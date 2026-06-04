Náznak pro Jižní Koreu. Česko v generálce už s oporami, v sestavě až tři otazníky
Už není prostor pro experimenty a nečekané tahy. Česká reprezentace nastoupí v generálce proti Guatemale v základní sestavě, která patrně odkryje nejsilnější varianty trenéra Miroslava Koubka. Mimo je z šestadvacetičlenného kádru akorát zraněný útočník Jan Kuchta. Kdo má z reprezentantů jisté místo pro ostrý start na mistrovství světa proti Jižní Koreji, a kteří hráči se nacházejí na hraně? Z analýzy deníku Sport a webu iSport vycházejí tři otazníky. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Zvládli dlouhý přelet z Prahy, mají za sebou první dny ve Spojených státech amerických. Češi už naplno najeli na místní režim. V tréninkovém centru New Yorku Red Bulls nacvičují herní situace a postupně se sehrávají v očekávaných sestavách.
Proti Guatemale, zemi ze Střední Ameriky, která je ve světovém žebříčku na 96. místě, bude určitě jiná než v poslední přípravě proti Kosovu (2:1). Trenér Miroslav Koubek vynechal ze zápasové nominace hned sedmičku opor, a to Tomáše Součka, Vladimíra Daridu, Lukáše Provoda, Vladimíra Coufala, Pavla Šulce a útočníky Patrika Schicka s Tomášem Chorým. Nezařadil tam ani stopera Davida Zimu. Dal prostor nováčkům v kádru a hráčům, kteří byli na hraně. Potřeboval je vidět.
Ale teď už je úplně jiná situace. Na Sports Illustrated Stadium pro pětadvacet tisíc diváků (startuje se ve čtvrtek v osm hodin večer, v Česku budou dvě hodiny ráno) vyběhne sestava už s hlavními tvářemi. „Stoprocentně,“ přikývl kouč Koubek ještě v mediální místnosti letenského stadionu. „Neříkám, že to bude přesně ta sestava, která nastoupí proti Koreji, ale klíčoví hráči se musí také rozjet,“ přidal.
Začněme rozestavením. Pro Koubka jde teprve o čtvrtý zápas na lavičce národního týmu. Při premiéře proti Irsku vyzkoušel formaci se dvěma útočníky, v dalších dvou případech vsadil na jednoho hroťáka. Vždy však zůstal u systému se třemi stopery.
Z něj bude vycházet i na mundialu, cokoliv jiného bude překvapení. „Formace na tři stopery je fixní, ale schematické změny nevylučuju,“ poznamenal státní kouč. „I já umím hrát čtyřku a někdy ji zahraju, ale musíte si vybrat nějaký směr a jít po nějaké cestě i v této oblasti,“ doplnil.
Mezi gólmany není prostor k debatě. Jedničkou zůstane Matěj Kovář, hrdina penaltových rozstřelů v úspěšné březnové baráži. „Bylo mi nastíněno, že začnu,“ přiznal na aktuálním reprezentačním srazu. Lukáši Horníčkovi, který odchytal celé utkání proti Kosovu, patří číslo dva. Jindřich Staněk je ztotožněný s pozicí až třetího brankáře.
Ideální složení stoperského tria se dost možná objevilo pospolu už v neděli na Letné. Utkání začal na levé straně kapitán Ladislav Krejčí a uprostřed Robin Hranáč. Pozice obou hráčů je u trenéra Koubka velmi silná. Malá nejistota panuje napravo.
Proti Kosovu dostal přednost Štěpán Chaloupek, stejně tak ve finále baráže proti Dánsku. Je zjevné, že jeho současné postavení je lepší než Tomáše Holeše. Méně prostoru pravděpodobně dostane Zima, jenž vynechal v závěru sezony poslední tři utkání Slavie kvůli zdravotním problémům.
Pozitivní změna oproti minulému srazu nastala u wingbeků. Realizační tým je má konečně zdvojené. Vladimír Coufal je po vydařené sezoně v bundesligovém Hoffenheimu stále jedničkou na pravou stranu. David Douděra patří mezi adepty na oživení hry ve druhé půli.
Zajímavý miniduel se může odehrát před Krejčím. David Jurásek se po zimním přestupu do Slavie vrátil do základní sestavy české reprezentace. Jeho start proti Jižní Koreji je sice vysoce pravděpodobný, ale v zádech má možná nečekaného konkurenta. Není jím Jaroslav Zelený (kouč ho vidí spíš jako stopera).
Jde o Alexandra Sojku, jenž podle redakčních zdrojů nebyl před nedělním odletem do Ameriky ve skupině ohrožených hráčů. „Vždycky se mi líbil,“ podotkl trenér na nominační tiskovce. „Velkou předností je jeho univerzálnost, zaskočí na jakémkoliv místě v sestavě,“ dodal. Pro šampionát je variantou především na levou zálohu, kde nastoupil i proti Kosovu.
Pokud reprezentace zůstane u rozestavení s jedním hrotovým útočníkem, ve středu zálohy se bude pohybovat pouze dvojice hráčů. S téměř stoprocentní jistotou půjde o Tomáše Součka, vedle něj se může rozhodovat mezi Vladimírem Daridou a Michalem Sadílkem (pohyblivější varianta). Favoritem je první z nich. Mezi náhradníky zůstanou Lukáš Červ a Hugo Sochůrek, který „porazil“ v boji o nominaci Pavla Buchu.
Na pozici devítky má výhradní postavení Patrik Schick. V případě nasazení dvou věží nahoře k němu připadají v úvahu Chorý nebo Mojmír Chytil. Na šampionátu zřejmě už také Jan Kuchta, jenž má nakopnutý kotník.
Pod Schickem, českým kanonýrem, zbude prostor pro Pavla Šulce a Lukáše Provoda. Oba mají za sebou mimořádně vydařené sezony – první v Lyonu, druhý ve Slavii, kde prodloužil smlouvu na dalších pět let. Očekávání od nich jsou vysoká. Nahradit je mohou Denis Višinský a Adam Hložek. Zajímavé je, že plzeňský ofenzivní hráč měl v Koubkově týmu pro mundial jisté místo.
Na hraně se totiž podle informací deníku Sport a webu iSport pohyboval Hložek, který byl v jedné kategorii s Tomášem Ladrou a Christophem Kabongem. Ofenzivní hráč Hoffenheimu předvedl fantastickou první půli a nakonec přesvědčil trenérský soubor. Zbylí dva museli z kola ven, nehrály pro ně nízké hodnoty v intenzitě.
Jak nakonec bude vypadat sestava proti Jižní Koreji? Trenér Koubek jistě ladí poslední detaily.
Pravděpodobná sestava na MS:
Kovář
Chaloupek, Hranáč, Krejčí
Coufal, Souček, Darida, Jurásek
Provod, Šulc
Schick