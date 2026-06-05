Česko - Guatemala 3:1. Vítězná generálka na MS. Kovářovo zaváhání, pak rozhodl Chorý
Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3:1. Favorita poslal v generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Schick, ještě do poločasu srovnal William Fajardo. V 72. minutě zaznamenal vítězný gól Tomáš Chorý, který nastoupil poprvé od vyřazení z kádru Slavie po vyloučení v ligovém derby. Pojistku přidal další střídající hráč Denis Višinský.
Český celek navázal na nedělní triumf 2:1 nad Kosovem v Praze na Letné a pod trenérem Miroslavem Koubkem neprohrál ani čtvrtý zápas. V březnu po vítězstvích v penaltových rozstřelech uspěl v play off o mistrovství světa proti Irsku a Dánsku.
Národní tým se po duelu s Guatemalou přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu. Do turnaje, který hostí USA, Kanada a Mexiko, vstoupí za týden soubojem s Koreou. Dalšími soupeři ve skupině A budou Jihoafrická republika a domácí Mexičané.
Koubek nasadil základní sestavu, která by se již měla blížit té, v níž jeho tým vstoupí do šampionátu. Ze zahajovací jedenáctky proti Kosovu zůstala pouze trojice stoperů v čele s kapitánem Krejčím, do hry se dostaly opory Schick, Šulc, Provod či Souček.
Český celek na poloprázdném stadionu, kde měli převahu soupeřovi fanoušci, podle očekávání od úvodu diktoval tempo. V 11. minutě Guatemalci přišli o míč a favorit po přečíslení otevřel skóre. Schick si před vápnem navedl balon na levou nohu a přesným pokusem k tyči překonal Morána. Nejlepší střelec v české nominaci si připsal 26. gól za reprezentační „áčko“.
Guatemalci bránili v hlubokém bloku, ale když vyrazili do rychlého protiútoku, byli velmi nebezpeční. Ve 20. minutě Rosales sám před Kovářem o kousek minul, o chvíli později český brankář vyrazil Herrerovu střelu z úhlu.
Poté Chaloupek předvedl nedůraznou malou domů, Kovář však před dobíhajícím soupeřem stihl zasáhnout. Na konci 40. minuty už středoamerický celek, který nikdy nepostoupil na mistrovství světa, po dalším nedorozumění v české defenzivě srovnal. Chaloupek se znovu nedohodl s Kovářem, gólmanovi balon vypadl před šestnáctku a Fajardo přízemním pokusem trefil opuštěnou branku.
Koubek do druhého poločasu čtyřikrát vystřídal, na trávník přišli čerství Holeš, Zelený, Darida a Hložek. Tři minuty po pauze mohl vrátit českému mužstvu vedení Schick, odražený balon však poslal nad.
Po hodině hry poslal Koubek na trávník dalších šest nových hráčů, z původní základní sestavy zůstal jen gólman Kovář. Guatemalcům začaly pomalu docházet síly a český celek první vzájemný duel v samostatné historii nakonec zlomil na svou stranu.
V 72. minutě nacentroval z pravé strany Douděra a spolupráci dvou hráčů vyřazených po derby z kádru Slavie zakončil přesnou hlavičkou Chorý. Nejlepší střelec uplynulé sezony české ligy se v reprezentačním „áčku“ prosadil posedmé.
Vzápětí mohl z ojedinělé protiakce znovu srovnat střídající Ordóňez, přízemním pokusem zpoza vápna jen těsně minul. V 79. minutě při rozehrávce utekl gólmanu Moránovi balon a napadající Višinský jej ve skluzu snadno dostal do sítě. Při druhém startu za národní A-mužstvo poprvé skóroval.
Poté ještě vychytal zblízka aktivního Chorého guatemalský brankář. Čechy to však už moc mrzet nemuselo, neporazitelnost protáhli na šest zápasů. V přípravě neprohráli dokonce už desetkrát po sobě.