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Tabulky MS ve fotbale 2026: jaké je pořadí skupin? Jak si vedli Češi?

Patrik Schick se k balonu mnohokrát nedostal
Patrik Schick se k balonu mnohokrát nedostalZdroj: ČTK
Fotbalisté Jižní Koreji a JAR v souboji o míč
Fotbalisté Jižní Koreji a JAR v souboji o míč
Fotbalisté Jižní Koreji a JAR v souboji o míč
Skóre proti Česku otevřel Chavez
Skóre proti Česku otevřel Chavez
Skóre proti Česku otevřel Chavez
Skóre proti Česku otevřel Chavez
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Otakar Plzák
MS fotbal 2026
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Mistrovství světa ve fotbale začalo 11. června a poběží až do 19. července. Česká reprezentace ho zahájila prohrou 1:2 proti Jižní Koreji. Ve druhém utkání skupiny A poue remizovala s Jihoafrickou republikou 1:1. Na závěr skupiny nepřidala bod ani proti Mexiku (0:3) a na turnaji skončí. Podívejte se na složení jednotlivých skupin MS ve fotbale 2026. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>

Skupina ASkupina BSkupina CSkupina D

Skupina ESkupina FSkupina GSkupina H

Skupina ISkupina JSkupina KSkupina L

Skupina A

Týmy v základní skupině A: Česko, JAR, Jižní Korea, Mexiko

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

    Program zápasů skupiny A

    Datum a časZápasDějiště
    Mexiko – JAR 2:0Mexiko
    Jižní Korea – ČESKO 2:1Guadalajara
    ČESKO – JAR 1:1Atlanta
    Mexiko – Jižní Korea 1:0Guadalajara
    ČESKO – Mexiko 0:3Mexiko
    JAR – Jižní Korea 1:0Monterrey

    Skupina B

    Týmy v základní skupině B: Kanada, Bosna a Herzegovina, Švýcarsko, Katar

    #TýmZVRPSkóreB
    1Švýcarsko32107:37
    2Kanada31118:34
    3Bosna31115:64
    4Katar30122:101

      Program zápasů skupiny B

      Datum a časZápasDějiště
      Kanada – Bosna 1:1Toronto
      Katar – Švýcarsko 1:1San Francisco
      Švýcarsko – Bosna 4:1Los Angeles
      Kanada – Katar 6:0Vancouver
      Švýcarsko – Kanada 2:1Vancouver
      Bosna – Katar 3:1Seattle

      Skupina C

      Týmy v základní skupině C: Brazílie, Maroko, Haiti, Skotsko

      #TýmZVRPSkóreB
      1Brazílie32107:17
      2Maroko32106:37
      3Skotsko31021:43
      4Haiti30032:80

        Program zápasů skupiny C

        Datum a časZápasDějiště
        Brazílie – Maroko 1:1New York/New Jersey
        Haiti – Skotsko 0:1Boston
        Skotsko – Maroko 0:1Boston
        Brazílie – Haiti 3:0Filadelfie
        Skotsko – Brazílie 0:3Miami
        Maroko – Haiti 4:2Atlanta

        Skupina D

        Týmy v základní skupině D: USA, Paraguay, Austrálie, Turecko

        #TýmZVRPSkóreB
        1USA22006:16
        2Austrálie21012:23
        3Paraguay21012:43
        4Turecko20020:30

          Program zápasů skupiny D

          Datum a časZápasDějiště
          USA – Paraguay 4:1Los Angeles
          Austrálie – Turecko 2:0Vancouver
          USA – Austrálie 2:0Seattle
          20. 6. 2026 (05:00)Turecko – Paraguay 0:1San Francisco
          Turecko – USALos Angeles
          Paraguay – AustrálieSan Francisco

          Skupina E

          Týmy v základní skupině E: Německo, Curacao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor

          #TýmZVRPSkóreB
          1Německo22009:26
          2Pobřeží slonoviny21012:23
          3Ekvádor20110:11
          4Curaçao20111:71

            Program zápasů skupiny E

            Datum a časZápasDějiště
            Německo – Curacao 7:1Houston
            Pobřeží slonoviny – Ekvádor 1:0Filadelfie
            Německo – Pobřeží slonoviny 2:1Toronto
            Ekvádor – Curacao 0:0Kansas City
            Ekvádor – NěmeckoNew York/New Jersey
            Curacao – Pobřeží slonovinyFiladelfie

