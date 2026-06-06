Kádry na MS: Česko v nejméně hodnotné skupině, Slavia jako Real. Kdo má nejstarší tým?
Celkem 48 týmů, v nich 1248 fotbalistů. Mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku bude logicky i z hráčského hlediska tím nejpočetnějším v historii. Jak ale při bližším pohledu všech 48 kádrů vypadá? Z dat vybraných agentur zaujme například fakt, že Slavia bude mít na šampionátu stejně hráčů jako Real Madrid, nebo že Češi jsou dle hodnot kádrů v té s přehledem „nejlevnější“ skupině. A jak jsou na tom s věkem? Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Vévodí City, Slavia jako Real
Na piedestalu se v počtu hráčů na mistrovství světa ocitá Manchester City – anglický kolos poslal do zámoří hned 19 hráčů. V jejich celkové hodnotě ho ale překonává novopečený vítěz Ligy mistrů PSG – jeho sedmnáct hráčů má celkovou hodnotu 1,057 miliardy eur, City mají o šest milionů méně.
V tabulce rovněž zaujme, jaké týmy se dostávají na elitní úroveň klubů jako například Chelsea a Realu Madrid. Více hráčů než tyto dvě fotbalové značky vysílá na šampionát například anglické Crystal Palace či saúdský Al Hilal. Na stejný počet, tedy deset, se dostává Al Nassr, PSV Eindhoven, Aston Villa, ale dokonce i Slavia. Každý hráč úřadujícího mistra je členem české reprezentace.
Hráči na MS 2026 podle klubů:
- 19 – Manchester City
- 17 – Bayern Mnichov
- 16 – PSG, Arsenal
- 13 – Barcelona
- 12 – Manchester United, Atlético Madrid
- 11 – Liverpool, Crystal Palace, Dortmund, Galatasaray, Al Hilal
- 10 – Real Madrid, Chelsea, Aston Villa, AC Milán, PSV, Al Nassr, Slavia, Fenerbahce
Chance Liga s dvěma jedenáctkami hráčů
Celkově česká liga vyslala na šampionát 22 hráčů, což je více než skotská, ale třeba méně než íránská a mexická liga. Kromě velké účasti českých hráčů jde o Ermina Mahmiče a Amara Memiče (Bosna), Floriana Wiegeleho (Rakousko), Merchase Doskiho (Irák) a Prince Adua (Ghana). Ve srovnání s těmi největšími soutěžemi je to ale samozřejmě minimum.
Například anglickou Premier League zastoupí na šampionátu 154 hráčů, téměř každý čtvrtý hráč z této soutěže jede na mistrovství světa. Těsně pod stovkou je Bundesliga (především kvůli Německu, Rakousku a Švýcarsku), následuje Ligue 1 a La Liga. Do top desítky se dostává i saúdská Pro League, americká MLS, ale i druhá anglická liga.
Hráči na MS podle lig:
- 1. Premier League - 154
- 2. Bundesliga - 93
- 3. Ligue 1 - 78
- 4. La Liga - 74
- 5. Serie A - 68
- 6. Saudi Pro League - 47
- 7. MLS - 44
- 8. Super Lig (Turecko) - 42
- ...
- 17. Chance Liga - 22
Česká skupina – nejméně prestiže?
Agentury zároveň vypočítávaly, jaká je hodnota zúčastněných kádrů dle webu Transfermarkt. Všichni hráči na šampionátu celkově tvoří sumu 17,6 miliard eur. Čtyři samotné týmy mají hodnotu nad miliardou – Francie, Španělsko, Portugalsko a Anglie. Na konci žebříčku se s hodnotou 19,3 milionů eur krčí Jordánsko.
A jak by to vypadalo, kdybychom rozdělili základní skupiny dle hodnot kádrů? Tou nejprestižnější je naprosto odskočeně skupina I (Francie, Senegal, Irák, Norsko), která hodnotou 2,6 miliard eur tvoří 15 % hodnoty všech hráčů na mistrovství. Následují skupina L (Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama) a skupina E (Německo, Curacao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor). Česká skupina A? Ta nejméně hodnotná. Kádr Koubkova výběru dává dohromady s Mexikem, JAR a Jižní Koreou 573 milionů eur, což je o 120 méně než skupina s Kanadou, Bosnou, Katarem a Švýcarskem. Samotní Češi mají mít hodnotu 188 milionů eur.
Nejdražší kádry na MS (dle hodnoty na Transfermarkt):
- 1. Francie - 1,53 miliardy eur
- 2. Anglie - 1,31 miliardy eur
- 3. Španělsko - 1,26 miliardy eur
- 4. Portugalsko - 1,02 miliardy eur
- 5. Německo - 998 milionů eur
- 6. Brazílie - 912 milionů eur
- 7. Nizozemsko - 837 milionů eur
- 8. Argentina - 819 milionů eur
- ...
- 28. Česko - 188 milionů eur
Někdo to rád zkušené
Na posledním EURO patřili Češi k nejmladším, nyní jsou zhruba v klidném středu – dvacet týmů má nižší průměrný věk než českých 27,6. To ale neznamená, že by byl kádr trenéra Koubka plný zkušeností, jak poukazuje The Athletic, průměrný český hráč má zhruba 27 zápasů za reprezentaci, což Součka a spol. posílá v tomto ohledu do podprůměru.
Žádná země nemá kádr s průměrem pod 25 let, nejmladší tým Pobřeží slonoviny je na průměru 25,9. Na druhém konci žebříčku je Panama, o parník. K průměrnému věku 30,4 let započítejme neskutečný průměr 58 reprezentačních startů na hráče a vyjde vám s přehledem nejzkušenější tým turnaje. Následují Írán, Kolumbie, Kapverdy a Katar, z favoritů ale nasadili vysoce zralý výběr i Brazilci a Argentinci (29,2 let).
Zároveň se na šampionátu představí hned šest čtyřicátníků, z toho jsou tři hráči do pole – Edin Džeko, Luka Modrič a Cristiano Ronaldo. Přitom byl doteď jediným hráčem do pole nad 40 let v historii MS legendární Roger Milla.
Nejmladší kádry na MS:
- 1. Pobřeží slonoviny - 25,9 let
- 2. Ekvádor - 26,1 let
- 3. Maroko - 26,4 let
- 4. Bosna a Hercegovina - 26,4 let
- 5. Tunisko - 26,5 let
Nejstarší kádry na MS:
- 1. Panama - 30,4 let
- 2. Írán - 30,3 let
- 3. Kolumbie - 30,1 let
- 4. Kapverdy - 29,7 let
- 5. Katar - 29,4 let