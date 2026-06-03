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Tabulky MS ve fotbale 2026: jaké je pořadí skupin? Jak si vedou Češi?

Česká jedenáctka pro zápas s Kosovem
Česká jedenáctka pro zápas s KosovemZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Česká radost po trefě Adama Hložka
Ladislav Krejčí na děkovačce po utkání s Kosovem
Reprezentační trenér Miroslav Koubek
Hugo Sochůrek s Ladislavem Krejčím po zápase s Kosovem
Hugo Sochůrek v akci za reprezentaci proti Kosovu
Takhle vypadá podrobný program skupiny A na MS ve fotbale 2026
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Otakar Plzák
MS fotbal 2026
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Mistrovství světa ve fotbale začíná 11. června a poběží až do 19. července. Česká fotbalová reprezentace se podívá do skupiny A, ve které se postaví Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Podívejte se na složení jednotlivých skupin MS ve fotbale 2026. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE>>>

Skupina ASkupina BSkupina CSkupina D

Skupina ESkupina FSkupina GSkupina H

Skupina ISkupina JSkupina KSkupina L

Skupina A

Týmy v základní skupině A: Česko, JAR, Jižní Korea, Mexiko

#TýmZVRPSkóreB
1Česko00000:00
2Jihoafrická republika00000:00
3Již. Korea00000:00
4Mexiko00000:00

    Program zápasů skupiny A

    Datum a časZápasDějiště
    Mexiko – JARMexiko
    Korea – ČESKOGuadalajara
    ČESKO – JARAtlanta
    Mexiko – KoreaGuadalajara
    ČESKO – MexikoMexiko
    JAR – KoreaMonterrey

    Skupina B

    Týmy v základní skupině B: Kanada, Bosna a Herzegovina, Švýcarsko, Katar

    #TýmZVRPSkóreB
    1Bosna00000:00
    2Kanada00000:00
    3Katar00000:00
    4Švýcarsko00000:00

      Program zápasů skupiny B

      Datum a časZápasDějiště
      Kanada – BosnaToronto
      Katar – ŠvýcarskoSan Francisco
      Švýcarsko – BosnaLos Angeles
      Kanada – KatarVancouver
      Švýcarsko – KanadaVancouver
      Bosna – KatarSeattle

      Skupina C

      Týmy v základní skupině C: Brazílie, Maroko, Haiti, Skotsko

      #TýmZVRPSkóreB
      1Brazílie00000:00
      2Haiti00000:00
      3Maroko00000:00
      4Skotsko00000:00

        Program zápasů skupiny C

        Datum a časZápasDějiště
        Brazílie – MarokoNew York/New Jersey
        Haiti – SkotskoBoston
        Skotsko – MarokoBoston
        Brazílie – HaitiFiladelfie
        Skotsko – BrazílieMiami
        Maroko – HaitiAtlanta

        Skupina D

        Týmy v základní skupině D: USA, Paraguay, Austrálie, Turecko

        #TýmZVRPSkóreB
        1Austrálie00000:00
        2Paraguay00000:00
        3Turecko00000:00
        4USA00000:00

          Program zápasů skupiny D

          Datum a časú)=édwf sc oipcZápasDějiště
          USA – ParaguayLos Angeles
          Austrálie – TureckoVancouver
          Turecko – ParaguaySan Francisco
          USA – AustrálieSeattle
          Turecko – USALos Angeles
          Paraguay – AustrálieSan Francisco

          Skupina E

          Týmy v základní skupině E: Německo, Curacao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor

          #TýmZVRPSkóreB
          1Curaçao00000:00
          2Ekvádor00000:00
          3Německo00000:00
          4Pobřeží slonoviny00000:00

            Program zápasů skupiny E

            Datum a časZápasDějiště
            Německo – CuracaoHouston
            P. slonoviny – EkvádorFiladelfie
            Německo – P. slonovinyToronto
            Ekvádor – CuracaoKansas City
            Ekvádor – NěmeckoNew York/New Jersey
            Curacao – P. slonovinyFiladelfie

