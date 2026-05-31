Hložek má šanci na vylepšení sezony: Byl jsem nahecovaný. Vypadalo to suverénně?
Má za sebou sezonu, kterou by nejradši zmačkal a zahodil do koše. Přesto dostal od reprezentačního kouče Miroslava Koubka šanci na mimořádné vylepšení. A zaslouženě. Adam Hložek potvrdil místo ve finální nominaci na mistrovství světa parádním výkonem proti Kosovu (2:1). „Vyšlo mi to,“ usmíval se 23letý útočník, jehož vyřadila v posledním roce dvě zranění. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Věřil jste i přes zdravotní problémy, že se dostanete na šampionát?
„Jsem rád, že jsem dostal příležitost a nastoupil v základní sestavě. Doufám, že jsem ukázal, co ve mně je, a že trenér se mnou může počítat.“
Na jaře jste ale zasáhl pouze do dvou utkání. Co se ve vás odehrávalo po březnové úspěšné baráži?
„Byl jsem mimo celou sezonu, trochu se to ve mně kumulovalo, ale i tak jsem věřil. Dal jsem se do kupy ještě před turnajem, odehrál nějaké minuty a pořád doufal, že to vyjde.“
Cítil jste nejistotu? Zřejmě jste byl na hraně šestadvacetičlenného kádru.
„Před každým zápasem jsem trochu nervózní, a teď jsem ještě věděl, že nominace není pořád rozhodnutá. Přesto jsem si tlak nepřipouštěl, snažil jsem se soustředit na svůj výkon.“
Po roce jste konečně odehrál aspoň poločas. Jak jste se cítil?
„Není to samozřejmě úplně stoprocentní, ale pětačtyřicet minut jsem zvládl. I když posledních deset, po mé gólové oslavě, jsem byl trochu zafoukanej.“
Užil jste si návrat do reprezentace?
„Celý den byl krásný. Byl jsem zpátky na Letné, kde to pro mě všechno začalo. Měl jsem tady krásné vzpomínky, ale návrat do reprezentace je samozřejmě nejvíc. Jsem rád, že jsme zápas zvládli vítězně a že jsem dal gól.“
U něj jste vypadal jako suverén…
…vypadalo to suverénně, jo? (usmál se)“
Prošel jste přes hráče a tvrdě zakončil.
„Jsem určitě rád. Byl jsem trochu nahecovaný, protože jsem hrál za reprezentaci po dlouhé době. Chtěl jsem ukázat, co ve mně je.“
Měl jste v hlavě, že byste při gólu ještě nahrával spoluhráčům?
„Startoval jsem ve chvíli, kdy byl soupeř podle mě trochu přede mnou. Přesprintoval jsem ho a věděl jsem, že mám hodně místa. Spíš jsem přemýšlel, jestli stoper nepůjde do skluzu a já nezaseknu balon. Zkusil jsem to nakonec napálit a vyšlo to.“