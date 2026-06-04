Zkušenosti vs. forma: tři klíčové bitvy o místo v základní sestavě. Na koho ukáže Koubek?
Holeš, nebo Chaloupek? Darida, nebo Sadílek? Jurásek, nebo Sojka? Česká reprezentace vstupuje do světového šampionátu s několika otevřenými otázkami. Rozebrali jsme nejzajímavější souboje o základní jedenáctku a argumenty, které hrají pro oba kandidáty. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Obránci
Štěpán Chaloupek (23)
Klub:SK Slavia Praha
Pozice: stoper
Zápasy v reprezentaci: 4
Účast na velkých turnajích: žádná
Aktuální forma: Co se týče produktivity, nezadá si s nejvyhlášenějšími útočnými esy. V nadstavbové části, kdy Slavia šturmovala za titulem, skóroval čtyřikrát ve čtyřech duelech. Na obránce jde o unikátní sbírku gólových děl. V základní sestavě se objevil i v přípravě s Kosovem, hbití útočníci mu však dělali problém. Podobně jako Höjlund v baráži.
Proč by měl být v sestavě: Protože je nesmírně silný v obou boxech. Umí brance zabránit, rivala nepustit do koncovky. Na druhé straně zeleného obdélníku zase prokazuje nadání najít si balon a skórovat. Přesně takovou hráčskou typologii bude Koubek potřebovat v zahajovacím duelu MS.
Obránci
Tomáš Holeš (33)
Klub: SK Slavia Praha
Pozice: stoper
Zápasy v reprezentaci: 40
Účast na velkých turnajích: EURO 2020, 2024
Aktuální forma: Se Slavií vyválčil titul, k obhajobě pomohl nadprůměrnými výkony. Na jaře neslezl ze hřiště, pro Trpišovského je extrémně důležitým hráčem. Dvakrát chyběl v Hradci Králové a sešívaní pokaždé klopili hlavy. I to ukazuje na jeho nepostradatelnost. V nadstavbě poslední dva zápasy nehrál. Po krátké dovolené naskočil na poločas proti Kosovu, práce moc neměl.
Proč by měl být v sestavě: Protože týmu dává stabilitu, minimálně kiksuje. Patří mezi nejzkušenější borce Koubkova kádru. Na vlastní kůži zažil dvě mistrovství Evropy – jedno úspěšné, druhé neúspěšné. Z ničeho se nepodělá. Na Korejce by mohl platit jeho silový styl hry.
Záložníci
Vladimír Darida (35)
Klub:FC Hradec Králové
Pozice: střední záložník
Zápasy v reprezentaci: 78
Účast na velkých turnajích: EURO 2016, 2020, 2024
Aktuální forma: Doslova výtečná. Celou sezonu si držel neuvěřitelně vysokou úroveň, trenérem Trpišovským byl označen za jednoho ze tří MVP ligy, pro hradeckého kouče Horejše byl nejlepším hráčem sezony. Votroky dovedl po jednatřiceti letech do pohárů, pod historickým úspěchem je podepsán jedenácti góly.
Proč by měl být v sestavě: Protože myšlenkovou variabilitou, rozvahou a klidem umí zapůsobit na mužstvo. Mohl by uvolnit ruce Součkovi. Zároveň si najít vhodnou chvíli pro zakončení a duel s Koreou rozhodnout. Platí u něj, co u Holeše – je stabilní. Takoví machři jsou v sestavě potřeba.
Záložnici
Michal Sadílek (27)
Klub: SK Slavia Praha
Pozice: střední záložník
Zápasy v reprezentaci: 34
Účast na velkých turnajích: EURO 2020
Aktuální forma: Na podzim nastoupil do vlaku, postupně se procpal až do řídící kabiny. Zejména v první polovině jarní části byl naprosto dominantní a tuny tvrdé práce pomohl Slavii k titulu. Pak trochu slevil, což ale neznamená, že hrál špatně. Naopak. Level si držel více než solidní. To platilo až do konce ligového ročníku.
Proč by měl být v sestavě: Protože je mobilní, pohybuje se v mnoha sektorech, ale neztrácí v nich hlavu. Vždycky ví, kam se vydat, aby situace byla bezpečná, a on neohrozil tým. Takové vlastnosti trenéři zbožňují. Plusem je velká kvalita při zahrávání standardních situací. Ve Slavii to vědí.
Wingbeci
David Jurásek (25)
Klub: SK Slavia Praha
Pozice: levý wingbek
Zápasy v reprezentaci: 17
Účast na velkých turnajích: EURO 2024
Aktuální forma: Špičkový nástup do jara, pak mírný pokles výkonnosti, ale v nadstavbě zase forma vyskočila do vysokých pater. Kdo viděl poslední ligu proti Plzni, musel na Juráskovi nechat oči. Rychlý, agresivní, průbojný a přesný v ofenzivních prostorech. V baterii má dostatek energie, což ukázal proti Kosovu.
Proč by měl být v sestavě: Protože má fazonu. Rychlá vlákna fungují na sto procent, mozek taky. Bonusem je nejlepší centr do útočného boxu z celého týmu. Je sehraný s Provodem i s dalšímí slávisty. To je další argument, proč by měl být proti Koreji v sestavě.
Wingbeci
Alexander Sojka (23)
Klub:Viktoria Plzeň
Pozice: levý wingbek, univerzál
Zápasy v reprezentaci: 1
Účast na velkých turnajích: žádná
Aktuální forma: Bez připomínek. Po vykoupení z Hradce dostával v Plzni dost příležitostí se ukázat. Taky na vícero postech. Všechny role zvládl s vyznamenáním. Na turnaj jede jako jeden z nováčků, ale aktuální forma mu může otevřít dveře do základu.
Proč by měl být v sestavě: Protože je univerzálním vojákem, s nímž můžete šíbovat podle potřeby a vývoje hry. Takoví chlápci se hodí. Obzvlášť s argumentací vyváženosti obou herních složek – ofenzivy a defenzivy. Co se musí brát do úvahy: Koubek má pro Sojku slabost a nebojí se překvapení v sestavě.