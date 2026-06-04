Trik Korejců před zápasem s Českem! V generálce na MS hráli schválně s jinými čísly
Jihokorejští fotbalisté zvládli generálku na mistrovství světa a v Sandy v Utahu porazili Salvador 1:0. První soupeř českých fotbalistů na MS na závěr tréninkového kempu nastoupil v pozměněné sestavě, kdy trenér Hong Mjong-po nechal odpočívat některé opory včetně kapitána Son Hung-mina. A aby Jihokorejci zmátli pozorovatele nejbližších soupeřů, hráli proti Salvadoru s jinými čísly na dresu než obvykle. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Trenér prvního soupeře českých fotbalistů myslel na každý detail, skautům a pozorovatelům tak ztížil práci. „V těchto přátelských zápasech jsme nechtěli prozrazovat příliš mnoho. Jakmile dorazíme do Mexika, budeme připraveni vylepšit naše strategie,“ uvedl kouč na tiskové konferenci po utkání.
Nechal odpočívat některé opory včetně kapitána Son Hung-mina, který nastoupil k rekordnímu 145. zápasu až po hodině hry. To už asijský tým vedl 1:0. Z přímého kopu se v 57. minutě skvěle přes zeď trefil I Tong-kjong.
Korejcům patří 25. příčka světového žebříčku a Salvador ze 100. místa pořadí si za soupeře vybrali záměrně. „Česko hraje podobným stylem. Myslím, že se naši hráči museli dnes hodně naučit proti tomuto typu týmu. Musíme se zaměřit na vytváření více šancí,“ uvedl kouč.
Korea ještě před Salvadorem v neděli rozdrtila Trinidad a Tobago 5:0. V noci na čtvrtek ale měla problém s proměňováním šancí, kouč však po generálce hledal jen pozitiva. „Vítězstvím o jeden gól přece ještě není nic ztraceno. Na začátku utkání jsme měli v útoku nějaké potíže, ale myslím, že nám tento zápas velmi pomůže,“ řekl Hong Mjong-po.
Vítězstvím završili jihokorejští fotbalisté tréninkový kemp v Utahu. Cílem byla také aklimatizace na větší nadmořskou výšku, protože úvodní zápasy šampionátu s Českem a Mexikem sehraje asijský tým ve výše položené Guadalajaře. Skupinu uzavře v Monterrey duelem s Jihoafrickou republikou.
„Rád bych hráčům poděkoval za to, že od samého začátku tak dobře dodržovali náš program. Viděl jsem, že si teď lépe zvykli na hraní v těchto podmínkách,“ poznamenal Hong Mjong-po. Kromě jediného gólu Korejci promarnili několik dalších příležitostí. Trenér z toho nic nevyvozuje a ujistil, že jeho hráči mají v rukávu víc možností.