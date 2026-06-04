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Sport Magazín: Mundial se blíží! Koubek a Nedvěd, česká soupiska i výzvy

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MS fotbal 2026
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Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s vůdci fotbalové reprezentace Miroslavem Koubkem a Pavlem Nedvědem. Mistrovství světa se rychle blíží, a tak představujeme všechny nominované hráče i nepříjemné soupeře ve skupině. Dojde i na aktuality okolo Neymara a uvažování Thomase Tuchela, německého kouče Anglie. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Miroslav Koubek & Pavel Nedvěd / vůdci fotbalové reprezentace
  • Soupiska: 26 českých jmen / co o nich nevíte
  • Soupeři: 3 zkoušky pro národní tým / Jižní Korea, JAR a Mexiko
  • Na scéně: 9 účastí na Mundialu / jak si vedl národní tým v minulosti
  • Zaostřeno: Neymar & Thomas Tuchel / co se děje v Brazílii a Anglii
  • Rozhovor: Michal Jinoch / vysílání MS na Nova Action a Oneplay
  • TV program: všechny sportovní stanice

Sport Magazín: Mundial se blíží! Koubek a Nedvěd, česká soupiska i výzvySport Magazín: Mundial se blíží! Koubek a Nedvěd, česká soupiska i výzvy • iSport.cz

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