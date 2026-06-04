Sport Magazín: Mundial se blíží! Koubek a Nedvěd, česká soupiska i výzvy
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s vůdci fotbalové reprezentace Miroslavem Koubkem a Pavlem Nedvědem. Mistrovství světa se rychle blíží, a tak představujeme všechny nominované hráče i nepříjemné soupeře ve skupině. Dojde i na aktuality okolo Neymara a uvažování Thomase Tuchela, německého kouče Anglie. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Miroslav Koubek & Pavel Nedvěd / vůdci fotbalové reprezentace
- Soupiska: 26 českých jmen / co o nich nevíte
- Soupeři: 3 zkoušky pro národní tým / Jižní Korea, JAR a Mexiko
- Na scéně: 9 účastí na Mundialu / jak si vedl národní tým v minulosti
- Zaostřeno: Neymar & Thomas Tuchel / co se děje v Brazílii a Anglii
- Rozhovor: Michal Jinoch / vysílání MS na Nova Action a Oneplay
- TV program: všechny sportovní stanice
Sport Magazín: Mundial se blíží! Koubek a Nedvěd, česká soupiska i výzvy • iSport.cz