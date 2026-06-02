Mexický fanoušek vypráví: Máme strach z Čechů. Pozor na překupníky, doprava je bezpečná
Mistrovství světa klepe na dveře a fanoušci, kteří vyráží podpořit český národní tým přímo do Mexika, už ladí poslední detaily cesty. Na co si dát v latinskoamerické zemi pozor? „Ve velkých městech je bezpečno, stačí se držet běžných turistických tras a budete v klidu," vypráví místní fanoušek Emmanuel. Mexiko je podle něj na turnaj dobře připravené. K samotnému turnaji dodává, že z českého týmu mají Mexičané největší obavy.
Ze všech pořadatelských měst se ohledně bezpečnosti nejvíc mluví o Guadalajaře, kde česká reprezentace už příští týden odehraje svůj vůbec první zápas na turnaji. Město ještě v únoru plnilo přední stránky světových médií kvůli nepokojům, které vyvolala smrt obávaného drogového bosse „El Mencha“. „Ve skutečnosti vám hrozí podobné nebezpečí jako v Barceloně nebo Římě,“ uklidňuje Emmanuel v rozhovoru pro iSport.
Jak to vypadá v Guadalajaře před šampionátem?
„Problémy ve státě Jalisco byly, ale šlo o zcela netypickou situaci, která trvala v podstatě jen jeden den. Rozhodně to nechci zlehčovat, ale v největších mexických městech to není běžné ani normální. Vláda navíc kvůli šampionátu výrazně posílila bezpečnost – v ulicích jsou přítomny městské, státní i federální policejní složky a armáda, které dohlížejí na klid.“
Takže fanoušci, co přijedou poprvé, se příliš obávat nemusí?
„Pro turisty platí standardní doporučení: držet se v turistických a kulturních zónách. V Guadalajaře můžete bez obav vyrazit například na typický výlet do městečka Tequila, odkud pochází slavný nápoj. Lidé si často představují scény jako ze seriálu Narcos, ale ve skutečnosti vám hrozí podobné nebezpečí jako v Barceloně nebo Římě. Jde primárně o kapsáře, pouliční podvodníky nebo předražené služby. U stadionu pak pozor na nákup lístků z druhé ruky.“
Země je tedy na turnaj připravená?
„Výhodou je, že Mexiko pořádá mistrovství světa už potřetí, takže vláda má s protokoly bohaté zkušenosti. Navíc se v Mexiku hraje jenom na třech místech a dohromady je to jen pár zápasů, takže turnaj zde potrvá krátce, což úřadům usnadňuje kontrolu nad situací.“
Může se turistům stát, že by v Guadalajaře nebo Mexico City zabloudili do vyloženě nebezpečné čtvrti?
„Složitější čtvrti samozřejmě existují, ale turistické a kulturní zóny jsou obrovské. Devět z deseti míst, která běžný turista navštíví, jsou naprosto v pořádku. Pokud se vyloženě nevydáte hledat nějakou „exotiku“ (úsměv). V Guadalajaře je bezpečné i okolí památníku La Minerva, kde se obvykle slaví fotbalová vítězství. Pokud se lidé nevzdálí z turistických tras, nic jim nehrozí.“
A co veřejná doprava, je bezpečná?
„Přes den funguje doprava v hlavním městě i Guadalajaře normálně a bezpečně. Největším šokem pro Evropany spíše bude to, že je méně efektivní a v dopravních špičkách extrémně přeplněná. Na rozdíl od Evropy, kde se do metra či vlaku dostanete poměrně snadno, v Mexiku je to ve špičce komplikované. V nejvytíženějších hodinách bych tedy doporučil spíš Uber nebo jiné aplikace. Stejně tak v noci, kdy může být MHD o něco divočejší a na rozdíl od klasických taxíků znáte v ověřených aplikacích dopředu cenu.“
Pojďme k něčemu příjemnějšímu. Mexiko fotbalem žije. Kam bys doporučil fanouškům zajít, aby nasáli tu pravou atmosféru a zemi si užili?
„Když jsem poprvé slyšel o Česku, někdo mi říkal, že si tam musím dát pivo, protože je to součást vaší kultury, ve které se odráží rozmanitost chutí. Nechápal jsem to, ale pak jsem v Praze zjistil, že je to pravda. V Mexiku je takovým ekvivalentem jídlo. Doporučuji se vyhýbat velkým mezinárodním restauracím a jíst v malých místních podnicích nebo přímo na ulici. Je to levnější, autentičtější a potkáte tam místní lidi. V Mexico City musíte ochutnat tacos al pastor a v Guadalajaře zase tequilu a typickou pálivou bagetu torta ahogada.“
Lístky a doprava jsou drahé
A co se týče fotbalových zajímavostí mimo samotné zápasy? Co by měli fanoušci vidět?
„Určitě stojí za návštěvu Fotbalová síň slávy a muzeum v Pachuce, což je kousek od Mexico City. Co se týče stadionů, v hlavním městě je to legendární Aztécký stadion, kde se odehraje zahajovací zápas. Pelé tady slavil třetí titul v roce 1970 a turnaj v roce 1986 zase patřil momentům Diega Maradony. V Guadalajaře je pak stadion Akron, který je naopak velmi moderní a fanouškům se bude určitě líbit.“
Jaká vlastně v Mexiku panuje nálada před šampionátem?
„Popravdě řečeno, v zemi zatím moc fotbalová atmosféra cítit není, což potvrzují i pamětníci šampionátů z let 1970 a 1986. Hodně to ovlivnil nový formát, kdy se turnaj dělí mezi tři obrovské země. Cestování mezi nimi je nesmírně drahé a komplikované, letenky i lístky stojí spoustu peněz, což řadu lidí odradilo. V Mexiku se navíc hraje jen ve třech městech a zápasů je málo. Já sám žiju na severu v Ciudad Juárez a všechno tu běží v naprosto běžném režimu.“
Dostaneš se sám na některý ze zápasů?
„Bohužel ne. Lístky i cestování jsou extrémně drahé. Vlastně by finančně vyšlo líp letět před čtyřmi lety do Kataru. (smích). Během turnaje ale budu v Mexico City zrovna v době, kdy bude hrát naše reprezentace proti Česku, na což se moc těším.“
Vědí vůbec Mexičané něco o českém fotbale?
„Jen opravdu hodně málo. Předpokládám, že v Česku je to s tím mexickým podobné. To může být pro oba týmy výhoda i nevýhoda, protože se navzájem neznají. Naše reprezentace navíc nehraje v poslední době moc dobře, minulé mistrovství v Kataru dopadlo katastrofálně a od té doby se vlastně nic k lepšímu neposunulo.“
Mexiko je favoritem skupiny. Koho berou místní za největší překážku?
„Cílem je skupinu vyhrát a první dva zápasy proti Jihoafrické republice a Jižní Koreji považujeme za hratelné. Česko pak všichni vnímají jako nejtěžšího soupeře. Je to evropský tým, prošel těžkou baráží a Mexiko má navíc historicky problém s třetími zápasy ve skupině, kdy nám po dobrém začátku dochází dech. Navíc obecně moc neumíme proti evropskému stylu, takže zápasu s Českem se bojíme nejvíc.“