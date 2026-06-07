Reprezentanti očima maséra Poustky: Chodící skála, nové Štístko či divočák s tryskomyší
Eduard Poustka by mohl psát dějiny fotbalové reprezentace. Nastoupil k ní po stříbrném EURO 1996, má za sebou i mistrovství světa o deset let později a další významné turnaje. Pro Sport Magazín pomohl představit členy sestavy, která odlétá do Ameriky na největší turnaj života. „Je to nesmírně dobrá parta, které věřím, že je schopná ještě něco ukázat a dokázat,“ říká oblíbený 64letý masér. Program MS ve fotbale 2026 ZDE>>>
Matěj Kovář
„Čaroděj. Čapnul příležitost, odchytal baráž a odchytal ji úžasně. Úplná fantazie. Za to ho všichni milujeme, protože se mu to fakt povedlo. Má už tituly z Česka, Německa i Holandska, tak budeme věřit, že je nové Štístko.“
Lukáš Horníček
„Teprve ho poznávám, ale je mi sympatický už tím, že je stejně jako já rybář, což je hrozně důležité. Hned na prvním setkání jsme si padli do oka a začali si povídat o rybách. Tím si mě moc získal.“
Jindřich Staněk
„Fantastický gólman. Fantastický kluk. Je mi líto zranění, která ho v poslední době potkala. Jindra jinak v nároďáku vždy chytal výborně a tým podržel.“
Vladimír Coufal
„Pro mě je Láďa velkej profík. Pro fotbal dělá moc, a proto taky dokázal, co dokázal. Ze Slavie odešel do West Hamu, z něj do Hoffenheimu - a všude se mu daří. Nevzdává se. A v něčem je i velkej perfekcionista, to se mi taky líbí.“
Robin Hranáč
„U Hranyho se mi líbí, že se z takové počáteční krize v Bundeslize neskutečným způsobem dostal. Fajn kluk. Je vidět, že na sobě pořád neustále pracuje, že by chtěl něco dokázat. To je z něho cítit.“
Ladislav Krejčí
„Z Ládi se stal super fotbalista. Líbí se mi, jak se chopil kapitánské pásky. Když začínal ve Spartě, moc se mi na něm nelíbilo, jak hodně byl ukecaný na starší hráče a na rozhodčí, furt diskutoval. Ale neskutečným způsobem vyzrál. Lidsky je strašně fajn. Kariéru má pořád před sebou, přeju mu, aby se dostal někam, kde to svoje umění prodá. Má fantastickou hlavu.“
David Jurásek
„Trošičku divočák. V dobrém slova smyslu ukecánek. Má rád internetové hry, playstationy. Vždycky to s sebou tahá. To se mi hrozně líbí: místo kufrů s sebou táhne televizi.“
Štěpán Chaloupek
„Obrovský fanoušek hokejového Litvínova. Znám ho z Teplic. V životě bych neřekl, kam to dotáhne. Samozřejmě jsem viděl, jak byl nesmírně pracovitý, staral se o sebe. To se mi na něm líbilo. To je vždycky prvopočátek začínajícího profesionalismu, kdy prostě kluk o sobě přemýšlí. Teď ve Slavii je úplně neskutečný. Nejenom, že je dobrý obránce, ale ještě dává góly. Jestli to chytne za pačesy, a věřím, že jo, čeká ho dobrá kariéra. Je silně ctižádostivý, chce něco dokázat.“
Tomáš Holeš
„Když se řekne Tomáš Holeš, vidím lýtka. Říkám, že je jediným fotbalistou, který má čtyři stehna. Tak silná lýtka má! Úžasný kluk.“
David Zima
„Zimič je nejukecanější fotbalista. Jednoznačně. Ten, když přijde a začne, tak prostě všichni zmlkneme a mluví jenom on…“
David Douděra
„Rychlonožka. Fotbalem strašně žije. Někdy mi připadá, že by chtěl na hřišti umřít. Válečník. Líbí se mi, že je to dravec, který nechce za žádnou cenu prohrát. Bratranec Červíka, jsou stejní buldoci.“
Jaroslav Zelený
„Jarda je moc hodný a velice chytrý kluk. Někdy se chová skoro jako nefotbalista. Je takový jiný, přitom hrozně fajn. Třeba mě překvapuje, že neslaví góly. Má radost, jasně, ale projevuje se jinak než každý druhý, který po gólu řádí. Jarda tomu asi nedává takovou váhu.“
Pavel Šulc
