Tabulky MS ve fotbale 2026: jaké je pořadí skupin? Jak si vedli Češi?
Mistrovství světa ve fotbale začalo 11. června a poběží až do 19. července. Česká reprezentace ho zahájila prohrou 1:2 proti Jižní Koreji. Ve druhém utkání skupiny A poue remizovala s Jihoafrickou republikou 1:1. Na závěr skupiny nepřidala bod ani proti Mexiku (0:3) a na turnaji skončí. Podívejte se na složení jednotlivých skupin MS ve fotbale 2026. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE >>>
Skupina A – Skupina B – Skupina C – Skupina D
Skupina E – Skupina F – Skupina G – Skupina H
Skupina I – Skupina J – Skupina K – Skupina L
Skupina A
Týmy v základní skupině A: Česko, JAR, Jižní Korea, Mexiko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|3
|3
|0
|0
|6:0
|9
|2
JAR
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|3
Již. Korea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|4
Česko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Program zápasů skupiny A
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Mexiko – JAR 2:0
|Mexiko
|Jižní Korea – ČESKO 2:1
|Guadalajara
|ČESKO – JAR 1:1
|Atlanta
|Mexiko – Jižní Korea 1:0
|Guadalajara
|ČESKO – Mexiko 0:3
|Mexiko
|JAR – Jižní Korea 1:0
|Monterrey
Skupina B
Týmy v základní skupině B: Kanada, Bosna a Herzegovina, Švýcarsko, Katar
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|2
Kanada
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|3
Bosna
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|4
Katar
|3
|0
|1
|2
|2:10
|1
Program zápasů skupiny B
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Kanada – Bosna 1:1
|Toronto
|Katar – Švýcarsko 1:1
|San Francisco
|Švýcarsko – Bosna 4:1
|Los Angeles
|Kanada – Katar 6:0
|Vancouver
|Švýcarsko – Kanada 2:1
|Vancouver
|Bosna – Katar 3:1
|Seattle
Skupina C
Týmy v základní skupině C: Brazílie, Maroko, Haiti, Skotsko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2
Maroko
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|3
Skotsko
|3
|1
|0
|2
|1:4
|3
|4
Haiti
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
Program zápasů skupiny C
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Brazílie – Maroko 1:1
|New York/New Jersey
|Haiti – Skotsko 0:1
|Boston
|Skotsko – Maroko 0:1
|Boston
|Brazílie – Haiti 3:0
|Filadelfie
|Skotsko – Brazílie 0:3
|Miami
|Maroko – Haiti 4:2
|Atlanta
Skupina D
Týmy v základní skupině D: USA, Paraguay, Austrálie, Turecko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
USA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Austrálie
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4
Turecko
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
Program zápasů skupiny D
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|USA – Paraguay 4:1
|Los Angeles
|Austrálie – Turecko 2:0
|Vancouver
|USA – Austrálie 2:0
|Seattle
|20. 6. 2026 (05:00)
|Turecko – Paraguay 0:1
|San Francisco
|Turecko – USA
|Los Angeles
|Paraguay – Austrálie
|San Francisco
Skupina E
Týmy v základní skupině E: Německo, Curacao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Pobřeží slonoviny
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|3
Ekvádor
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|4
Curaçao
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
Program zápasů skupiny E
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Německo – Curacao 7:1
|Houston
|Pobřeží slonoviny – Ekvádor 1:0
|Filadelfie
|Německo – Pobřeží slonoviny 2:1
|Toronto
|Ekvádor – Curacao 0:0
|Kansas City
|Ekvádor – Německo
|New York/New Jersey
|Curacao – Pobřeží slonoviny
|Filadelfie
Skupina F
Týmy v základní skupině F: Nizozemsko, Japonsko, Švédsko, Tunisko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|2
|1
|1
|0
|7:3
|4
|2
Japonsko
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|3
Švédsko
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|4
Tunisko
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
Program zápasů skupiny F
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Nizozemsko – Japonsko 2:2
|Dallas
|Švédsko – Tunisko 5:1
|Monterrey
|Nizozemsko – Švédsko 5:1
|Houston
|21. 6. 2026 (06:00)
|Tunisko – Japonsko 0:4
|Monterrey
|Tunisko – Nizozemsko
|Kansas City
|Japonsko – Švédsko
|Dallas
Skupina G
Týmy v základní skupině G: Belgie, Egypt, Írán, Nový Zéland
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Egypt
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Írán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|3
Belgie
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|4
Nový Zéland
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
Program zápasů skupiny G
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Belgie – Egypt 1:1
|Seattle
|Írán – N. Zéland 2:2
|Los Angeles
|Belgie – Írán 0:0
|Los Angeles
|Nový Zéland – Egypt 1:3
|Vancouver
|Nový Zéland – Belgie
|Seattle
|Egypt – Írán
|Vancouver
Skupina H
Týmy v základní skupině H: Španělsko, Kapverdy, Saúdská Arábie, Uruguay
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|1
|1
|0
|4:0
|4
|2
Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|3
Kapverdy
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|4
Saúdská Arábie
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
Program zápasů skupiny H
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Španělsko – Kapverdy 0:0
|Atlanta
|S. Arábie – Uruguay 1:1
|Miami
|Španělsko – S. Arábie 4:0
|Atlanta
|Uruguay – Kapverdy 2:2
|Miami
|Uruguay – Španělsko
|Guadalajara
|Kapverdy – Saúdská Arábie
|Houston
Skupina I
Týmy v základní skupině I: Francie, Senegal, Irák, Norsko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|2
Norsko
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|3
Senegal
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
|4
Irák
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
Program zápasů skupiny I
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Francie – Senegal 3:1
|New York/New Jersey
|Irák – Norsko 1:4
|Boston
|Francie – Irák 3:0
|Filadelfie
|Norsko – Senegal 3:2
|New York/New Jersey
|Norsko – Francie
|Boston
|Senegal – Irák
|Toronto
Skupina J
Týmy v základní skupině J: Argentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Rakousko
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3
Alžírsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4
Jordánsko
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
Program zápasů skupiny J
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Argentina – Alžírsko 3:0
|Kansas City
|Rakousko – Jordánsko 3:1
|San Francisco
|Argentina – Rakousko 2:0
|Dallas
|Jordánsko – Alžírsko 1:2
|San Francisco
|Jordánsko – Argentina
|Dallas
|Alžírsko – Rakousko
|Kansas City
Skupina K
Týmy v základní skupině K: Portugalsko, Kongo, Uzbekistán, Kolumbie
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kolumbie
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2
Portugalsko
|2
|1
|1
|0
|6:1
|4
|3
DR Kongo
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4
Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
Program zápasů skupiny K
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Portugalsko – Kongo 1:1
|Houston
|Uzbekistán – Kolumbie 1:3
|Mexiko
|Portugalsko – Uzbekistán 5:0
|Houston
|Kolumbie – Kongo 1:0
|Guadalajara
|Kolumbie – Portugalsko
|Miami
|Kongo – Uzbekistán
|Atlanta
Skupina L
Týmy v základní skupině L: Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Ghana
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3
Chorvatsko
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|4
Panama
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
Program zápasů skupiny L
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Anglie – Chorvatsko 4:2
|Dallas
|Ghana – Panama 1:0
|Toronto
|Anglie – Ghana 0:0
|Boston
|Panama – Chorvatsko 0:1
|Toronto
|Panama – Anglie
|New York/New Jersey
|Chorvatsko – Ghana
|Filadelfie