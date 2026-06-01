Hložek jako muž momentů. Experti řeší roli na MS: žolík, nebo základní sestava?
Za poločas rozprášil pochybnosti, jestli patří na mistrovství světa. Adam Hložek se po zápase s Kosovem (2:1) udržel ve finální nominaci české reprezentace před odletem do Ameriky. „Byl jsem od začátku přesvědčený, že bude v kádru,“ zdůraznil David Kobylík, expert deníku Sport a webu iSport. Jenže po nedělním výkonu 23letého hráče se řeší další otázka – bude na šampionátu v základní sestavě? Program MS ve fotbale 2026 >>>
Táta Zbyněk sdílel na sociálních sítích fotografii z přípravného zápasu proti Kosovu, ke které přihodil jasný vzkaz: „Konečně zase radost z fotbalu.“ I na samotném Adamu Hložkovi byla znát obrovská úleva, že se převalil přes velmi náročné období.
Ofenzivní hráč Hoffenheimu se vrátil po roční pauze kvůli dvěma zraněním do základní sestavy české reprezentace. Dostal poločas na to, aby přesvědčil trenéra Miroslava Koubka, že patří mezi šestadvacítku hráčů pro mistrovství světa v Americe.
Zařazení Hložka do širší nominace totiž vyvolalo rozpačité reakce, protože v uplynulé sezoně odehrál pouze 68 minut. „Když je zdravý, hraje stabilně v zahraničí. V národním týmu je jedním z hráčů, kteří udělají něco extra. Je to muž momentů, dává góly,“ líčil bývalý ligový hráč David Kobylík.
V neděli před sedmou hodinou večer přijal dlouho očekávaný verdikt, že i přes chybějící herní praxi se vešel do finálního výběru. Proti Kosovu zahrál nadstandardně, získal ocenění pro muže zápasu. První branku vytvořil, druhou sám proměnil.
Kompletní známkování reprezentatů po utkání s Kosovem ZDE >>>
„Líbil se mi, byl fantastický,“ prohodil Kobylík. „Podal dobrý výkon, byl u obou gólů,“ přikývnul trenér Koubek na tiskové konferenci. „Ale čísla ze zápasu s Kosovem nejsou rozhodující. Jedou hráči, které potřebujeme do našeho systému,“ poznamenal těsně před odletem do Ameriky.
I když je Hložek v aktuální nominaci zapsaný v kategorii útočníků, v Koubkově preferovaném systému 3-4-2-1 se pohybuje zejména na pozici desítky. Proti Kosovu začal na levé straně, odkud rozjel akci před gólem Tomáše Ladry. Postupně přecházel i doprava, kde zase sprintoval z poloviny hřiště na brankáře Arijaneta Muriče a dělovkou na zadní tyč zvýšil skóre zápasu na 2:0.
Byl agresivní, rychlý s balonem a chodil do soubojů jeden na jednoho. Choval se jako suverén, z českého mužstva patřil rozhodně mezi nejaktivnější hráče. Že Hložkův výkon nadchnul nejen experty ve studiu České televize, není nijak překvapivé. Přesto se zastavme u výroku Karla Poborského, bývalého reprezentačního záložníka: „Troufám si říct, že možná zamotal trenérům hlavu. Podle prvního poločasu si říká o základní sestavu.“
Jenže Hložkovu pozici ve startovací jedenáctce ovlivňují zejména dva fakty. Prvním je pochopitelně fyzická připravenost. Třiadvacetiletý hráč se vrátil do tréninkového procesu Hoffenheimu na konci března, když dostal zelenou od lékařů. Vše se událo na základně původního plánu. Do prvního zápasu zasáhl ale až o měsíce později za béčko bundesligového celku.
Na reprezentační sraz dorazil už v pondělí, tedy dřív než ostatní kolegové, kteří se potkali až ve čtvrtek. Trénoval individuálně, připravoval se postupně na delší zápasový úsek. „Ukázal uplatnění ještě asi ne na celé zápasy, ale určitě na jejich podstatnou část,“ zmínil Koubek po Kosovu.
Hložek sám přiznal, že závěrečných deset minut prvního poločasu „byl zafoukaný“. Zvlášť po gólové oslavě, kdy se předklonil a opřel o kolena. „Není to ale známka toho, že není připravený hrát,“ namítl Kobylík. „Navíc ještě nabere herní minuty, posune se dál. K tomu bude dál trénovat s týmem, ve složce herní kondice udělá pokrok,“ uvedl Koubek.
Přesto cestu do základní sestavy přivírá Hložkovi konkurence v národním týmu. Pavel Šulc z Lyonu a slávista Lukáš Provod nebyli při nedělním utkání ani na lavici. Jde o ověřené varianty, které Koubek využil také v obou zápasech březnové baráže. Další možností je Denis Višinský z Plzně.
„V tuto chvíli se Hložek neprotlačí do základní sestavy. Nesouzní to ani s přemýšlením trenéra, který nemá důvod měnit ofenzivní složení. Má vepředu kvalitní hráče,“ zamyslel se Kobylík. „Hložek momentálně přijme roli střídajícího hráče, bude za ni rád. Zároveň může trenérovu důvěru na turnaji pozitivně splatit,“ doplnil mistr Evropy hráčů do 21 let.
Dá se dopředu očekávat, že Hložek bude na šampionátu za dvojicí Šulc a Hložek první variantou na střídání. „Může sehrát roli žolíka,“ připustil Koubek.
Kolik minut nakonec Hložek dostane?
Varianty na pozici desítky
- Adam Hložek, Hoffenheim
- Lukáš Provod, Slavia
- Pavel Šulc, Lyon
- Denis Višinský, Plzeň
Hložkova bilance v reprezentaci
- Zápasy: 42
- Odehrané minuty: 2171
- Góly: 5
- Asistence: 2