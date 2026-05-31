Koubek vysvětlil nominaci: Nejtěžší rozhodnutí kariéry. Hložek může sehrát žolíka
Na poslední tiskovou konferenci před odletem do New Yorku přišel reprezentační trenér Miroslav Koubek zachmuřený. Po české výhře nad Kosovem (2:1) mu nedělalo žádnou radost, že musel oznámit tři jména, která na poslední chvíli škrtl z kádru pro velký turnaj. Národní tým se na šampionát dostal po dvaceti letech. „Vážně chcete začít tímhle a ne hodnocením zápasu?" ptal se novinářů v tiskovém středisku na Letné.
Ano, prosím, začněte těmi jmény.
„Oznamuji to s těžkým srdcem, je to asi nejhorší okamžik mé trenérské kariéry. Po dlouhé diskuzi a analýze jsou to tři jména, co z nominace vypadla. Pavel Bucha, Christophe Kabongo a Tomáš Ladra.“
Co vás vedlo k tomu, že jste ukázal na tyhle tři hráče?
„Nechci se pouštět do vysvětlování pro a proti. Nebylo by to citlivé, neudělám to. Obecně jde na prvním místě o sportovní věci, využitelnost do našich herních schématů, očekávané průběhy zápasů. Takto bych to vysvětlil.“
Neváhal jste u Jana Kuchty, který musel střídat ze zdravotních důvodů?
„Šlo o preventivní opatření. Lékaři garantují, že bude do dvou, tři dní v pořádku. Osobní Honzův pocit je také příznivý, rozhodující jsou pro mě lékaři a ti se pod to podepsali.“
Vešel se i nejmladší reprezentant Hugo Sochůrek. Přesvědčil vás ve druhém poločase proti Kosovu?
„Nebylo to jenom o sledování hráčů v tomhle zápase, ale i o celém tréninkovém procesu s týmem. Známe ho, ale potřebovali jsme ho vidět v zápase. Zvládl ho. Zápas ale zvládli také Pavel Bucha, Tomáš Ladra i Chris Kabongo. Nominace není to nafukovací, řády dovolí 23 hráčů do pole a tři gólmany, tak to prostě je.“
Pro Alexandra Sojku hraje roli univerzálnost?
„Je to velký bonus pro jeho nominaci. Asi nejcennější vlastnost je použitelnost na více postech.“
Hráče jako Hložek potřebujeme
Zapůsobil na vás Adam Hložek, který po dlouhé pauze odehrál velmi dobrý první poločas?
„Na srazu nebyl od čtvrtka ale už od pondělí, připravoval se na to. Byla mu poskytnuta péče v individuálních trénincích. Viděli jsme, že je pořádku. Podal dobrý výkon, byl u obou gólů. Ale čísla ze zápasu s Kosovem nejsou rozhodující. Jedou hráči, které potřebujeme do našeho systému. Ukázal uplatnění ještě asi ne na celé zápasy, ale určitě na jejich podstatnou část.“
Jaké s ním máte směrem k turnaji plány? Zdálo se, že na konci poločasu už mu trochu docházely síly.
„Věděli jsme, že to bude chvíli trvat, než nabere stoprocentní herní kondici. Může sehrát roli žolíka. Mám pocit jako vy. Ještě to není na devadesát minut. Ale potřebujeme takové hráče. Navíc ještě nabere herní minuty, posune se dál. K tomu bude další trénink s týmem, ve složce herní kondice udělá pokrok.“
Proč jste ukázal na Denise Višinského?
„Nebyl v našich úvahách na hraně, to vy jste vytvořili tuhle hypotézu. Má výborná čísla z ligy, celé jaro si drží výbornou formu. Je to rychlostní typ hráče, umí jeden na jednoho. Určitě potřebujeme běhavé, lehkonohé hráče, to ovládá. Ve vápně je chladnokrevný, jde o velmi dobrého hráče. Má i schopnost náběhovosti, je toho hodně.“
Rozčílily vás tvrdé zákroky hráčů Kosova, kvůli kterým jste dokonce vstoupil k lavičkám soupeře?
„Vždycky se obáváte zranění. Z pohledu soupeře jsou hráči Kosova bojovníci, nikdo vám nic nedaruje. Byl to zápas na nože. Na reprezentační úrovni to nejsou přáteláky, ale jdou do historie kopané. Podle videa jsme věděli, že to budou chasníci, kteří za to umí vzít.“
S jakým cílem na turnaj jedete?
„Říkáme od začátku, že bychom rádi postoupili ze skupiny. V hlavách máme, že se nejedeme zúčastnit, ale chceme se probojovat z té těžké skupiny.“