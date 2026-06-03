Souček o sestupu West Hamu a zájmu Slavie: Mrzelo mě to. Drby se šíří showbyznysem
PŘÍMO Z USA | Poprvé mluvil o sestupu West Hamu United, své budoucnosti i zájmu Slavie. Záložník Tomáš Souček dostal na hotelu v Morristownu očekávané dotazy, usmál se jim, ale zůstal nad věcí. „Teď je pro mě téma jen reprezentace,“ odpovídal před generálkou na fotbalový šampionát, kterou Češi sehrají s Guatemalou. Program MS ve fotbale 2026 >>>
Takže už jste překonal smutek ze sestupu z Premier League?
„Mrzelo mě to, ale teď se plně soustředím na mistrovství světa. Jsem tady s klukama, hrajeme velké zápasy. Byl to náš sen několik let. Jsme tady, moje plná připravenost je na tyhle zápasy. A co bude v klubu, bude až po nějaké dovolené. Teď se fakt plně soustředím na českou reprezentaci.“
Přece jenom: je pro vás variantou návrat do Slavie?
„Co se stalo v uplynulé sezoně, jsem dal stranou. Věnuju se stoprocentně reprezentaci. Co bude, bude až potom. Teď mám měsíc čistou hlavu jen na nároďák. Chci si splnit to, pro co jsme sem přijeli. Až potom se zase budu soustředit na ten jiný fotbalový život. Asi to není odpověď, kterou jste chtěl slyšet, ale teď je pro mě nejdůležitější reprezentace.“
Kouč Jindřich Trpišovský o vás ale veřejně mluvil…
„To jsou drby, které se šíří Českem nebo zvlášť pro vás showbyznysem. (úsměv) Já jsem v klidu, užívám si mistrovství světa a fotbal, který miluju. Něco se řeší v Česku, něco jiného zase v Anglii, něco jiného zase možná v jiných státech. Já to ale tolik neřeším a věnuju se reprezentaci.“
Kdo rozhodl o tom, že v úterý půjdete na baseball?
„Byla to docela hurá akce, rozhodli jsme se asi den předtím. Myslím, že to zorganizoval Láďa Krejčí, měl dobré kontakty. Bylo tam všech šestadvacet hráčů, což je super. Před takovým turnajem je dobré mít skupinové akce, u kterých se zasmějeme a utužíme partu. Bylo to dost povedené, zároveň zážitek pro většinu hráčů.“
Co jste si z toho vzal?
„Pravidla asi žádná, fotbalová jsou dost odlišná. (smích) Bylo to o něčem jiném. Fandili jsme domácím, kteří bohužel prohráli, ale jeli jsme všichni. Koupili jsme si trička, nějaké věci, užili jsme si to. Byla dobrá atmosféra, velký stadion. Víme, že jsme v Americe, kde sport žije. Chtěli jsme zažít místní kulturu. Hlavně že jsme tam byli společně, to byl základ.“
Sportovní americká kultura vám imponuje?
„Doufám, že už brzo začnou říkat Američani fotbalu football a ne soccer. (úsměv) Baseball je tady jeden z největších sportů, ale já jako sportovec mám rád všechno. Americký fotbal, basket, baseball, hokej... Oni milují sporty, ta kultura je o tom, že chodí na cokoli. Každý zápas je vyprodaný, o to víc se těším na mistrovství světa, bude to dost podobné. Užili jsme si zážitek na baseballu, teď věřím, že na našich fotbalových stadionech bude ještě lepší atmosféra. To je cíl, proč tady jsme.“