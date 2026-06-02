Repre v New Jersey: policejní psi, shovívavý Koubek, jet lag i bizon. Útočník stále zraněný
PŘÍMO Z USA | Útulné tréninkové centrum klubu New York Red Bulls v obci East Hanover asi nikdy nebylo tak hlídaným Alcatrazem jako nyní. „Tak jste fakt tady. Kluci, vítejte,“ pozdravil trenér Miroslav Koubek české novináře, když se po třičtvrtěhodinovém čekání a bezpečnostních procedurách dostali do areálu. Dobře naladěný kouč pak pro média dvakrát posunul jejich původně plánovaný odjezd z jednotky. Z patnáctiminutovky byla hodina. „Ale na hru už ne, abyste nečetli mezi řádky!“ smál se. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Batohy na trávu před hlavní vstup, dovnitř s nimi nemůžete. Ukažte kapsy a počkejte na psy, až vás očichají. Hotovo? Tak nám ještě odprezentujte věci, které si s sebou berete k hřišti. Pas, diktafon, mobil, mezinárodní novinářský průkaz, peněženka... Fajn, teď už v pořádku.
Čeští reprezentanti se v USA fakt nemusejí cítit v nebezpečí, do jejich blízkosti se žádný nežádaný vetřelec nedostane. Bez přehánění – jak v hollywoodském filmu. Ale co se týče udržitelnosti, která má být dle FIFA opět jedním z pilířů turnaje, tak s ní předimenzované množství stále nastartovaných aut s pouhým jedním člověk uvnitř příliš nesouzní.
Také známá zpěvačka Dara Rolins, přítelkyně Pavla Nedvěda, musela s generálním manažerem reprezentací v obrovském černém SUV s tónovanými skly chvíli počkat před střeženou bránou, než byli početnou skupinou šerifů a policistů puštěni oba dovnitř. U Brazilců, kteří pobývají v New Jersey nedaleko Čechů, bude režim možná ještě přísnější.
Trenér Miroslav Koubak však tentokrát tak striktní nebyl. „Pojďte blíž, klidně tam dozadu na druhou stranu za námi, ať máte záběry ostřejší,“ vybízel média během úterní jednotky, která byla původně přístupná jen na čtvrthodiny. „Jestli nechcete, ještě nikam neodjíždějte. Nikdo vás nevyhání. Však zatím děláme jen kombinace,“ zopakoval po dalších minutách.
A stejně shovívavý byl i k hráčům. Když Lukáš Provod po centru Ladislava Krejčího silnější levačkou výjimečně ani netrefil bránu, prohodil: „Dneska ještě beru jet lag...“
Krásně připravený trávník se co chvíli kropil, zatímco na vedlejší vyprahlé umělce trénovali žáci New Yorku Red Bulls. Nejvíc slyšet byl Koubkův asistent Jan Rezek. „Vyšší intenzita, máme to pokropený, tak ať je to v pořádných otáčkách!“ hecoval.
V podobném duchu se klasicky projevoval i kapitán Ladislav Krejčí. „Bizonku, pojď mi tam, to je ono,“ pochválil svého kamaráda Adama Hložka, když rozvlnil síť. Ale to neznamená, že by se nekritizovalo. „Láďo, dej si víc dotyků uprostřed. A seš tam brzo,“ vytkl Koubek pohyb nejstaršímu hráči mužstva Vladimíru Daridovi. Žádné šetření.
Komu se nedalo nic vyčíst, byl Jan Kuchta. Útočník Sparty totiž dorazil na pažit v pantoflích a zase odešel. Zraněný kotník jej ještě nepustil do akce, zůstal v péči lékařů a fyzioterapeutů. Jinak trénovali všichni bez problémů, následně se vrátili do hotelu The Westin Governor Morris v Morristownu.
Další jednotka je na programu ve středu, ještě před ní se bude konat tisková konference před generálkou s Guatemalou. Z Výkonného výboru FAČR zatím v Americe nikdo není, protože ve čtvrtek budou jeho členové na valné hromadě v Olomouci.