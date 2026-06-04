Sochůrek je na MS druhý nejmladší. Mezi teenagery i klenot Bayernu či český soupeř
Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Dvojice, která bude na fotbalovém mistrovství světa opět ostře sledovaná. Přesto si pozornost zaslouží i jejich možní nástupci. Mezi pětici nejmladších hráčů na turnaji se zařadil český reprezentant Hugo Sochůrek. Dostal se tak do společnosti talentů Barcelony, Bayernu Mnichov nebo Paris Saint-Germain. Historické rekordy láme také zázračné dítě z Mexika. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Hamza Abdelkarim (Egypt)
1. ledna 2008 – 18 let
útočník, Barcelona
Na jaře hostoval v Barceloně (součástí je opce), stal se jejím vůbec prvním hráčem z Egypta. Působil ve slavné akademii La Masia a hrál za mládežnické výběry. Do prvního týmu za Laminem Yamalem a spol. se nedostal. I proto jeho nominace na mundial vyvolala v africké zemi diskusi. Určitě jde o největší překvapení. Milníkem byl loňský světový šampionát hráčů do sedmnácti let, který mu vyšel. Za reprezentační áčko debutoval teprve na konci května, v přípravě proti Rusku (1:0) odehrál pouze pět minut.
Ibrahim Mbaye (Senegal)
24. ledna 2008 – 18 let
útočník, Paris Saint-Germain
Vyrostl v akademii Paris Saint-Germain, patří mezi největší talenty aktuálního vítěze Ligy mistrů. Rychlý křídelní hráč byl ve finále proti Arsenalu na lavici, ale za áčko francouzského šampiona zaznamenal už 42 zápasů (4+4). Dřív reprezentoval Francii, kde se narodil, za Senegal debutoval loni na podzim v sedmnácti letech. Trefil se mimo jiné i na africkém šampionátu. „Je to klenot, musíme se o něj starat,“ zdůraznil trenér národního týmu Pape Thiaw.
Lennart Karl (Německo)
22. února 2008 – 18 let
záložník, Bayern Mnichov
Génius, šikula. Zkrátka další obrovský talent Bayernu, jehož aktuální tržní hodnota podle serveru Transfermarkt dosahuje téměř 1,5 miliardy. Už dlouho vyčníval v akademii německého giganta, v uplynulé sezoně se natrvalo zařadil do áčka. Odehrál 38 soutěžních zápasů s bilancí 9+7. Zářil i v Lize mistrů. V reprezentaci debutoval teprve letos v březnu, naskočil zatím do tří zápasů. V poslední přípravě zaujal natolik, že se v německých médiích spekuluje o jeho zařazení do základní sestavy. Hlavním konkurentem je Leroy Sané.
Hugo Sochůrek (Česko)
7. června 2008 – 17 let
záložník, Sparta
Stal se historicky nejmladším českým reprezentantem, jenž zasáhl do zápasu. Startem proti Kosovu (2:1) překonal Adama Hložka, kterého označil za vzor. Na šampionátu mu bude čerstvě osmnáct. Jeho kariéra nabrala vysoké obrátky teprve na jaře. Po přípravě se sparťanským áčkem se dočkal ligového debutu, později se protlačil do základní sestavy. Ve středu zálohy působil jako mazák, hraje nahoru, málo ztrácí míče. „Je to skvělý a skromný kluk, na jeho věk i silově vyspělý. Je vidět, že má v sobě něco, co moc hráčů nemá,“ líčil kapitán národního týmu Ladislav Krejčí.
Gilberto Mora (Mexiko)
14. října 2008 – 17 let
záložník, Tijuana
Získal ocenění zázračné dítě. Je to zkrátka generační talent. Technicky vybavený záložník debutoval v mexické lize ještě dva měsíce před šestnáctými narozeninami. „Má zvláštní dar,“ uvedl trenér národního týmu Javier Aguirre. Ten mu dal prostor v reprezentačním áčku už před rokem na severoamerickém šampionátu, bylo mu stále šestnáct. Odehrál tři zápasy včetně vítězného finále proti USA, na turnaji měl jednu asistenci. Teď může hrát v základní sestavě i na domácím mundialu, třeba proti Česku. Až bude plnoletý, jistě se o něj porvou top evropské kluby.