Bezpečnostní manažer: Trump kousek od nás létá na golf, nejvíc se bojím zemětřesení v Mexiku
PŘÍMO Z USA I Jakub Schoř, zkušený bezpečnostní manažer FAČR, je překvapen z toho, jak střežená je česká reprezentace v New Jersey. Policie, šerifové, security, velká černá SUV se zatmavenými skly. Národní tým všude někdo střeží. „Tohle nečekal nikdo,“ vypráví bývalý policista. Když výběr trenéra Miroslava Koubka vyrazil na úterní trénink kousíček od hotelu, zastavovaly bezpečnostní složky dokonce provoz na silnicích, redaktorovi iSportu před areálem New Yorku Red Bulls očuchával batoh speciálně vycvičený pes. Schoř se však nejvíce bojí seizmické aktivity v Mexiku. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Jaké jsou vaše první dojmy v USA?
„Jsme úplně všichni překvapení z toho, jak to tady vypadá. My jsme tady sice zhruba před měsícem byli na „site visitu“ a sešel jsem se i s New Jersey Police, což je jurisdikce pro celý stát. Domlouvali jsme eskortu pro tým na oficiální přesuny v rámci našeho přípravného kempu, ale nikdo nečekal, že se stane to, co tady kolegové předvádějí.“
To znamená konkrétně co?
„To znamená, že je máme 24/7 na hotelu v takových počtech... Třeba prohledávání autobusu, však jste to viděl sám, když jste měl potíže dostat se do areálu. Ještě se čekalo na psy. Očuchali vám batoh, který jste tady musel nechat, jestli tam nemáte žádné výbušniny, a já u něj musel po celou dobu sedět. Chvíli byli podezřívaví, ale holt už najeli na robustní režim mistrovství světa. Navíc sem najíždějí další týmy, například Brazílie, takže to budou mít podobné jako my.“
Ale vy jste si s nimi nakonec hezky popovídal...
„Co jsem se s nimi bavil, říkali, že jsme pro ně „easy-going" tým. Je s námi velmi dobrá spolupráce. Musím je pochválit, oni jsou velmi profesionální. I když striktní.“
Oproti opatřením na EURO 2024 ještě víc?
„Je to podobné jako dva roky zpátky v Německu, ale troufám si tvrdit, že my umíme být pružnější. Tady se jede podle protokolu. Kdyby mi v Čechách přišel někdo na stadion během předzápasového tréninku, například novináři nebo některé neohlášené osoby, umíme si s tím poradit. Dáme jim třeba akreditace a tak dále, ale tady prostě ne. Nikdo nikam nesmí, nejsou improvizačně tak dobří jako my.
Na druhou má to svá pozitiva i negativa. Vy jste musel čekat půl hodiny před areálem, který je však alespoň výborně zabezpečený. O tým je postaráno, tak to má být. Já jako bývalý policajt jsem toho příznivcem. (úsměv) Mám rád, když jsou věci dané, naplánované – a podle nich se jede. Pak je totiž překvapení co nejméně, prostor pro chyby je minimální.“
V Německu byl jaký?
„Jestli si dobře vzpomínám, tehdy začala válka s Izraelem, který Česká republika dlouhodobě podporuje, takže jsem žádal v té době německé kolegy o eskorty a doprovod i na neoficiální tréninky a akce. Tady jsem víceméně nemusel žádat o nic a je to ještě mnohem víc obrovské všechno. Dali tomu ještě třešničku v tom, že když se tým rozdělí a má třeba rozdílný program, co se týče posilovny, regenerace a dalších aktivit, tak jsou s námi projít se třeba i na baseballové hřiště.“
Doprovod deseti policejních aut
Takže když český tým vyrazí na trénink, ví o tom celé okolí.
„Já jsem jim ze srandy říkal, že to vypadá, jako když jede na trénink americký prezident. Ale oni mi odpověděli, že tady jejich prezident opravdu do Morristownu létá na golf. Má tady malé letiště, kam teda nemůže přistát obrovský Air Force One, ale létá sem malým letadlem a pak se přesouvá na golfové hřiště. A když se to děje, prý stojí dálnice, je nastavená bezletová zóna a nemohou vyletět ani vrtulníky. Dělají všechno fakt ve velkém, vždyť nás doprovázelo deset policejních aut. V každém seděl jeden policajt, u nás by se vešli do dvou...“ (úsměv)
Čekáte, že to třeba v Dallasu bude vypadat jinak?
„Ne, bude to stejné v USA, Mexiku i Kanadě. FIFA nastavila jasný koncept, jsou na to podepsaná memoranda. Může se to lišit o pár policajtů, ale prohlídky autobusů, hlídání hotelů a striktní dodržování akreditačního systému je nastaveno všude stejně.“
Počkejte, opravdu ani v Mexiku to nebude ještě striktnější?
„No, tam to může být ještě více nastřelené, když jsem viděl obrázek, jaké složení bude mít eskorta autobusu... Riziko zvlášť v Guadalajaře je jiné než v New Jersey. Může to tam být ještě robustnější, ale koncept zůstává.“
Nedávno mexická armáda zabila šéfa obávaného drogového kartelu...
„Na to jsem narážel. Když jsme tam byli, i zástupci českého velvyslanectví nám říkali, že by nás to ovlivnit nemělo, protože s tím nemáme nic společného. Národní garda si vyřizovala účty s gangy, běžných lidí by se to dotknout nemělo, ale samozřejmě nic nepodceňujeme.
V asociaci máme nastavená svá interní opatření, co se týče bezpečnosti. Věřím tomu, že mexické ozbrojené složky, ať už garda, armáda nebo policie, to taky nepodceňuje. My vlastně v bublině ani nepoznáme, že by nám hrozilo nějaké nebezpečí. Akorát se bojím toho, aby třeba ve tři ráno nezačal houkat nějaký alarm.“
Proč?
„Protože Guadalajara a Mexiko City patří mezi seizmicky aktivní oblasti. My jsme i s hráči před odletem měli brífink ohledně základních zásad chování na hotelu i mimo. Na jiném kontinentu jsou jiné zvyky, ozbrojené složky na to nemusí být zvyklé. Hráči jsou instruovaní, jak se mají chovat v případě krizového scénáře se zemětřesením. Toho se bojím nejvíc, kdyby nám na mobilech začal houkat alarm, byla by to nepříjemná situace.“