„Pavlík je zaslouženě Fotbalistou roku. Moc rád jsem se na něj díval, když hrál za Lyon. Vždycky jsem trnul, když se zranil… Jak kluci venku čuchnou k pravému profesionalismu, mění je to. Vždycky jsem se bál, aby je třeba nezměnily peníze. U našich současných kluků to nehrozí, Pavel je úplně v pohodě, moc fajn. Má ty svoje účesy, brýličky. A je mi velice sympatické, že má kočičku, protože jsem byl taky kočičář.“
Tomáš Souček
„Takové moje dítě trošku. Mám ho hrozně rád, protože hodnějšího kluka jsem nezažil. Rozkrájel by se, miláček týmu. Nevynechá žádný zápas. I když mu i trenéři říkali, že mu dají odpočinek, ne, on to všechno chtěl odjet. Cítil zodpovědnost vůči týmu. Po sestupu West Hamu jsem mu říkal: Tomíku, nikam nechoď. Když tam zůstaneš, budeš nesmrtelný jako Méďa v Juventusu. Druhá liga je těžká, ale myslím si, že se West Ham hned vrátí zpátky.“
Lukáš Provod
„Symbol chodící inteligence. Vystudovaný inženýr. Fajnový, milý. Líbí se mi, že hraje na hudební nástroj, na klávesy. Něco podobného jako u kytaristy Tomáše Holeše. Říkal jsem, že si koupíme kytary a v Americe budeme hrát, když to půjde. Luky je bombarďák, opravdu veliký profík.“
Michal Sadílek
„Takový náš malý šmudlík. Fajnový kluk, velký pohodář, moc hodný, slušný. Měl smůlu před mistrovstvím Evropy. Říkáme mu tryskomyš. Běhavý bojovník.“
Vladimír Darida
„Naše legenda, fenomén. Na svoji menší postavu je to velký fotbalista. Taky bojovníček, ale nesmírně hodný kluk. Hrozně dobře se s ním povídá. Jsem rád, že tu je, protože přístupem je hezký příklad pro mladé hráče. V minulosti s námi prožil éru i jako kapitán, je nenápadný, ale důležitý.“
Lukáš Červ
„Červík je totéž co Doudis. Prostě rodina. Dva divočáci, rváči, buldoci na hřišti. Můžete je zkopírovat. Kapitán Plzně, chce vyhrávat. Vítězný typ.“
Denis Višinský
„Denise bohužel ještě neznám. Přitom byl v kádru už na březnovou baráž. Kdybych ho měl aspoň na masérském stole, promluvím s ním a vím. Ale k některým hráčům se prostě člověk nedostane hned.“
Alexandr Sojka
„Poznal jsem ho až pár dní před odletem na MS. Říkal, že se jmenuje Alexandr. Tak se ho ptám, jestli se jmenuje Veliký? Ne, já jsem Sojka. Byl nový, vykulený ze všeho. Přeju jemu i dalším mladým klukům, aby se chytili. Je to naše další generace, čekají je na podzim krásné zápasy v Lize národů, někteří starší hráči třeba skončí. A Alexandru Sojkovi teda přeju, aby byl jednou Alexandr Veliký.“
Hugo Sochůrek
„Nováček, z klubu má v mančaftu Jardu Zeleného a Kuchtiče. Když jsem začínal u reprezentace, býval jsem zvyklý, že nároďák byl ze Sparty, že jo. Dneska je to malinko otočené, no.“
Tomáš Chorý
„Choras, chodící skála na hřišti. Dává hodně gólů, to je moc důležité. V zápasech mu nadávají, tam je prostě válečník. Někdy až moc velký válečník, ale jsem hrozně rád, že je tu s námi. Protože v civilu je neskutečně milý kluk.“
Patrik Schick
„Páťa je prostě šikovný, ostrostřelec, naše hvězda. Věříme, že se mu mistrovství povede. Protože když se mu bude dařit a bude dávat góly, bude to jenom v náš prospěch.“
Mojmír Chytil
„Takový klučina, u kterého, když ho vidím, mám pořád pocit, že bude plakat. Má ta očíčka taková smutná, takže se ho snažím rozveselit. Velice šikovný fotbalista. Góly dává, daří se mu, moc dobrý žolík. Zaplaťpánbůh za něj.“
Adam Hložek
„Říkáme mu Bizonek, protože je osvalený. Neskutečný granát v nohách. Potkalo ho dlouhodobé zranění, ale rychle se z něj dostává. Má hrozně dobrou povahu, je fajn do party, snaží se, prostě chce, bojuje. Párkrát jsem mu psal a přál, aby se rychle uzdravil, protože mu fandím. Má to těžké, ale věřím, že ještě hodně dokáže. Jen musí být zdravý.“
Jan Kuchta
„Náš slepičář. Vždycky mě fascinuje, když je na masáži a já se ho zeptám na něco o slepicích, ví úplně všechno. Člověk by to do něj nikdy neřekl, ale je vidět, že se tomu opravdu poctivě věnuje, a to se mi líbí. Na fotbale v poslední době začal být zabijáček. Dává góly, presuje, bojuje. Když mu tohle vydrží, je nesmírně platný.“