Tabulky MS ve fotbale 2026: jaké je pořadí skupin? Jak si vedou Češi?
Mistrovství světa ve fotbale začíná 11. června a poběží až do 19. července. Česká fotbalová reprezentace se podívá do skupiny A, ve které se postaví Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Podívejte se na složení jednotlivých skupin MS ve fotbale 2026. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE>>>
Skupina A – Skupina B – Skupina C – Skupina D
Skupina E – Skupina F – Skupina G – Skupina H
Skupina I – Skupina J – Skupina K – Skupina L
Skupina A
Týmy v základní skupině A: Česko, JAR, Jižní Korea, Mexiko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Jihoafrická republika
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Již. Korea
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Mexiko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny A
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Mexiko – JAR
|Mexiko
|Korea – ČESKO
|Guadalajara
|ČESKO – JAR
|Atlanta
|Mexiko – Korea
|Guadalajara
|ČESKO – Mexiko
|Mexiko
|JAR – Korea
|Monterrey
Skupina B
Týmy v základní skupině B: Kanada, Bosna a Herzegovina, Švýcarsko, Katar
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bosna
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Kanada
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Katar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny B
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Kanada – Bosna
|Toronto
|Katar – Švýcarsko
|San Francisco
|Švýcarsko – Bosna
|Los Angeles
|Kanada – Katar
|Vancouver
|Švýcarsko – Kanada
|Vancouver
|Bosna – Katar
|Seattle
Skupina C
Týmy v základní skupině C: Brazílie, Maroko, Haiti, Skotsko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brazílie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Haiti
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Maroko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Skotsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny C
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Brazílie – Maroko
|New York/New Jersey
|Haiti – Skotsko
|Boston
|Skotsko – Maroko
|Boston
|Brazílie – Haiti
|Filadelfie
|Skotsko – Brazílie
|Miami
|Maroko – Haiti
|Atlanta
Skupina D
Týmy v základní skupině D: USA, Paraguay, Austrálie, Turecko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Austrálie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Turecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
USA
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny D
|Datum a časú)=édwf sc oipc
|Zápas
|Dějiště
|USA – Paraguay
|Los Angeles
|Austrálie – Turecko
|Vancouver
|Turecko – Paraguay
|San Francisco
|USA – Austrálie
|Seattle
|Turecko – USA
|Los Angeles
|Paraguay – Austrálie
|San Francisco
Skupina E
Týmy v základní skupině E: Německo, Curacao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Ekvádor
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Německo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Pobřeží slonoviny
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny E
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Německo – Curacao
|Houston
|P. slonoviny – Ekvádor
|Filadelfie
|Německo – P. slonoviny
|Toronto
|Ekvádor – Curacao
|Kansas City
|Ekvádor – Německo
|New York/New Jersey
|Curacao – P. slonoviny
|Filadelfie
Skupina F
Týmy v základní skupině F: Nizozemsko, Japonsko, Švédsko, Tunisko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Japonsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Nizozemsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Tunisko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny F
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Nizozemsko – Japonsko
|Dallas
|Švédsko – Tunisko
|Monterrey
|Tunisko – Japonsko
|Monterrey
|Nizozemsko – Švédsko
|Houston
|Tunisko – Nizozemsko
|Kansas City
|Japonsko – Švédsko
|Dallas
Skupina G
Týmy v základní skupině G: Belgie, Egypt, Írán, Nový Zéland
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Belgie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Egypt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Írán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Nový Zéland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny G
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Belgie – Egypt
|Seattle
|Írán – N. Zéland
|Los Angeles
|Belgie – Írán
|Los Angeles
|Nový Zéland – Egypt
|Vancouver
|Nový Zéland – Belgie
|Seattle
|Egypt – Írán
|Vancouver
Skupina H
Týmy v základní skupině H: Španělsko, Kapverdy, Saúdská Arábie, Uruguay
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kapverdy
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Saúdská Arábie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Španělsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny H
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Španělsko – Kapverdy
|Atlanta
|S. Arábie – Uruguay
|Miami
|Španělsko – S. Arábie
|Atlanta
|Uruguay – Kapverdy
|Miami
|Uruguay – Španělsko
|Guadalajara
|Kapverdy – Saúdská Arábie
|Houston
Skupina I
Týmy v základní skupině I: Francie, Senegal, Irák, Norsko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Irák
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Senegal
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny I
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Francie – Senegal
|New York/New Jersey
|Irák – Norsko
|Boston
|Francie – Irák
|Filadelfie
|Norsko – Senegal
|New York/New Jersey
|Norsko – Francie
|Boston
|Senegal – Irák
|Toronto
Skupina J
Týmy v základní skupině J: Argentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Alžírsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Argentina
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Jordánsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Rakousko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny J
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Argentina – Alžírsko
|Kansas City
|Rakousko – Jordánsko
|San Francisco
|Argentina – Alžírsko
|Dallas
|Jordánsko – Alžírsko
|San Francisco
|Jordánsko – Argentina
|Dallas
|Alžírsko – Rakousko
|Kansas City
Skupina K
Týmy v základní skupině K: Portugalsko, Kongo, Uzbekistán, Kolumbie
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
DR Kongo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Kolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Portugalsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Uzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny K
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Portugalsko – Kongo
|Houston
|Uzbekistán – Kolumbie
|Mexiko
|Portugalsko – Uzbekistán
|Houston
|Kolumbie – Kongo
|Guadalajara
|Kolumbie – Portugalsko
|Miami
|Kongo – Uzbekistán
|Atlanta
Skupina L
Týmy v základní skupině L: Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Ghana
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Chorvatsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Panama
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Program zápasů skupiny L
|Datum a čas
|Zápas
|Dějiště
|Anglie – Chorvatsko
|Dallas
|Ghana – Panama
|Toronto
|Anglie – Ghana
|Boston
|Panama – Chorvatsko
|Toronto
|Panama – Anglie
|New York/New Jersey
|Chorvatsko – Ghana
|Filadelfie