Česká hudební ikona a fotbal! Helena Vondráčková září v nové reklamě se světovou produkcí
Fotbalové mistrovství světa a Helena Vondráčková? Ano, pasuje to k sobě. Velkolepé natáčení nového reklamního spotu pro sázkovou kancelář Fortuna spojilo špičkové filmové profesionály, nejmodernější technologie a šarm české popové divy v ambiciózní filmový příběh s názvem „Feel the Thrill“, který diváky přenese z pulzujících amerických ulic až do víru nefalšované sportovní vášně.
Ústřední linkou celé reklamy je příběh rázovitého taxikáře z New Yorku. Právě skrze jeho oči a čelní sklo žlutého vozu vnímáme okolní svět plný napětí, sportovních emocí a nečekaných zvratů.
Newyorský šofér se stává průvodcem i vypravěčem, který do děje organicky vtahuje veřejnost a ukazuje, že elektrizující atmosféru může prožít naprosto každý – od zapálených fanoušků až po úplné laiky. Právě v tomto barvitém koktejlu lidských osudů exceluje Helena Vondráčková, legenda české pop music, která se na výsluní drží už od 60. let.
Samotný vznik kampaně byl obrovskou logistickou výzvou, která se připravovala dlouhých šest měsíců. Kamery se nakonec rozjely v brazilském Sao Paulu, kde pod vedením desítek profesionálů a dvou paralelních produkčních štábů vznikal vizuálně silný materiál.
V exotických kulisách jihoamerické metropole se tak protnul svět české hudební legendy s mezinárodním týmem. Režie se ujal uznávaný Augusto de Fraga, který má na svém kontě úspěšné hity pro globální streamovací platformu Netflix, a vizuální stránku i klíčové vizuály dostal na starosti známý fotograf Adam Bartas.
„Zkoordinovat takto náročný mezinárodní projekt vyžadovalo naší absolutní preciznost v řízení procesů,“ potvrzuje náročnost natáčení Valérie Palková z agentury FLO. Výsledkem šestiměsíčního úsilí je nakonec obří balík více než 160 unikátních výstupů.
Celý tento audiovizuální zážitek s Helenou Vondráčkovou v čele se divákům představí v rámci masivní kampaně, která odstartuje v červnu 2026 a poběží až do konce srpna. Výpravné spoty v kinech a televizích navíc na českém trhu doplní speciální fotbalový bonus v režii Michala Kunese Kováče, který vznikl jako reakce na postup České republiky na mistrovství světa.