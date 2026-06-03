Koubek: Guatemalu nepodceňovat, umí udeřit. Proč chyběl na baseballu? Jel bych, ale…
PŘÍMO Z USA | Zapomeňte na Kosovo, které bylo pro některé hráče vstupenkou na mundial. Je tady generálka na mistrovství světa. Češi se v New Jersey v pátek ve dvě hodiny ráno českého času utkají s Guatemalou, do akce by se měly dostat už i největší hvězdy, které minule odpočívaly. „Já už jsem připravený na devadesát procent, v den zápasu budu na sto. To je ideální,“ usmíval se trenér reprezentace Miroslav Koubek. Program MS ve fotbale 2026 >>>
Ale na baseballovém zápase Yankees v New Yorku s týmem jste nebyl. Proč?
„Mně řekli, že pro realizák nejsou lístky. Já bych jel! (úsměv) Na druhou stranu je všechno špatné pro něco dobré, takže jsem mohl trošičku srovnávat spánkový deficit. Dal jsem si šlofíka.“
Vypadáte spokojeně.
„Podmínky jsou velmi dobré, jsem absolutně spokojený. Hotel, délka trasy na trénink, kvalita hřiště, sympatičtí novináři čeští... Nemůžu si stěžovat. Navíc jsme až na Kuchtiče zdraví. Zatím. Raději zaťukáme na dřevo. Takže všechno je v pořádku. Kuchaře máme dokonce dva, nestrádáme chuťově, výběrem a sortimentem ani kvalitou.“
S Janem Kuchtou to vypadá pořád stejně?
„Podle lékařů, jak to diagnostikovali, to není nic vážného. Nic se ale nehojí za dva dny po zápase, nějaký čas ještě bude potřeba, aby mohl jít do zátěže. Nemá to být nic na dlouho, lékaři potvrdili, že rentgen a sono byly příznivé. Je to tak správně, podle nich je to otázka dnů.“
A otázkou kolika dnů je dostat do správné mentální pohody hráče, kteří třeba za sebou nemají úspěšnou sezonu?
„Když hrajete na mistrovství světa, všechno, co bylo v sezoně i na jejím konci, musíte hodit za hlavu. A kluci to za hlavu hodili. Od první chvíle cítím slavnostní atmosféru a natěšenost na výzvu, která nás čeká. Síla motivace určitě přehluší trable ze sezony, které třeba hráči prožili.“
Při svém nástupu jste mluvil o nutnosti potlačit ega hráčů ve prospěch týmu. Pořád to platí?
„Po prvních vstupních informacích, co budeme jako realizák a já jako hlavní trenér požadovat, byl na to brán velký zřetel. Nicméně velkým testem byla baráž, kluci v tomto testu těchto dobrých vlastností, bez kterých se žádný dobrý tým neobejde, obstáli. Ted už není potřeba na buben tolik tlouct, kluci v tom módu jedou dál. Vědí, že kdyby se někde odbočilo, jsme ve střehu. To musí být.“
Nicméně individuální pohovory asi taky ještě budete absolvovat, ne?
„Teď to všechno bylo narychlo, každý je ještě trošku unavený. V Dallasu tyto aktivity a záležitosti přijdou víc na přetřes. Teď se upínáme na Guatemalu, kluci dostali informace a videomateriály, abychom věděli, s kým máme tu čest. Jinak hlavním motivem bylo rozhýbat se, rozkoukat, dát se do pořádku. Jdeme krok po kroku, na Koreu se vrhneme až v Dallasu.“
Guatemala je tedy jaký soupeř?
„Je to takový jihomareický styl. Jsou to techničtí hráči, kteří mají až neočekávané akce, hlavně v útočné fázi jsou nebezpeční. Volí nestandardní zajímavá řešení. Je to soupeř, který umí hrát fotbal a umí udeřit. Jsou dobří na balonu. Pro nás by zase měla mluvit taková ta evropská rutina a organizovanost. Věřím, že tyhle zbraně na ně mohou platit, my se bez nich neobejdeme. Vždycky je musíme mít v arzenálu, když jdeme do bitvy. Guatemalu nelze podcenit. Někdy sice třeba prohrají prohráli vyšším rozdílem, například s Alžírskem 0:7, ale zápas jsme viděli a půl hodiny to bylo vyrovnané. Potom brankář udělal dvě fatální chyby a všechno se zkreslilo, protože se položili. Jinak ale pozlobili třeba i USA, hráli velice dobře i s dalšími silnými zeměmi. Zajímavý, nelehký soupeř.“
Bude se sestava blížit té tzv. ideální, která nastoupí proti Koreji?
„Asi jste si všimli, že s Kosovem někteří zkušenější hráči, kteří do toho mají hodně za sebou, neměli takovou zátěž. Teď to zase musíme vzít z druhého konce, to znamená, že tyto hráče potřebujeme dostat do herního varu a praxe. Nějak to rozložíme, větší minutáž asi budou mít ti, kteří s Kosovem nehráli.“
Proč by měl český fanoušek vstát ve dvě ráno a sledovat vás? Nalákáte je nějak?
„Kdo má rád fotbal, bude to pro něj zajímavá záležitost. Věřím, že budeme dobří a nabídneme hezký sportovní zážitek. To jsou důvody, proč by si asi divák měl nařídit budík a podívat se. Věřím, že se to vyplatí. Nicméně je to stále jen generálka a součást ladění na vstup. Největší motiv je dostat hráče do herního zápřahu a praxe. Potřebujeme dostat celý balík hráčů do rytmu. Aby každý i v součtu s Kosovem dostal nějakou minutáž a nabyl pocitu připravenosti.“
Když už jste zmínil připravenost... Jak probíhá chystání se na vysokou nadmořskou výšku?
„Naše příprava nemůže být nikdy ideální, protože to je takový úděl... Máme zařazený heat trénink, který je podle odborníků dobrá věc a děláme ho poctivě. Krevní obraz je v pořádku, nikomu nic nechybí. Kdyby chybělo, tak máme možnost věci řešit. Jedná se hlavně o železo, což je nositel kyslíku, nebo hemoglobin. To je taky pod kontrolou. Ale museli bychom strávit minimálně čtrnáct dní ve vysokohorském prostředí, aby příprava byla ideální. Má to JAR a Korejci, my ne. Oni měli čas si to připravit. A o Mexiku ani nemá smysl hovořit.“