale proti Kosovu úplně nešlo.
Po závěrečné přípravě před domácím publikem trenér vyřkl nepříjemný ortel trojici vyřazených. Nejprve hráčům v šatně, posléze jména odtajnil na tiskové konferenci. Ta začala až zhruba hodinu po závěrečném hvizdu. Po sedmé večer, necelé dvě hodiny před odletem celé výpravy do Ameriky, bylo jasno: doma zůstávají Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Christophe Kabongo.
„Oznamuji to s těžkým srdcem, je to asi nejhorší okamžik mé trenérské kariéry. Po dlouhé diskuzi a analýze jsou to tři jména, co z nominace vypadla,“ sdělil ortel hlavní kouč. „Nechci se pouštět k vysvětlování pro a proti. Nebylo by to citlivé, neudělám to. Obecně jde na prvním místě o sportovní věci, využitelnost do herních schématů, očekávaný průběh zápasů,“ dodal.
Pro vyřazené hráče je to hodně kruté. Ladra oslavil na Letné premiérový gól, Bucha zase na sraz cestoval prakticky na otočku přes oceán z Cincinnati, aby se o účast na největším světovém turnaji porval. „Zápas všichni tři zvládli. Ale není to nafukovací, řády dovolí 23 hráčů do pole a tři gólmany, tak to prostě je,“ dodal Koubek, který byl z vyřazování jinak charakterově i herně zajímavých členů kádru viditelně skleslý.
Višinský nebyl na hraně, řekl Koubek
Rozhodnout nějak musel. Nakonec se do nominace vešel Jan Kuchta, který se vrátil do národního týmu po více jak půlroční pauze. Boj o nominaci pro něj po vydařeném jaru málem skončil malou osobní tragédií. V souboji s Ilirem Krasniqim si poranil kotník a začal kulhat. Došel ke střídačce a debatoval s trenérem Koubkem, za chvíli si sedl na trávník. Dál pokračovat nešlo, ve 21. minutě musel na plac Mojmír Chytil. Naštěstí pro něj zranění není vážné a z turnaje ho nevyřadilo.
„Šlo o preventivní opatření. Lékaři garantují, že bude do dvou, tři dní v pořádku. Osobní Honzův pocit je také příznivý, rozhodující jsou pro mě lékaři a ti se pod to podepsali,“ vysvětlil Koubek.
Český kouč vybral tři gólmany, devět obránců (včetně wingbeků), devět záložníků a pět útočníků. Vešli se tři nováčci – sedmnáctiletý talent Sparty Hugo Sochůrek, univerzál z Plzně Alexandr Sojka (23) a jeho ofenzivní spoluhráč z Viktorie Denis Višinský (23).
„Známe ho, ale potřebovali jsme ho vidět v zápase,“ zmínil český kouč směrem k záložníkovi Sparty, který proti Kosovu zahrál velmi solidně. V případě Sojky rozhodla univerzálnost, pro Višinského zase hraje produktivita a běžecký přínos. „Nebyl v našich úvahách na hraně, to vy jste vytvořili tuhle hypotézu,“ odpověděl Koubek na dotaz Sportu.
Už v devět večer českého času odlétá výprava národního týmu nočním speciálem do Ameriky. První stanicí zámořské mise je New York, v americké metropoli mužstvo přistane po odečtení časového posunu přibližně ve tři ráno. Tým tam odehraje v pátek 5. června (2:00 SEČ) generálku na mistrovství proti Guatemale.
Do turnaje, kam se Češi probojovali po dlouhých dvaceti letech, vstupuje národní tým o týden později, 12. června v Mexiku proti Jižní Koreji. Dalšími soupeři ve skupině jsou Jižní Afrika (18. června v Atlantě) a domácí Mexiko (25. června v Mexiku).