Koubek se naštval a vyjel po lavičce Kosova. Strach o Kuchtu i Hložkova show
Postavili se před kotel fanoušků a hleděli na transparent: „Děkujeme za bojovnost a postup na mistrovství světa." Čeští fotbalisté na něj vyrazí v neděli pozdě večer po vyhrané přípravě s Kosovem (2:1). Trenéru Miroslavu Koubkovi se parádním výkonem ukázal Adam Hložek, přesto mu už v první půli pořádně zatrnulo. Co všechno utkání ukázalo?
Hložkova show
Prvních pětačtyřicet minut patřilo Adamu Hložkovi. Byl určitě nejlepším na hřišti. „Troufám si říct, že možná zamotal trenérům hlavu. Podle prvního poločasu si říká o základní sestavu,“ řekl bývalý reprezentant Karel Poborský ve studiu České televize. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč, který prožil v Hoffenheimu hororovou sezonu, odvedl klíčovou práci před prvním gólem. Obešel obránce a přenesl hru na volného Davida Douděru. Druhý sám proměnil. „Je agresivní, chodí přes soupeře, vymýšlí akce, neustále se nabízí,“ chválil ho Poborský. Navíc potvrdil, že je fyzicky připravený.
Nejsilnější trojka
Trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci den před utkáním mrknul na kapitána Ladislava Krejčího, že nad jeho startem proti Kosovu bude ještě přemýšlet. Nakonec na něj došlo, a to pravděpodobně v nejsilnějším složení stoperské trojky. Spolu s obráncem Wolverhamptonu hráli Robin Hranáč ve středu a vpravo Štěpán Chaloupek. Až na šanci sparťana Albiona Rrahmaniho v první půli si vedli bez problémů. Brankář Lukáš Horníček měl těžký zákrok až po přestávce.
Vyděšený Koubek
Vtrhnul do vedlejšího technického území a postavil se před kosovskou lavičku náhradníků. Trenér Koubek byl pořádně zamračený, emotivně gestikuloval a bavil se i se čtvrtým rozhodčím Jakubem Wullkanem. Reagoval na tvrdé zákroky proti Janu Kuchtovi a u postranní čáry na středního záložníka Lukáše Červa, následně stejný hráč Veldin Hodža atakoval na útočné polovině stopera Robina Hranáče. „Hlavně se nezranit,“ prohodil Poborský v televizním studiu o poločasové přestávce. Kosovo hrálo tvrdě, později se hra zklidnila.
Strach o Kuchtu
Nepříjemná událost nastala už v osmnácté minutě. Útočníka Kuchtu, který dal v uplynulé sezoně patnáct gólů, přejel na polovině hřiště stoper Ilir Krasniqi. Český reprezentant se skácel k zemi s bolestivou grimasou a podstoupil lékařské ošetření levého kotníku. Když se vrátil na hřiště, připloužil se k trenérovi Koubkovi a po krátké debatě střídal. Místo v sestavě přenechal Mojmíru Chytilovi a jeho odlet do Ameriky může být v ohrožení.
Kuchta byl hned během utkání na rentgenu, který má reprezentace k dispozici přímo na letenském stadionu. „Zdá se, že to není vůbec nic vážného,“ řekl trenér Koubek.
Sochůrkův rekord
Opravdu prožívá průlomový půlrok. Hugo Sochůrek se stal týden před osmnáctými narozeninami nejmladším českým reprezentantem v historii. Překonal Hložka, který debutoval v září 2020 ve věku 18 let a 10 dnů. „Hugo je skvělý a skromný kluk. Na jeho věk i fyzicky vyspělý, což mě překvapilo. Má v sobě něco navíc,“ líčil kapitán Krejčí. Talent ze Sparty se předvedl i proti Kosovu. Jakmile dostal balon, šel s ním nahoru. V 82. minutě šel technicky proti třem hráčům, byl zastaven faulem.