            Skupina F

            Týmy v základní skupině F: Nizozemsko, Japonsko, Švédsko, Tunisko

            #TýmZVRPSkóreB
            1Japonsko00000:00
            2Nizozemsko00000:00
            3Švédsko00000:00
            4Tunisko00000:00

              Program zápasů skupiny F

              Datum a časZápasDějiště
              Nizozemsko – JaponskoDallas
              Švédsko – TuniskoMonterrey
              Tunisko – JaponskoMonterrey
              Nizozemsko – ŠvédskoHouston
              Tunisko – NizozemskoKansas City
              Japonsko – ŠvédskoDallas

              Skupina G

              Týmy v základní skupině G: Belgie, Egypt, Írán, Nový Zéland

              #TýmZVRPSkóreB
              1Belgie00000:00
              2Egypt00000:00
              3Írán00000:00
              4Nový Zéland00000:00

                Program zápasů skupiny G

                Datum a časZápasDějiště
                Belgie – EgyptSeattle
                Írán – N. ZélandLos Angeles
                Belgie – ÍránLos Angeles
                Nový Zéland – EgyptVancouver
                Nový Zéland – BelgieSeattle
                Egypt – ÍránVancouver

                Skupina H

                Týmy v základní skupině H: Španělsko, Kapverdy, Saúdská Arábie, Uruguay

                #TýmZVRPSkóreB
                1Kapverdy00000:00
                2Saúdská Arábie00000:00
                3Španělsko00000:00
                4Uruguay00000:00

                  Program zápasů skupiny H

                  Datum a časZápasDějiště
                  Španělsko – KapverdyAtlanta
                  S. Arábie – UruguayMiami
                  Španělsko – S. ArábieAtlanta
                  Uruguay – KapverdyMiami
                  Uruguay – ŠpanělskoGuadalajara
                  Kapverdy – Saúdská ArábieHouston

                  Skupina I

                  Týmy v základní skupině I: Francie, Senegal, Irák, Norsko

                  #TýmZVRPSkóreB
                  1Francie00000:00
                  2Irák00000:00
                  3Norsko00000:00
                  4Senegal00000:00

                    Program zápasů skupiny I

                    Datum a časZápasDějiště
                    Francie – SenegalNew York/New Jersey
                    Irák – NorskoBoston
                    Francie – IrákFiladelfie
                    Norsko – SenegalNew York/New Jersey
                    Norsko – FrancieBoston
                    Senegal – IrákToronto

                    Skupina J

                    Týmy v základní skupině J: Argentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko

                    #TýmZVRPSkóreB
                    1Alžírsko00000:00
                    2Argentina00000:00
                    3Jordánsko00000:00
                    4Rakousko00000:00

                      Program zápasů skupiny J

                      Datum a časZápasDějiště
                      Argentina – AlžírskoKansas City
                      Rakousko – JordánskoSan Francisco
                      Argentina – AlžírskoDallas
                      Jordánsko – AlžírskoSan Francisco
                      Jordánsko – ArgentinaDallas
                      Alžírsko – RakouskoKansas City

                      Skupina K

                      Týmy v základní skupině K: Portugalsko, Kongo, Uzbekistán, Kolumbie

                      #TýmZVRPSkóreB
                      1DR Kongo00000:00
                      2Kolumbie00000:00
                      3Portugalsko00000:00
                      4Uzbekistán00000:00

                        Program zápasů skupiny K

                        Datum a časZápasDějiště
                        Portugalsko – KongoHouston
                        Uzbekistán – KolumbieMexiko
                        Portugalsko – UzbekistánHouston
                        Kolumbie – KongoGuadalajara
                        Kolumbie – PortugalskoMiami
                        Kongo – UzbekistánAtlanta

                        Skupina L

                        Týmy v základní skupině L: Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama

                        #TýmZVRPSkóreB
                        1Anglie00000:00
                        2Ghana00000:00
                        3Chorvatsko00000:00
                        4Panama00000:00

                          Program zápasů skupiny L

                          Datum a časZápasDějiště
                          Anglie – ChorvatskoDallas
                          Ghana – PanamaToronto
                          Anglie – GhanaBoston
                          Panama – ChorvatskoToronto
                          Panama – AnglieNew York/New Jersey
                          Chorvatsko – GhanaFiladelfie

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