            Skupina F

            Týmy v základní skupině F: Nizozemsko, Japonsko, Švédsko, Tunisko

            #TýmZVRPSkóreB
            1Nizozemsko21107:34
            2Japonsko21106:24
            3Švédsko21016:63
            4Tunisko20021:90

              Program zápasů skupiny F

              Datum a časZápasDějiště
              Nizozemsko – Japonsko 2:2Dallas
              Švédsko – Tunisko 5:1Monterrey
              Nizozemsko – Švédsko 5:1Houston
              21. 6. 2026 (06:00)Tunisko – Japonsko 0:4Monterrey
              Tunisko – NizozemskoKansas City
              Japonsko – ŠvédskoDallas

              Skupina G

              Týmy v základní skupině G: Belgie, Egypt, Írán, Nový Zéland

              #TýmZVRPSkóreB
              1Egypt21104:24
              2Írán20202:22
              3Belgie20201:12
              4Nový Zéland20113:51

                Program zápasů skupiny G

                Datum a časZápasDějiště
                Belgie – Egypt 1:1Seattle
                Írán – N. Zéland 2:2Los Angeles
                Belgie – Írán 0:0Los Angeles
                Nový Zéland – Egypt 1:3Vancouver
                Nový Zéland – BelgieSeattle
                Egypt – ÍránVancouver

                Skupina H

                Týmy v základní skupině H: Španělsko, Kapverdy, Saúdská Arábie, Uruguay

                #TýmZVRPSkóreB
                1Španělsko21104:04
                2Uruguay20203:32
                3Kapverdy20202:22
                4Saúdská Arábie20111:51

                  Program zápasů skupiny H

                  Datum a časZápasDějiště
                  Španělsko – Kapverdy 0:0Atlanta
                  S. Arábie – Uruguay 1:1Miami
                  Španělsko – S. Arábie 4:0Atlanta
                  Uruguay – Kapverdy 2:2Miami
                  Uruguay – ŠpanělskoGuadalajara
                  Kapverdy – Saúdská ArábieHouston

                  Skupina I

                  Týmy v základní skupině I: Francie, Senegal, Irák, Norsko

                  #TýmZVRPSkóreB
                  1Francie22006:16
                  2Norsko22007:36
                  3Senegal20023:60
                  4Irák20021:70

                    Program zápasů skupiny I

                    Datum a časZápasDějiště
                    Francie – Senegal 3:1New York/New Jersey
                    Irák – Norsko 1:4Boston
                    Francie – Irák 3:0Filadelfie
                    Norsko – Senegal 3:2New York/New Jersey
                    Norsko – FrancieBoston
                    Senegal – IrákToronto

                    Skupina J

                    Týmy v základní skupině J: Argentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko

                    #TýmZVRPSkóreB
                    1Argentina22005:06
                    2Rakousko21013:33
                    3Alžírsko21012:43
                    4Jordánsko20022:50

                      Program zápasů skupiny J

                      Datum a časZápasDějiště
                      Argentina – Alžírsko 3:0Kansas City
                      Rakousko – Jordánsko 3:1San Francisco
                      Argentina – Rakousko 2:0Dallas
                      Jordánsko – Alžírsko 1:2San Francisco
                      Jordánsko – ArgentinaDallas
                      Alžírsko – RakouskoKansas City

                      Skupina K

                      Týmy v základní skupině K: Portugalsko, Kongo, Uzbekistán, Kolumbie

                      #TýmZVRPSkóreB
                      1Kolumbie22004:16
                      2Portugalsko21106:14
                      3DR Kongo20111:21
                      4Uzbekistán20021:80

                        Program zápasů skupiny K

                        Datum a časZápasDějiště
                        Portugalsko – Kongo 1:1Houston
                        Uzbekistán – Kolumbie 1:3Mexiko
                        Portugalsko – Uzbekistán 5:0Houston
                        Kolumbie – Kongo 1:0Guadalajara
                        Kolumbie – PortugalskoMiami
                        Kongo – UzbekistánAtlanta

                        Skupina L

                        Týmy v základní skupině L: Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama

                        #TýmZVRPSkóreB
                        1Anglie21104:24
                        2Ghana21101:04
                        3Chorvatsko21013:43
                        4Panama20020:20

                          Program zápasů skupiny L

                          Datum a časZápasDějiště
                          Anglie – Chorvatsko 4:2Dallas
                          Ghana – Panama 1:0Toronto
                          Anglie – Ghana 0:0Boston
                          Panama – Chorvatsko 0:1Toronto
                          Panama – AnglieNew York/New Jersey
                          Chorvatsko – GhanaFiladelfie

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